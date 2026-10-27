Cómo ver Venezia vs Inter Milán: previa del partido, canales de TV, streaming, horario, alineación titular y más

El Inter de Milán viaja al Estadio Pierluigi Penzo para medirse al Venezia en la novena jornada de la Serie A, con los nerazzurri líderes del campionato y dispuestos a ampliar su ventaja en la cima. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 9 28 oct 2026 - 13:30 Stadio Pierluigi Penzo

Cómo ver Venezia vs Inter Milán en vivo

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Acerca del encuentro

Cristian Chivu llega a este partido con la moral por las nubes tras el triunfo en remontada ante la Fiorentina, sellado con un penalti de Zielinski en el minuto 97. Marcus Thuram, que marcó el empate y provocó la pena máxima, se ha convertido en el hombre indispensable del Inter mientras Lautaro Martínez permanece en la enfermería.

El Venezia, por su parte, ocupa el último lugar de la clasificación con apenas tres puntos de los 24 disputados. La derrota 1-0 ante el Génova en la última jornada ha agravado una situación delicada, aunque el equipo de Davide Nicola demostró su capacidad de dar sorpresas al vencer al Nápoles semanas atrás.

Chivu tiene en mente un amplio rotación pensando en el derby del sábado ante el Milan y los compromisos europeos que se avecinan. Aun así, el Inter no puede permitirse concesiones ante un rival que en casa es capaz de complicarle la vida a cualquiera.

Para el Venezia, este partido representa una oportunidad de sacar algo positivo ante su afición, aunque el historial reciente entre ambos equipos no invita al optimismo para los lagunares.

Noticias de los equipos y escuadras

El Venezia llega con varias bajas en su plantilla: Bartol Franjic, Andrea Adorante y Armel Bella-Kotchap están descartados por lesión. Nicola prevé alinear a Filip Stankovic bajo palos, con una línea defensiva formada por Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno y Antoine Hainaut. En el mediocampo entran Kike Perez, Simon Sohm y Toma Basic, mientras que Pasquale Mazzocchi apunta a ser titular en el carril izquierdo. El ataque lo formarán John Yeboah y Akor Adams.

Chivu gestiona una lista de bajas considerable: Lautaro Martínez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard y Curtis Jones no estarán disponibles. El técnico rumano tiene previsto rotar y apostar por Ivan Provedel en portería, con Bisseck, Akanji y Bastoni en defensa. Dimarco regresa al once titular por el lado izquierdo, mientras Zielinski asumirá la dirección del juego con Barella y Sucic a su lado. En ataque, Bonny y Pio Esposito formarán la pareja, con Thuram saliendo desde el banquillo.

Forma

El Venezia llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con tres goles a favor y nueve en contra. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante el Génova en Serie A, aunque antes habían logrado una notable victoria por el mismo marcador frente al Nápoles. El equipo ha encajado en cuatro de sus ocho partidos de liga sin marcar, lo que refleja las dificultades ofensivas que arrastra.

El Inter presenta un estado de forma muy sólido, con cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco encuentros, sumando nueve goles a favor y ocho en contra. El triunfo más reciente fue el 2-1 ante la Fiorentina en Serie A, y antes de eso vencieron 1-0 al Shakhtar Donetsk en Champions League. La única derrota de esta serie llegó en Europa ante el Club Brujas por 4-3. Contando solo la Serie A, los nerazzurri encadenan tres victorias consecutivas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 3 de diciembre de 2025 en Copa Italia, con una contundente victoria del Inter por 5-1 en su estadio. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Inter ha ganado en cuatro ocasiones y el Venezia en ninguna en competición oficial, con un marcador global favorable a los milaneses de 11-2. El dominio histórico del Inter en este duelo es evidente y sitúa al Venezia ante una prueba de enorme exigencia.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Inter Milán ocupa el primer puesto, mientras que el Venezia se encuentra en la última posición, la número 20. El partido enfrenta así al líder del campionato contra el colista, un contraste que define perfectamente el contexto de este duelo.