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Primera División - Jornada 4 6 sept 2026 - 10:15 Estadio Mestalla

Cómo ver Valencia vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Valencia vs Barcelona se puede ver en directo a través de las plataformas que se indican a continuación. El partido está disponible en Sky Sports y ESPN Deportes. Consulta las opciones de emisión en tu región y elige la que mejor se adapte a ti para no perderte el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Barcelona visita el Estadio Mestalla para enfrentarse al Valencia en un duelo de Primera División que llega en un momento de marcado contraste entre ambos equipos. Los de Hansi Flick aterrizan en Valencia como líderes del campeonato, mientras el conjunto local busca su primera victoria en la presente temporada.

Carlos Corberan atraviesa un arranque complicado. El Valencia suma dos derrotas y un empate en sus primeros tres partidos de LaLiga, cayendo ante Deportivo de A Coruña y Real Betis, y sin poder pasar del cero en Celta Vigo. El equipo che ocupa el decimoctavo puesto y necesita una reacción urgente ante su afición.

El Barcelona, en cambio, llega en un estado de forma demoledor. Tres victorias en tres jornadas, con doce goles anotados, incluida una goleada de 5-2 al Rayo Vallecano en su última salida. Flick ha construido un equipo que no da respiro a sus rivales.

Raphinha lidera este Barcelona con autoridad renovada. El internacional brasileño fue designado recientemente como capitán del equipo, convirtiéndose en el primer jugador de su país en ostentar ese cargo de forma permanente en el club catalán. Junto a él, Lamine Yamal forma parte del nuevo grupo de liderazgo, aunque el joven extremo arrastró problemas físicos en los entrenamientos previos a este partido.

Anthony Gordon también figura en el once proyectado de Flick. El extremo inglés, llegado desde el Newcastle United por 70 millones de libras, ha causado una impresión inmediata tanto dentro como fuera del campo desde su llegada al club.

Para saber cómo seguir el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y opciones de transmisión en línea.

Noticias del equipo y escuadras

Carlos Corberan no podrá contar con hasta seis jugadores por lesión: Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Guido Rodriguez, Justin De Haas y Umar Sadiq están todos en la enfermería. No hay sanciones. El once proyectado del técnico valencianista sitúa a Stole Dimitrievski bajo palos, con Javier Guerra, Filip Ugrinic, Pepelu, Hugo Duro y Ryunosuke Sato completando el esquema.

Hansi Flick tampoco llega al completo. Roony Bardghji, Frenkie de Jong y Jesse Bisiwu son bajas por lesión. No hay suspendidos. El once proyectado del Barcelona cuenta con Joan García en portería; Pau Cubarsí, Xavi Espart y Gerard Martin en defensa; Pedri, Marc Bernal y Fermin Lopez en el centro del campo; y Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha en ataque. Se actualizará la información del equipo si se producen novedades antes del pitido inicial.

Forma

El Valencia acumula un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su única victoria llegó en un amistoso de pretemporada ante el Hércules, mientras que en LaLiga encadena dos derrotas y un empate. La más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Deportivo de A Coruña, precedida por la caída 0-1 frente al Real Betis. En esos cinco encuentros, el equipo che ha marcado tres goles y ha encajado seis.

El Barcelona, por su parte, ha ganado sus cinco últimos partidos sin excepción. En LaLiga ha superado al Rayo Vallecano (5-2), al Athletic Club (2-0) y al Elche (0-5 como visitante). También se impuso en sus dos amistosos de pretemporada, ante el Al Ahly (2-1) y el Basilea (2-5). En total, los blaugrana han anotado 16 goles y encajado cuatro en ese tramo, con una portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos se disputó el 23 de mayo de 2026 en LaLiga, con victoria del Valencia por 3-1 en el Estadio Mestalla. Antes de ese resultado, el Barcelona había aplastado al conjunto valenciano por 6-0 en su feudo en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Barcelona acumula tres victorias por una del Valencia, con un encuentro adicional que no registra victoria para ninguno de los dos. Los azulgranas han marcado 19 goles frente a los seis del Valencia en ese período.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa el primer puesto, mientras que el Valencia se encuentra en la decimoctava posición.