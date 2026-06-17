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World Cup - Copa del Mundo - Grupo K Mexico City Stadium

Cómo ver Uzbekistán vs Colombia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Uzbekistán y Colombia se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. Utiliza el enlace de acceso para activar tu suscripción y no perderte ningún detalle del debut mundialista.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Uzbekistán y Colombia abren su participación en el Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en un duelo que marcará la primera aparición histórica de los Lobos Blancos en una Copa del Mundo.

Para Uzbekistán, llegar aquí es el resultado de un ciclo clasificatorio sobresaliente en la AFC. Fueron la primera selección de Asia Central en asegurar un lugar en el torneo, sellando su clasificación directa con una contundente victoria sobre Qatar. Fabio Cannavaro, campeón del mundo como jugador, asume el reto de preparar a un equipo que llega con hambre de demostrar que merece estar en la élite global.

Colombia, por su parte, regresa al Mundial tras perderse la edición de 2022. Bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, Los Cafeteros terminaron terceros en la eliminatoria sudamericana con 28 goles anotados en todo el ciclo, dejando atrás a rivales de peso y recuperando el protagonismo que les corresponde en el fútbol mundial.

El arma principal del ataque colombiano es James Rodríguez, el mediapunta que dirige el juego desde el centro del campo. A su lado, Luis Díaz y Jhon Arias generan peligro constante por las bandas, mientras que la dupla de Jefferson Lerma y Richard Ríos protege la retaguardia con intensidad.

Uzbekistán plantará un bloque defensivo compacto, tal como manda el esquema de Cannavaro. Abdukodir Khusanov lidera una línea defensiva que buscará anular la velocidad colombiana, mientras que el delantero Eldor Shomurodov será el encargado de aprovechar cualquier oportunidad en transición.

Con Portugal y la República Democrática del Congo completando el grupo, ninguno de los dos equipos puede permitirse un tropiezo en el arranque. Los tres puntos de esta noche en el Azteca podrían ser determinantes para las aspiraciones de ambas selecciones en la fase de grupos.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Fabio Cannavaro cuenta con el once proyectado formado por Utkir Yusupov bajo palos; Rustamjon Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov y Farrukh Sayfiev en defensa; Oston Urunov, Sherzod Nasrulloev y Otabek Shukurov en el mediocampo; y Abbosbek Fayzullayev y Akmal Mozgovoy apoyando a Eldor Shomurodov en ataque. La única baja confirmada es Jaloliddin Masharipov por lesión, sin suspensiones registradas.

Néstor Lorenzo dispone de toda la plantilla disponible, sin lesionados ni sancionados. El once probable de Colombia apunta a Camilo Vargas en portería; Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, Johan Mojica y Jhon Lucumí en la línea defensiva; Richard Ríos y Jefferson Lerma en el doble pivote; con Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias por detrás de Luiz Suárez. Se irán añadiendo novedades conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 10 J. Masharipov Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Uzbekistán llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco amistosos. El resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Holanda el 8 de junio, precedida de una caída por 2-0 frente a Canadá. En el lado positivo, los Lobos Blancos ganaron 3-1 a Gabón y empataron 2-2 con China en enero. En esos cinco partidos anotaron ocho goles y encajaron siete.

Colombia presenta un registro más sólido: tres victorias, ningún empate y dos derrotas en el mismo período. Los Cafeteros ganaron su último compromiso 2-0 ante Jordania el 7 de junio y se impusieron 3-1 a Costa Rica a principios de mes. La goleada 3-0 a Australia en noviembre de 2025 también destaca en la serie. Sus dos derrotas llegaron ante Francia (3-1) y Croacia (2-1) en marzo. En total, Colombia marcó nueve goles y recibió seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Uzbekistán y Colombia en los datos disponibles. El partido del Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Azteca será el primer encuentro oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo K de la Copa del Mundo, Colombia ocupa la primera posición mientras que Uzbekistán se sitúa cuarta antes de disputar este partido inaugural.