Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver USA vs Bosnia and Herzegovina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido USA vs Bosnia y Herzegovina del Mundial 2026 se puede ver en varios canales de televisión y plataformas de streaming. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles 1 de julio en el Levi's Stadium de Santa Clara en el partido de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026. El partido llega en un momento de máxima tensión para el fútbol estadounidense: la selección local juega su primer partido de eliminatorias en casa, ante un público que ha llenado estadios durante toda la fase de grupos.

Mauricio Pochettino ha construido un equipo que terminó primero en el Grupo D con seis puntos, gracias a victorias sobre Paraguay (4-1) y Australia (2-0). La derrota ante Turquía en el último partido del grupo, por 3-2, fue un tropiezo que el técnico argentino quiere dejar atrás cuanto antes. El mensaje en el campamento estadounidense esta semana ha sido claro: calma, concentración y confianza en el trabajo hecho.

Bosnía y Herzegovina llega al partido como uno de los mejores terceros del torneo, después de sumar cuatro puntos en el Grupo B. El combinado de Sergej Barbarez cerró la fase de grupos con una victoria contundente sobre Catar (3-1), que le bastó para clasificarse y escribir una página histórica para el fútbol bosnio.

Los Zmajevi, sin embargo, sufrieron una goleada ante Suiza (4-1) que dejó al descubierto sus debilidades defensivas. Edin Dzeko, con 40 años, sigue siendo el referente ofensivo del equipo, y su duelo con la zaga estadounidense será uno de los puntos de interés del partido.

Para Estados Unidos, este es el partido que justifica todo el ciclo de Pochettino. Christian Pulisic, Tyler Adams, Weston McKennie y un joven Folarin Balogun, que ya ha marcado dos goles en el torneo, tienen la oportunidad de llevar al equipo más lejos que nunca en un Mundial en casa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el streaming online y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Mauricio Pochettino cuenta con una plantilla sin lesiones ni sanciones confirmadas para este partido. El once proyectado del técnico argentino es el siguiente: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Sergino Dest, Christian Pulisic; Folarin Balogun. No hay novedades negativas en el equipo local de cara al partido, aunque se añadirán actualizaciones si se producen cambios antes del pitido inicial.

Bosnía y Herzegovina tampoco registra bajas por lesión ni suspensiones en su convocatoria. El once probable de Sergej Barbarez es el siguiente: Nikola Vasilj; Sead Kolasinac, Tarik Muharemovic, Amar Dedic, Nikola Katic; Ivan Basic, Benjamin Tahirovic, Esmir Bajraktarevic, Kerim Alajbegovic; Edin Dzeko, Ermedin Demirovic. Se irán añadiendo novedades a medida que se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 15 C. Roldan

22 M. McKenzie Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Estados Unidos llega al partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota ante Turquía por 3-2 en la fase de grupos del Mundial, que puso fin a su racha invicta en el torneo. Antes de ese tropiezo, la selección de Pochettino había goleado a Paraguay (4-1) y superado a Australia (2-0) en sus dos primeros partidos mundialistas. En los amistosos previos al torneo, cayeron ante Alemania (1-2) pero vencieron a Senegal (3-2). En total, el equipo anotó 12 goles y encajó nueve en esos cinco encuentros, una estadística que refleja su capacidad goleadora pero también su fragilidad defensiva.

Bosnía y Herzegovina acumula un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su mejor actuación reciente fue la victoria sobre Catar (3-1) el 24 de junio, que les dio el pase a los Dieciseisavos. El peor resultado fue la goleada encajada ante Suiza (4-1), que evidenció sus limitaciones ante rivales de nivel superior. Los bosnios empataron a uno tanto con Canadá como con Panamá, y firmaron un empate sin goles ante Macedonia del Norte. En esos cinco partidos, el equipo de Barbarez marcó seis goles y recibió siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 19 de diciembre de 2021, cuando Estados Unidos venció a Bosnia y Herzegovina por 1-0 en un partido amistoso. Antes de ese resultado, los dos equipos empataron a cero en otro amistoso disputado en enero de 2018. El único otro precedente registrado data del 14 de agosto de 2013, cuando Bosnia y Herzegovina recibió a Estados Unidos y perdió por 3-4. El balance global de los tres encuentros es favorable a Estados Unidos, con dos victorias y un empate, y un marcador agregado de cinco goles a favor por tres en contra.

Clasificación

En la clasificación del Mundial 2026, Estados Unidos terminó primero en el Grupo D, mientras que Bosnia y Herzegovina se clasificó como tercera del Grupo B.