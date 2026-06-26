Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Uruguay vs España en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Uruguay vs España del Mundial 2026 se puede seguir en directo a través de varios canales de televisión y plataformas de streaming. A continuación encontrarás las opciones disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Uruguay y España se miden este viernes 26 de junio en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara, en el cierre del Grupo H del Mundial 2026. El partido arranca a las 18:00 hora local (19:00 ET) y llega con la clasificación de ambos equipos todavía por definirse.

España llega como líder del grupo tras golear 4-0 a Arabia Saudí en su segunda jornada. Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto 10 y Mikel Oyarzabal firmó un doblete antes del descanso para consolidar el dominio de La Roja. Luis de la Fuente tiene a su equipo en una posición cómoda, pero no puede permitirse un tropiezo que complique su clasificación directa.

Uruguay, en cambio, llega con la presión de quien necesita ganar. Los dos empates consecutivos —1-1 ante Arabia Saudí y 2-2 ante Cabo Verde— han dejado a La Celeste con apenas dos puntos y al borde de la eliminación. Marcelo Bielsa no escondió su frustración tras el partido ante Cabo Verde, calificando a su equipo de 'muy desorganizado' después de ceder el empate en la segunda mitad.

El técnico argentino tiene a Federico Valverde como el motor del equipo y a Maximiliano Araújo, autor del gol del empate ante Cabo Verde, como una de sus principales amenazas en transición. Darwin Núñez espera su oportunidad desde el banquillo tras no ser titular en la segunda jornada.

Para España, el reto es mantener la solidez defensiva que mostró ante Arabia Saudí frente a un rival sudamericano de mayor envergadura física. El duelo entre Yamal y el lateral uruguayo Mathías Olivera, y el pulso en el centro del campo entre Valverde y Rodri, serán los ejes tácticos del partido.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, no ha confirmado su once inicial y no hay bajas por lesión ni sanción registradas en la plantilla de La Celeste de cara a este partido. Hay que tener en cuenta que varios jugadores acumulan amonestaciones tras la segunda jornada, por lo que la cautela disciplinaria será un factor a gestionar. Se esperan novedades más cercanas al pitido inicial.

En el lado español, Luis de la Fuente tampoco ha desvelado su alineación probable y no hay problemas físicos ni sanciones confirmadas en el equipo. La Roja afronta el partido con plena disponibilidad de su plantilla. Cualquier actualización sobre el equipo se añadirá conforme se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 Ronald Araújo

10 G. De Arrascaeta Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Uruguay suma en sus últimos cinco partidos un balance de cero victorias, tres empates y una derrota, con cinco goles a favor y cinco en contra. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Cabo Verde en el Mundial el 21 de junio, donde remontaron un 0-1 para ponerse 2-1 antes de encajar el gol del empate en la segunda parte. Antes, habían igualado 1-1 con Arabia Saudí en su debut mundialista. El punto más bajo de la serie fue la derrota 5-1 ante Estados Unidos en noviembre de 2025.

España presenta dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con seis goles marcados y uno encajado. La goleada 4-0 ante Arabia Saudí el 21 de junio fue su resultado más reciente y el más contundente de la serie. Antes, habían empatado 0-0 con Cabo Verde en su debut en el torneo. Los dos partidos amistosos previos al Mundial ante Egipto e Irak terminaron sin goles en contra, lo que refleja una solidez defensiva que se mantiene en el torneo.

Historial de Enfrentamientos Directos

URU Últimos partidos ESP 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias España 3 - 1 Uruguay

España 2 - 0 Uruguay 1 Goles marcados 5 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El historial reciente entre ambas selecciones cubre dos enfrentamientos, los dos en partidos amistosos. El más reciente tuvo lugar el 6 de febrero de 2013, con España ganando 3-1. El anterior se disputó el 17 de agosto de 2005, con otro triunfo español por 2-0. España ha ganado los dos partidos registrados, anotando cinco goles y encajando solo uno.

Clasificación

En la tabla del Grupo H de la Copa del Mundo, España ocupa la primera posición y Uruguay la segunda antes de que se dispute esta última jornada.