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World Cup - Copa del Mundo - Grupo D San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Turquía vs Paraguay en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

La transmisión en vivo de Turquía vs Paraguay está disponible a través de VIX en Prime Video. Consulta las opciones de emisión en directo en la tabla que aparece a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Turquía y Paraguay se enfrentan este viernes en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, California, en un duelo del Grupo D del Mundial de la FIFA 2026. Ambas selecciones llegan a la segunda jornada sin puntos, con sus aspiraciones a la siguiente ronda pendiendo de un hilo.

La Milli Takım sufrió una derrota por 2-0 ante Australia en Vancouver en su estreno mundialista, a pesar de dominar el partido con un 72% de posesión y 30 remates al arco. Vincenzo Montella tiene el reto de convertir ese dominio estéril en goles ante una Paraguay que se defiende con fiereza.

La Albirroja, por su parte, encajó un duro 4-1 frente a los Estados Unidos en Los Ángeles en la primera jornada. Gustavo Alfaro debe recomponer una estructura defensiva que se desmoronó ante la velocidad de transición del equipo local, además de gestionar la disciplina de varios jugadores que ya tienen tarjeta amarilla.

Paraguay llega con figuras como Miguel Almirón y Julio Enciso llamadas a liderar el contraataque, mientras que Turquía confía en la visión de Arda Güler y la energía de Barış Alper Yılmaz para romper líneas. El duelo en el mediocampo entre Hakan Çalhanoğlu y Andrés Cubas puede marcar el ritmo del partido.

El ganador se coloca con tres puntos y mantiene vivas sus opciones de clasificación. Un empate deja a ambos en una situación extremadamente comprometida de cara a la última jornada. La presión es máxima para los dos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Vincenzo Montella no registra bajas por lesión ni por sanción en el equipo turco de cara a este partido. Su once proyectado parte de Uğurcan Çakır en portería, con Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral y Abdülkerim Bardakcı en defensa. Hakan Çalhanoğlu ancla el mediocampo junto a İsmail Yüksek y Orkun Kökcü, mientras que Arda Güler, Barış Alper Yılmaz y Kerem Aktürkoğlu conforman la línea ofensiva.

Gustavo Alfaro tampoco tiene ausencias confirmadas por lesión o suspensión. El once proyectado de Paraguay sitúa a Orlando Gill bajo palos, con Gustavo Gómez, Omar Alderete, Juan Cáceres y Alexandro Maidana en la zaga. Damián Bobadilla y Andrés Cubas forman el doble pivote, Diego Gómez actúa como mediapunta, y Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria componen el tridente atacante. Se esperan novedades más cercanas al pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Clima

El partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay está programado para jugarse en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, este viernes 19 de junio de 2026 a las 8:00 PM (hora local).

De acuerdo con el pronóstico del clima para Santa Clara, CA, Estados Unidos, para este viernes 19 de junio de 2026, las condiciones esperadas son:

El pronóstico del día muestra condiciones soleadas durante la tarde, pasando a parcialmente nublado por la noche (justo a la hora del partido), con una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 15°C. Hay solo un 5% de probabilidad de lluvia tanto para el día como para la noche, un nivel de humedad del 57% y un índice UV máximo de 10. Los vientos soplarán desde el sur a una velocidad de unos 18 km/h (11 mph).

Forma

Turquía llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 2-0 ante Australia en la primera jornada del Mundial el 14 de junio, que puso fin a una racha positiva que incluía un 2-1 ante Venezuela y una goleada de 4-0 sobre Macedonia del Norte en amistosos. En la fase de clasificación, los turcos vencieron a Kosovo por 1-0 y a Rumanía por 1-0 en partidos consecutivos. En esos cinco encuentros, la Milli Takım anotó ocho goles y encajó tres.

Paraguay presenta un registro de dos victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La campaña mundialista arrancó con el revés de 4-1 ante Estados Unidos el 13 de junio, precedido por un 4-0 ante Nicaragua en un amistoso. Con anterioridad, La Albirroja cayó 2-1 ante Marruecos, venció 1-0 a Grecia y se impuso 2-1 a México en noviembre de 2025. En ese tramo, Paraguay marcó nueve goles y recibió ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen registros de enfrentamientos directos entre Turquía y Paraguay. Este partido del 19 de junio de 2026 en Santa Clara será el primero del que se tiene constancia en el conjunto de datos disponible, lo que añade un elemento de incertidumbre táctica para ambos cuerpos técnicos.

Clasificación

En la Copa del Mundo - Grupo D, Turquía ocupa la tercera posición y Paraguay la cuarta tras la primera jornada.