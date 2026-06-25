Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo F Kansas City Stadium

Cómo ver Túnez vs Holanda en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de TV y las opciones de transmisión en línea para ver Túnez vs Holanda están disponibles a continuación. Puedes seguir el partido en directo a través de VIX en Prime Video.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Túnez y Holanda cierran su participación en el Grupo F del Mundial 2026 este jueves 25 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. Los dos equipos llegan a este partido en circunstancias completamente distintas, lo que convierte el encuentro en un trámite para unos y en una despedida con orgullo para otros.

Holanda llega a Missouri con el viento a favor. La goleada 5-1 ante Suecia en Houston fue una declaración de intenciones: Cody Gakpo como motor creativo, Denzel Dumfries desbordando por la banda derecha y un equipo que ya tiene asegurado el primer puesto del grupo. Ronald Koeman solo necesita evitar una derrota abultada para mantener esa posición y llegar a la fase eliminatoria con plenas garantías.

Túnez, por su parte, ya está eliminado. Las derrotas consecutivas ante Suecia (5-1) y Japón (4-0) sellaron su suerte en la fase de grupos por séptima vez consecutiva. La crisis también llegó al banquillo: Sabri Lamouchi fue destituido tras la derrota ante los suecos y Hervé Renard asumió el cargo de forma interina para dirigir los partidos restantes.

Renard tiene ante sí el reto de devolver algo de solidez a una defensa que encajó nueve goles en dos partidos. El capitán Ellyes Skhiri y el centrocampista Hannibal Mejbri son los encargados de aportar orden y algo de peligro ofensivo en lo que será el último partido de los Águilas de Cartago en este torneo.

Para los neerlandeses, este partido es una oportunidad de afinar el mecanismo antes de los octavos de final. Virgil van Dijk lidera una zaga sólida, Frenkie de Jong marca los tiempos desde el centro del campo y la delantera, con Gakpo y Brian Brobbey, tiene hambre de seguir sumando goles.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver Túnez vs Holanda en directo, incluyendo canal de TV, transmisión en línea y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Hervé Renard dirige a Túnez de forma interina tras la destitución de Sabri Lamouchi. El XI proyectado incluye a Aymen Dahmen bajo palos, una línea defensiva formada por Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery y Omar Rekik, y un centro del campo con Rani Khedira, Anis Ben Slimane y Hannibal Mejbri. Elias Saad, Hazem Mastouri y Khalil Ayari completan el once. No hay lesionados ni sancionados confirmados en el momento de publicación; se añadirá información actualizada antes del inicio del partido.

Ronald Koeman mantiene el mando de Holanda con un once proyectado que sitúa a Bart Verbruggen en portería, una defensa de cuatro con Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Denzel Dumfries, y una línea de tres en el mediocampo con Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch y Frenkie de Jong. Donyell Malen, Cody Gakpo y Brian Brobbey forman el tridente ofensivo. Tampoco hay bajas confirmadas por lesión o sanción en el bando neerlandés.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Túnez llega al partido con cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos. La más reciente fue la caída 4-0 ante Japón en el Mundial el 21 de junio, precedida por la goleada 5-1 ante Suecia el 15 de junio en su debut en el torneo. Antes del Mundial, los tunecinos perdieron 5-0 ante Bélgica en un amistoso el 6 de junio y cayeron 1-0 ante Austria el 1 de junio. El único punto positivo de este ciclo fue el empate sin goles ante Canadá en abril. En total, Túnez ha marcado un solo gol y ha encajado 15 en estos cinco partidos.

Holanda acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la contundente victoria 5-1 ante Suecia el 20 de junio, que confirmó el liderato del Grupo F. Antes, los neerlandeses empataron 2-2 con Japón en el debut mundialista el 14 de junio. En la fase de preparación, ganaron 2-1 a Uzbekistán el 8 de junio y perdieron 1-0 ante Argelia el 3 de junio. Un empate 1-1 con Ecuador en marzo completa la serie. El equipo de Koeman ha anotado 11 goles y ha encajado seis en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

TUN Último partidos HOL 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Túnez 1 - 1 Holanda 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente registrado entre estas dos selecciones es un amistoso disputado el 11 de febrero de 2009, que terminó con empate 1-1 con Túnez como equipo local. Con un solo partido en el historial, no es posible extraer ningún patrón de los antecedentes directos entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo F de la Copa del Mundo 2026, Holanda ocupa la primera posición, mientras que Túnez se encuentra cuarta y ya sin opciones de avanzar a la siguiente fase.