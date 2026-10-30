Dónde ver Tottenham vs Crystal Palace: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Tottenham Hotspur recibe al Crystal Palace en el Tottenham Hotspur Stadium en un encuentro de Premier League que tiene implicaciones directas en la parte baja de la tabla para ambos conjuntos. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 13:30 Tottenham Hotspur Stadium

Cómo ver Tottenham vs Crystal Palace en directo hoy

El Tottenham vs Crystal Palace se puede ver en directo a través de las plataformas que se indican a continuación según tu región.

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Acerca del encuentro

Roberto De Zerbi busca consolidar una racha positiva con los Spurs, que vienen de encadenar dos victorias consecutivas en el campeonato, incluyendo un triunfo por 2-0 ante el Chelsea. Sin embargo, la enfermería en el norte de Londres sigue repleta y la profundidad del equipo será puesta a prueba una vez más.

El Crystal Palace de Pierre Sage atraviesa un momento delicado. Los Eagles han perdido tres de sus últimos cinco partidos y llegan a este duelo con la moral tocada tras caer 2-0 en casa ante el Newcastle. La derrota por 5-0 ante el Brighton en la Premier League evidenció las fragilidades defensivas del conjunto londinense.

En el mercado de fichajes, el entorno del Tottenham no está exento de rumores. Juventus ha mostrado interés en un préstamo invernal del centrocampista sueco Lucas Bergvall, aunque el club no tiene intención de cederle. Mientras tanto, los Spurs siguen evaluando al lateral derecho estadounidense Alex Freeman del Villarreal como posible sucesor de Pedro Porro.

Por su parte, el Crystal Palace afronta la cita con bajas sensibles y necesita una respuesta de carácter para alejarse de los puestos de descenso. Los Eagles se clasificaron para los cuartos de final de la Carabao Cup tras superar al Fulham, lo que añade cierto alivio a una semana complicada.

Noticias de los equipos y escuadras

Roberto De Zerbi no podrá contar con Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Lucas Bergvall, Savio, Destiny Udogie ni James Maddison por lesión, mientras que Rodrigo Bentancur cumple sanción. El once probable del Tottenham contempla a Antonin Kinsky bajo palos, con Jan Paul van Hecke, Archie Gray y Micky van de Ven en defensa, Andrew Robertson por el carril izquierdo, y un centro del campo formado por Mateus Fernandes, Sandro Tonali y Conor Gallagher, con Mathys Tel, Mohammed Kudus y Omar Marmoush en ataque.

El Crystal Palace de Pierre Sage llega con las bajas de Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu, Joergen Strand Larsen e Ismaila Sarr. El equipo visitante alineará previsiblemente con Walter Benitez en portería, una defensa con Axel Disasi, Chris Richards y Jaydee Canvot, y un bloque medio-ofensivo en el que aparecen Yeremy Pino, Dwight McNeil, Tyrick Mitchell, Anan Khalaili, Daichi Kamada y Adam Wharton, con Jean-Philippe Mateta como referencia ofensiva.

Forma

El Tottenham llega con dos victorias consecutivas en Premier League, sumando tres triunfos, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue el 2-0 ante el Chelsea, precedida por el 3-1 al Coventry. En ese tramo, los Spurs han marcado siete goles y encajado ocho, con la solidez defensiva de los últimos compromisos como señal positiva.

El Crystal Palace presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. El equipo cayó 2-0 ante el Newcastle en su partido más reciente y fue goleado 5-0 por el Brighton en la liga. Los Eagles han anotado ocho goles pero han recibido diez en ese período, lo que refleja una preocupante fragilidad en defensa.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de marzo de 2026 en la Premier League, con victoria del Crystal Palace por 1-3 en el Tottenham Hotspur Stadium. En los últimos cinco duelos directos, el Crystal Palace acumula tres victorias por una del Tottenham, con un empate. Los Eagles han marcado siete goles en esos enfrentamientos frente a los cinco de los Spurs.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Tottenham ocupa la decimocuarta posición y el Crystal Palace la decimoséptima, lo que convierte este partido en un duelo directo entre dos equipos que necesitan puntos para alejarse de la zona de descenso.