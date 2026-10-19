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Premier League
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Cómo ver Tottenham vs Coventry: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Tottenham vs Coventry
Tottenham
Coventry
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Tottenham y Coventry, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 7
Tottenham Hotspur Stadium
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Cómo ver Tottenham vs Coventry en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tottenham y Coventry City se puede ver en vivo a través de los canales y plataformas indicados más abajo. Fox ONE y UNIVERSO son las opciones disponibles para seguir el encuentro en directo.

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Tottenham Hotspur recibe a Coventry City en el Tottenham Hotspur Stadium en un partido de Premier League que llega en un momento delicado para ambos clubes.

Roberto De Zerbi dirige a los Spurs en una racha irregular. El equipo londinense no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, acumulando tres empates y dos derrotas, incluida una caída ante Aston Villa por 3-2 y una eliminación de la Carabao Cup frente al Liverpool.

La ausencia de varios jugadores complica el panorama para De Zerbi. Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro y Dejan Kulusevski están en la enfermería, mientras que Rodrigo Bentancur cumple sanción.

Coventry llega al Tottenham Hotspur Stadium con una confianza renovada tras una victoria contundente. El equipo dirigido por Frank Lampard goleó al Newcastle por 4-1 en su último compromiso liguero, su mejor resultado reciente.

Sin embargo, los visitantes también arrastran sus propias bajas. Haji Wright, Aurele Amenda, Josh Eccles, Luke Woolfenden y Kaine Kesler-Hayden no estarán disponibles para Lampard.

En la tabla, Tottenham ocupa la última posición, lo que convierte este partido en una oportunidad para salir del descenso, mientras que Coventry llega en el puesto 15 buscando consolidar su posición en la parte media de la clasificación.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Tottenham contra Coventry alineaciones probables

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
page.match.formation.title
Coventry crest
Coventry
COV
3-4-2-1
A. KinskyA. KinskyJ. van HeckeJ. van HeckeA. GrayA. GrayD. UdogieD. UdogieM. van de VenM. van de VenO. MarmoushO. MarmoushS. TonaliS. TonaliC. GallagherC. GallagherM. FernandesM. FernandesM. KudusM. KudusD. SolankeD. SolankeC. RushworthC. RushworthE. PinnockE. Pinnockteam-logoS. MfuniB. ThomasB. ThomasJ. DasilvaJ. DasilvaM. GrimesM. GrimesB. Thomas-AsanteB. Thomas-AsanteM. van EwijkM. van EwijkC. YirenkyiC. YirenkyiJ. RudoniJ. Rudoniteam-logoS. Cherif
Coventry crest
Coventry
COV
4-2-3-1
Tottenham

Once inicial

Coventry

Manager

  • R. De Zerbi
  • F. Lampard

Roberto De Zerbi tendrá que prescindir de varios jugadores importantes. Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro y Dejan Kulusevski están lesionados, y Rodrigo Bentancur no podrá jugar por sanción. El once probable de los Spurs incluye a Antonin Kinsky bajo palos, con una línea defensiva formada por Jan Paul van Hecke, Archie Gray, Destiny Udogie y Marcos Senesi, y Dominic Solanke como referencia ofensiva.

Por parte de Coventry, Frank Lampard tampoco cuenta con todos sus efectivos. Haji Wright, Aurele Amenda, Josh Eccles, Luke Woolfenden y Kaine Kesler-Hayden se pierden el partido por lesión. El once proyectado sitúa a Carl Rushworth en portería, con Brandon Thomas-Asante y Sidiki Cherif como referencias en ataque.

Forma

TOT

TOT - Formulario

NFO
D0-0
EVE
D0-0
LIV
L3-1
AVL
L2-3
MUN
D1-1
Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
COV

COV - Formulario

MCI
L1-0
BHA
L0-5
AVL
L1-3
NFO
W0-1
NEW
W4-1
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Tottenham llega al partido sin ganar en sus últimos cinco encuentros: tres empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate a 1-1 ante Manchester United en la Premier League, y antes de eso cayeron 3-2 frente a Aston Villa. En total, los Spurs han marcado cinco goles y encajado cinco en ese período.

Coventry presenta una forma más positiva con dos victorias, una derrota y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Lampard viene de golear al Newcastle por 4-1, y antes de eso ganó 1-0 al Nottingham Forest. En el conjunto de los cinco partidos, Coventry ha anotado siete goles y ha recibido diez.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TottenhamEmpateCoventry
5
0
0
Carabao Cup
Coventry badge
Coventry
COV
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
F
Copa
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
F
Carabao Cup
Coventry badge
Coventry
COV
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
F
Copa
Coventry badge
Coventry
COV
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
F
13Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Carabao Cup el 18 de septiembre de 2024, con victoria de Tottenham por 2-1 como visitante en el campo de Coventry. En los últimos cinco cruces registrados entre ambos conjuntos, Tottenham acumula cuatro victorias por una de Coventry, con resultados que incluyen triunfos por 3-0 en Copa y en la Premier League.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
W
W
L
W
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
L
W
L
W
L
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
16
CoventryCoventryCOV
6204511-66
W
W
L
L
L
17
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
L
L
L
W
D
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
D
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, Tottenham ocupa la 20ª posición, lo que significa que los Spurs se encuentran en zona de descenso y necesitan urgentemente sumar puntos para salir de los puestos de caída. Coventry, por su parte, está en el puesto 15, una posición que refleja cierta estabilidad pero que también exige seguir sumando para alejarse de los puestos comprometidos.

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