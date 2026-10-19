Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League - Jornada 7 19 oct 2026 - 15:00 Tottenham Hotspur Stadium

Cómo ver Tottenham vs Coventry en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tottenham y Coventry City se puede ver en vivo a través de los canales y plataformas indicados más abajo. Fox ONE y UNIVERSO son las opciones disponibles para seguir el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Tottenham Hotspur recibe a Coventry City en el Tottenham Hotspur Stadium en un partido de Premier League que llega en un momento delicado para ambos clubes.

Roberto De Zerbi dirige a los Spurs en una racha irregular. El equipo londinense no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, acumulando tres empates y dos derrotas, incluida una caída ante Aston Villa por 3-2 y una eliminación de la Carabao Cup frente al Liverpool.

La ausencia de varios jugadores complica el panorama para De Zerbi. Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro y Dejan Kulusevski están en la enfermería, mientras que Rodrigo Bentancur cumple sanción.

Coventry llega al Tottenham Hotspur Stadium con una confianza renovada tras una victoria contundente. El equipo dirigido por Frank Lampard goleó al Newcastle por 4-1 en su último compromiso liguero, su mejor resultado reciente.

Sin embargo, los visitantes también arrastran sus propias bajas. Haji Wright, Aurele Amenda, Josh Eccles, Luke Woolfenden y Kaine Kesler-Hayden no estarán disponibles para Lampard.

En la tabla, Tottenham ocupa la última posición, lo que convierte este partido en una oportunidad para salir del descenso, mientras que Coventry llega en el puesto 15 buscando consolidar su posición en la parte media de la clasificación.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto De Zerbi tendrá que prescindir de varios jugadores importantes. Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro y Dejan Kulusevski están lesionados, y Rodrigo Bentancur no podrá jugar por sanción. El once probable de los Spurs incluye a Antonin Kinsky bajo palos, con una línea defensiva formada por Jan Paul van Hecke, Archie Gray, Destiny Udogie y Marcos Senesi, y Dominic Solanke como referencia ofensiva.

Por parte de Coventry, Frank Lampard tampoco cuenta con todos sus efectivos. Haji Wright, Aurele Amenda, Josh Eccles, Luke Woolfenden y Kaine Kesler-Hayden se pierden el partido por lesión. El once proyectado sitúa a Carl Rushworth en portería, con Brandon Thomas-Asante y Sidiki Cherif como referencias en ataque.

Forma

Tottenham llega al partido sin ganar en sus últimos cinco encuentros: tres empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate a 1-1 ante Manchester United en la Premier League, y antes de eso cayeron 3-2 frente a Aston Villa. En total, los Spurs han marcado cinco goles y encajado cinco en ese período.

Coventry presenta una forma más positiva con dos victorias, una derrota y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Lampard viene de golear al Newcastle por 4-1, y antes de eso ganó 1-0 al Nottingham Forest. En el conjunto de los cinco partidos, Coventry ha anotado siete goles y ha recibido diez.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Carabao Cup el 18 de septiembre de 2024, con victoria de Tottenham por 2-1 como visitante en el campo de Coventry. En los últimos cinco cruces registrados entre ambos conjuntos, Tottenham acumula cuatro victorias por una de Coventry, con resultados que incluyen triunfos por 3-0 en Copa y en la Premier League.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Tottenham ocupa la 20ª posición, lo que significa que los Spurs se encuentran en zona de descenso y necesitan urgentemente sumar puntos para salir de los puestos de caída. Coventry, por su parte, está en el puesto 15, una posición que refleja cierta estabilidad pero que también exige seguir sumando para alejarse de los puestos comprometidos.