Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 9 20 sept 2026 - 20:00 Estadio Nemesio Diez

Cómo ver Toluca vs Santos Laguna en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo. Las opciones de canal de televisión y transmisión en vivo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Toluca recibe a Santos Laguna en el Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo en un duelo de Liga MX Apertura que enfrenta a un líder de tabla contra un equipo que lucha por salir de la zona de peligro.

Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed llegan en un momento de plenitud. Cinco victorias consecutivas, incluyendo triunfos en la Leagues Cup y en liga, los han catapultado a la cima del Apertura. Su último resultado fue una victoria 0-1 ante Puebla.

Santos Laguna, dirigido por Renato Paiva, atraviesa una situación muy distinta. Los Guerreros ocupan el decimoséptimo lugar y necesitan puntos con urgencia para alejarse de los puestos de descenso. Su racha reciente muestra tres derrotas en sus últimos cinco partidos.

Con todo, Santos llega al Nemesio Diez con algo de impulso tras vencer 2-1 a FC Juárez en su partido más reciente, un resultado que al menos frena el sangrado de puntos antes de este complicado viaje.

El contraste entre ambos equipos es evidente: Toluca llega como el conjunto más en forma del torneo, mientras Santos busca una actuación que le devuelva la confianza y lo aleje del fondo de la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Toluca llega al partido bajo las órdenes de Antonio Mohamed. No se ha confirmado información sobre lesiones ni suspensiones en el equipo local, y tampoco se ha publicado una alineación probable. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el inicio del partido.

Santos Laguna estará dirigido por Renato Paiva. Al igual que el equipo local, no hay datos disponibles sobre bajas, sanciones ni convocatoria del conjunto visitante. Consulta de nuevo más adelante para conocer las últimas novedades del plantel.

Forma

Toluca llega al partido con una racha de cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco compromisos, con un balance perfecto de cinco triunfos, cero empates y cero derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante Puebla (0-1), precedida por una goleada de 5-2 sobre Atlas. En ese período, Los Diablos Rojos han marcado 14 goles y solo han encajado tres, lo que refleja una solidez notable tanto en ataque como en defensa.

Santos Laguna presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un triunfo 2-1 ante FC Juárez en Liga MX, aunque antes de ese resultado encadenó tres partidos sin ganar, incluyendo una derrota 1-0 ante Cruz Azul y un empate sin goles frente a Tigres. En total, Los Guerreros han anotado cuatro goles y recibido cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 15 de enero de 2026, cuando Toluca venció a Santos Laguna 3-1 en el Estadio Nemesio Diez en un partido de Liga MX. En los últimos cinco duelos directos, Toluca acumula cuatro victorias por una de Santos Laguna, con un total de goles de 12 a favor de Los Diablos Rojos frente a seis de Los Guerreros. El único triunfo de Santos en este período fue una victoria 2-0 en septiembre de 2024 como local.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Toluca marcha como líder indiscutible del torneo, mientras que Santos Laguna se encuentra en el decimoséptimo puesto, inmerso en la lucha por evitar los puestos de descenso.