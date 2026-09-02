Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Semifinales 2 sept 2026 - 21:00

Cómo ver Toluca vs León en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Toluca vs León se puede ver en vivo a través de Apple TV en Estados Unidos, que tiene los derechos exclusivos de transmisión de todos los partidos de la Leagues Cup. A continuación se indican las opciones de canal de TV y streaming disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Toluca y León se enfrentan en la Leagues Cup, un duelo entre dos de los clubes más en forma del fútbol mexicano en este momento. Los Diablos Rojos reciben a Los Panzas Verdes en un partido que llega en un momento decisivo del torneo continental.

Antonio Mohamed ha construido una racha sólida con Toluca. El equipo viene de golear 4-0 al FC Juárez en Liga MX y suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. En la Leagues Cup, Los Diablos Rojos ya derrotaron al Austin FC y al FC Dallas, lo que los coloca con confianza y ritmo de cara a este compromiso.

León llega en un estado de forma aún más contundente. Ignacio Ambriz ha llevado a Los Panzas Verdes a ganar sus últimos cuatro partidos consecutivos, incluyendo una victoria 3-0 sobre el Real Salt Lake en la Leagues Cup y un triunfo 2-0 sobre Monterrey en Liga MX. El conjunto guanajuatense ocupa el segundo lugar en la tabla de la Leagues Cup.

El historial reciente entre ambos clubes añade intensidad al encuentro. Toluca ganó el último duelo directo 4-1 en Liga MX en abril de 2026, aunque los antecedentes muestran que estos partidos rara vez se deciden con comodidad.

La diferencia en la tabla de la Leagues Cup es notable: León marcha segundo mientras Toluca figura décimo. Eso convierte este partido en algo más que un choque de formas, es una prueba de carácter para el equipo local.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Toluca vs León en vivo, incluyendo el canal de televisión, las opciones de transmisión en línea y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Antonio Mohamed dirige a Toluca sin contar con un once probable confirmado de cara a este partido. No hay lesionados ni suspendidos registrados en la plantilla de Los Diablos Rojos, y se añadirán actualizaciones más cerca del pitido inicial.

Ignacio Ambriz tampoco ha dado a conocer novedades en León. No hay jugadores señalados como no disponibles para Los Panzas Verdes, y no se ha publicado ningún once proyectado. Se añadirá información adicional conforme se acerque el partido.

Forma

Toluca llega al partido con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una goleada 4-0 al FC Juárez en Liga MX el 31 de agosto, que siguió a una victoria 2-0 sobre Austin FC en la Leagues Cup. Antes de eso, Los Diablos Rojos ganaron 1-2 en Querétaro en Liga MX, empataron 0-0 con Atlante y vencieron 3-1 al FC Dallas en la Leagues Cup. Toluca ha marcado diez goles en esos cinco partidos sin encajar ninguno en los dos más recientes.

León presenta un rendimiento igualmente destacado. Los de Ambriz han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con el único tropiezo siendo un empate 1-1 ante Atlante en Liga MX el 29 de agosto. Antes de ese resultado, León venció 3-0 al Real Salt Lake en la Leagues Cup, ganó 2-0 al Monterrey en Liga MX, se impuso 1-2 al Necaxa y derrotó 2-3 al Inter Miami CF en la fase de grupos de la Leagues Cup. El equipo ha anotado nueve goles y encajado cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes se disputó en Liga MX el 26 de abril de 2026, con Toluca venciendo a León por 4-1. En los cinco últimos duelos directos, Toluca ha ganado tres veces, con un empate y una derrota. El encuentro de octubre de 2025 terminó 2-4 a favor de Toluca como visitante, mientras que el de febrero de 2025 acabó en un empate 3-3. Los dos equipos se han mostrado prolíficos en el gol cuando se enfrentan, con Toluca marcando 17 goles en esos cinco partidos.

Clasificación

En la tabla actual de la Leagues Cup, León ocupa el segundo puesto mientras que Toluca figura en décima posición.