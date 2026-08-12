Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 3 12 ago 2026 - 22:00

Cómo ver Toluca vs FC Dallas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Toluca y FC Dallas se puede ver en vivo a través de Apple TV. Todas las transmisiones de la Leagues Cup 2026 están incluidas dentro de la suscripción estándar de Apple TV, lo que significa que los suscriptores actuales pueden acceder al partido sin costo adicional. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Toluca recibe a FC Dallas en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, el tercer y último partido de grupo para los Diablos Rojos en casa. Antonio Mohamed busca terminar la fase regular con una victoria que le permita al equipo mexiquense consolidar su posición en la tabla.

El camino de Toluca en este torneo ha sido irregular. Arrancaron con una contundente victoria 3-0 sobre Seattle Sounders, pero cayeron ante Los Ángeles FC por 1-0 en su segundo partido. Con dos puntos en dos juegos, la clasificación a los cuartos de final depende de lo que ocurra esta noche.

FC Dallas llega con otra dinámica. Eric Quill dirigió a su equipo a una victoria 2-0 sobre Querétaro en el primer partido y luego protagonizó uno de los resultados más llamativos de la semana al vencer a CD Guadalajara 1-0. Los Toros llegan a México con seis puntos y ya asegurada su posición entre los mejores del torneo.

En la tabla de la Leagues Cup, FC Dallas ocupa el noveno lugar, mientras que Toluca figura en el puesto 22. Para los texanos, este partido es una oportunidad de cerrar la fase de grupos con tres victorias. Para los locales, es una final.

La semana de FC Dallas merece atención. Vencer a Chivas en territorio mexicano no es un resultado menor, y ese triunfo confirmó que este equipo tiene solidez defensiva y capacidad para golpear en los momentos justos.

Toluca, por su parte, sabe lo que es ganar en casa. El 3-0 sobre Seattle Sounders en el arranque del torneo mostró que Los Diablos Rojos pueden ser dominantes frente a su afición. La pregunta es si pueden repetir ese nivel ante un rival más exigente.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Toluca vs FC Dallas en vivo, incluyendo canal de TV, opciones de transmisión y el horario del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Antonio Mohamed dirige a Toluca para este partido de la Leagues Cup, aunque no hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el equipo local. No se ha publicado una alineación probable y no existe un once proyectado disponible en este momento. La sección se actualizará con más información conforme se acerque el inicio del partido.

Eric Quill está al frente de FC Dallas y el equipo visitante tampoco registra bajas confirmadas ni sanciones activas. No se ha anunciado una alineación oficial. Cualquier novedad sobre el estado del plantel se añadirá antes del pitazo inicial.

Forma

Toluca acumula un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 0-1 ante Los Ángeles FC en la Leagues Cup el 9 de agosto. Antes de eso, los mexiquenses habían encadenado dos victorias seguidas: un 3-0 sobre Seattle Sounders en la Leagues Cup y un 3-1 ante Necaxa en Liga MX. Las otras dos salidas fueron derrotas, incluyendo un 1-3 ante Cruz Azul en el Campeonato Final de Liga MX. En total, Toluca marcó ocho goles y recibió siete en esos cinco partidos.

FC Dallas presenta un rendimiento más sólido, con tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente fue el 0-1 ante CD Guadalajara en la Leagues Cup el 9 de agosto, resultado que siguió a la victoria 2-0 sobre Querétaro FC en el torneo. En MLS, Dallas empató 0-0 con LA Galaxy, perdió 1-0 ante San Diego FC y firmó un 2-2 con Portland Timbers. El equipo texano ha marcado cinco goles y encajado tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Toluca y FC Dallas no están disponibles en el registro actual. Este partido representa un cruce entre ambas ligas dentro del formato de la Leagues Cup 2026, y no existe historial previo documentado entre los dos clubes en esta fuente.

Clasificación

En la tabla de la Leagues Cup 2026, Toluca ocupa la posición 22 mientras que FC Dallas se encuentra en el noveno lugar.