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Toluca vs FC Dallas: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Toluca vs FC Dallas
Toluca
FC Dallas
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Toluca y FC Dallas, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Toluca vs FC Dallas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Toluca y FC Dallas se puede ver en vivo a través de Apple TV. Todas las transmisiones de la Leagues Cup 2026 están incluidas dentro de la suscripción estándar de Apple TV, lo que significa que los suscriptores actuales pueden acceder al partido sin costo adicional. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles.

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Toluca recibe a FC Dallas en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, el tercer y último partido de grupo para los Diablos Rojos en casa. Antonio Mohamed busca terminar la fase regular con una victoria que le permita al equipo mexiquense consolidar su posición en la tabla.

El camino de Toluca en este torneo ha sido irregular. Arrancaron con una contundente victoria 3-0 sobre Seattle Sounders, pero cayeron ante Los Ángeles FC por 1-0 en su segundo partido. Con dos puntos en dos juegos, la clasificación a los cuartos de final depende de lo que ocurra esta noche.

FC Dallas llega con otra dinámica. Eric Quill dirigió a su equipo a una victoria 2-0 sobre Querétaro en el primer partido y luego protagonizó uno de los resultados más llamativos de la semana al vencer a CD Guadalajara 1-0. Los Toros llegan a México con seis puntos y ya asegurada su posición entre los mejores del torneo.

En la tabla de la Leagues Cup, FC Dallas ocupa el noveno lugar, mientras que Toluca figura en el puesto 22. Para los texanos, este partido es una oportunidad de cerrar la fase de grupos con tres victorias. Para los locales, es una final.

La semana de FC Dallas merece atención. Vencer a Chivas en territorio mexicano no es un resultado menor, y ese triunfo confirmó que este equipo tiene solidez defensiva y capacidad para golpear en los momentos justos.

Toluca, por su parte, sabe lo que es ganar en casa. El 3-0 sobre Seattle Sounders en el arranque del torneo mostró que Los Diablos Rojos pueden ser dominantes frente a su afición. La pregunta es si pueden repetir ese nivel ante un rival más exigente.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Toluca vs FC Dallas en vivo, incluyendo canal de TV, opciones de transmisión y el horario del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Toluca contra FC Dallas alineaciones probables

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Toluca
TOL
Formación
FC Dallas crest
FC Dallas
DAL
FC Dallas crest
FC Dallas
DAL

Manager

  • A. Mohamed

Antonio Mohamed dirige a Toluca para este partido de la Leagues Cup, aunque no hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el equipo local. No se ha publicado una alineación probable y no existe un once proyectado disponible en este momento. La sección se actualizará con más información conforme se acerque el inicio del partido.

Eric Quill está al frente de FC Dallas y el equipo visitante tampoco registra bajas confirmadas ni sanciones activas. No se ha anunciado una alineación oficial. Cualquier novedad sobre el estado del plantel se añadirá antes del pitazo inicial.

Forma

TOL

TOL - Formulario

CUN
L1-2
CRU
L1-3
NEC
W3-1
SEA
W3-0
LAF
L0-1
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
DAL

DAL - Formulario

POT
D2-2
SDI
L1-0
LAG
D0-0
QFC
W2-0
CDG
W0-1
Gol marcado (encajado)
5/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Toluca acumula un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 0-1 ante Los Ángeles FC en la Leagues Cup el 9 de agosto. Antes de eso, los mexiquenses habían encadenado dos victorias seguidas: un 3-0 sobre Seattle Sounders en la Leagues Cup y un 3-1 ante Necaxa en Liga MX. Las otras dos salidas fueron derrotas, incluyendo un 1-3 ante Cruz Azul en el Campeonato Final de Liga MX. En total, Toluca marcó ocho goles y recibió siete en esos cinco partidos.

FC Dallas presenta un rendimiento más sólido, con tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente fue el 0-1 ante CD Guadalajara en la Leagues Cup el 9 de agosto, resultado que siguió a la victoria 2-0 sobre Querétaro FC en el torneo. En MLS, Dallas empató 0-0 con LA Galaxy, perdió 1-0 ante San Diego FC y firmó un 2-2 con Portland Timbers. El equipo texano ha marcado cinco goles y encajado tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Toluca y FC Dallas no están disponibles en el registro actual. Este partido representa un cruce entre ambas ligas dentro del formato de la Leagues Cup 2026, y no existe historial previo documentado entre los dos clubes en esta fuente.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Columbus CrewColumbus CrewCOL
321063+38
W
W
W
2
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
321081+77
W
W
L
3
CF AméricaCF AméricaCFA
220062+46
W
W
4
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
320163+36
L
W
W
5
Austin FCAustin FCAUS
220050+56
W
W
6
Charlotte FCCharlotte FCCLT
320151+46
L
W
W
7
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
220051+46
W
W
8
FC JuárezFC JuárezJUA
32015506
L
W
W
9
Cruz AzulCruz AzulCRU
220031+26
W
W
10
FC DallasFC DallasDAL
220030+36
W
W
11
LeónLeónLEO
220031+26
W
W
12
TigresTigresTIG
30302206
W
W
W
13
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
211021+15
W
W
14
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
311143+14
W
L
L
15
Portland TimbersPortland TimbersPOT
210165+13
L
W
16
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
210154+13
L
W
17
Nashville SCNashville SCNSC
210142+23
W
L
18
AtlasAtlasATL
310236-33
W
L
L
19
MonterreyMonterreyMON
21013303
W
L
20
New York City FCNew York City FCNYC
210132+13
L
W
21
Orlando CityOrlando CityORL
21013303
L
W
22
PachucaPachucaPAC
310235-23
W
L
L
23
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
210132+13
W
L
24
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
21013303
W
L
25
TolucaTolucaTOL
210131+23
L
W
26
AtlanteAtlanteATL
310227-53
L
L
W
27
San Diego FCSan Diego FCSDI
210123-13
W
L
28
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
301225-31
L
L
L
29
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
201112-11
L
L
30
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
301216-51
L
L
L
31
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
200238-50
L
L
32
PueblaPueblaPUE
200228-60
L
L
33
NecaxaNecaxaNEC
200215-40
L
L
34
Santos LagunaSantos LagunaSAN
200215-40
L
L
35
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
200205-50
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
200203-30
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup 2026, Toluca ocupa la posición 22 mientras que FC Dallas se encuentra en el noveno lugar.

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