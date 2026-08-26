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Cómo ver Toluca vs Austin FC: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Toluca vs Austin FC
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Toluca y Austin FC, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Toluca vs Austin FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Toluca vs Austin FC se puede ver en directo a través de Apple TV. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea se detallan a continuación.

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Toluca recibe a Austin FC en un duelo de Leagues Cup que reúne a dos equipos que llegan al encuentro con trayectorias muy distintas dentro del mismo torneo. Los Diablos Rojos juegan como locales en esta fase del torneo, mientras que Los Verdes buscan seguir avanzando en una competencia en la que han mostrado solidez.

Antonio Mohamed ha construido un equipo con carácter ofensivo. Toluca cerró su participación en la fase de grupos de la Leagues Cup con una victoria 3-1 ante FC Dallas, y ese resultado les dio confianza antes de continuar en el torneo. El empate 0-0 ante Atlante en Liga MX fue el único tropiezo reciente de un equipo que ha marcado con regularidad en las últimas semanas.

Austin FC, dirigido por Davy Arnaud, llega con un recorrido notable en esta Leagues Cup. Los Verdes eliminaron a CF América, vencieron a Puebla 3-0 y sumaron puntos importantes que los llevaron hasta esta instancia. El equipo de Texas ha demostrado que puede competir contra rivales mexicanos dentro del torneo.

En la tabla de la Leagues Cup, Austin FC ocupa la tercera posición, mientras que Toluca se encuentra en el décimo lugar. Esa diferencia en la clasificación del torneo le da a Los Verdes un argumento adicional para creer en sus posibilidades.

Toluca, sin embargo, tiene el respaldo de su historia reciente. Mohamed ha moldeado un bloque que defiende con orden y ataca con claridad, y el equipo llega al partido con más ritmo competitivo en competencias internacionales que en semanas anteriores.

El partido promete ser disputado entre un equipo local que necesita demostrar jerarquía y un visitante que ya ha dado señales de que no viaja a México a espectar. A continuación, todo lo que necesitas saber para ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Toluca contra Austin FC alineaciones probables

Toluca crest
Toluca
TOL
Formación
Austin FC crest
Austin FC
AUS
Austin FC crest
Austin FC
AUS

Manager

  • A. Mohamed

Antonio Mohamed dirige a Toluca para este partido. El club no ha confirmado lesionados ni suspendidos, y no se ha publicado un once probable. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Davy Arnaud conduce a Austin FC sin novedades confirmadas en materia de bajas o sanciones. Tampoco se ha dado a conocer un once titular proyectado. Se añadirán actualizaciones a medida que estén disponibles.

Forma

TOL

TOL - Formulario

SEA
W3-0
LAF
L0-1
DAL
W3-1
ATL
D0-0
QFC
W1-2
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
AUS

AUS - Formulario

PUE
W3-0
CFA
W1-1
DAL
L1-2
SEA
W1-2
PHI
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Toluca llega con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una victoria 1-2 ante Querétaro FC en Liga MX el 22 de agosto. Antes de eso, el equipo empató 0-0 con Atlante y venció 3-1 a FC Dallas en la Leagues Cup. La única derrota en ese tramo fue ante Los Ángeles FC por 0-1. Los Diablos Rojos también golearon 3-0 al Seattle Sounders en el arranque del torneo.

Austin FC suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Philadelphia Union en la MLS el 23 de agosto. Antes de eso, Los Verdes vencieron 1-2 al Seattle Sounders en MLS y cayeron 1-2 ante FC Dallas. En la Leagues Cup, Austin derrotó a CF América 1-1 y a Puebla 3-0. El equipo ha marcado siete goles y encajado seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Toluca y Austin FC en el historial disponible. Este partido representa la primera vez que ambos clubes se miden en competencia oficial según los datos con los que se cuenta.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
330072+59
W
W
W
2
LeónLeónLEO
330063+39
W
W
W
3
Austin FCAustin FCAUS
321061+58
W
W
W
4
Columbus CrewColumbus CrewCOL
321063+38
W
W
W
5
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
321081+77
W
W
L
6
CF AméricaCF AméricaCFA
321073+47
L
W
W
7
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
312032+17
W
W
W
8
Portland TimbersPortland TimbersPOT
320196+36
W
L
W
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
320163+36
L
W
W
10
TolucaTolucaTOL
320162+46
W
L
W
11
Charlotte FCCharlotte FCCLT
320151+46
L
W
W
12
FC JuárezFC JuárezJUA
32015506
L
W
W
13
MonterreyMonterreyMON
320154+16
W
W
L
14
San Diego FCSan Diego FCSDI
32015506
W
W
L
15
Cruz AzulCruz AzulCRU
320143+16
L
W
W
16
FC DallasFC DallasDAL
320143+16
L
W
W
17
TigresTigresTIG
30302206
W
W
W
18
Orlando CityOrlando CityORL
31115505
W
L
W
19
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
311143+14
W
L
L
20
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
31113304
W
L
L
21
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
31027703
L
L
W
22
Nashville SCNashville SCNSC
310254+13
L
W
L
23
New York City FCNew York City FCNYC
31024403
L
L
W
24
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
310245-13
L
W
L
25
AtlasAtlasATL
310236-33
W
L
L
26
NecaxaNecaxaNEC
310236-33
W
L
L
27
PachucaPachucaPAC
310235-23
W
L
L
28
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
310234-13
L
W
L
29
Santos LagunaSantos LagunaSAN
310235-23
W
L
L
30
AtlanteAtlanteATL
310227-53
L
L
W
31
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
3012510-51
L
L
L
32
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
301225-31
L
L
L
33
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
301216-51
L
L
L
34
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
301216-51
L
L
L
35
PueblaPueblaPUE
3003411-70
L
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
300316-50
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup, Austin FC ocupa la tercera posición y Toluca se encuentra en el décimo lugar.

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