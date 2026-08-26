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Leagues Cup - Cuartos de final 26 ago 2026 - 20:30

Cómo ver Toluca vs Austin FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Toluca vs Austin FC se puede ver en directo a través de Apple TV. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Toluca recibe a Austin FC en un duelo de Leagues Cup que reúne a dos equipos que llegan al encuentro con trayectorias muy distintas dentro del mismo torneo. Los Diablos Rojos juegan como locales en esta fase del torneo, mientras que Los Verdes buscan seguir avanzando en una competencia en la que han mostrado solidez.

Antonio Mohamed ha construido un equipo con carácter ofensivo. Toluca cerró su participación en la fase de grupos de la Leagues Cup con una victoria 3-1 ante FC Dallas, y ese resultado les dio confianza antes de continuar en el torneo. El empate 0-0 ante Atlante en Liga MX fue el único tropiezo reciente de un equipo que ha marcado con regularidad en las últimas semanas.

Austin FC, dirigido por Davy Arnaud, llega con un recorrido notable en esta Leagues Cup. Los Verdes eliminaron a CF América, vencieron a Puebla 3-0 y sumaron puntos importantes que los llevaron hasta esta instancia. El equipo de Texas ha demostrado que puede competir contra rivales mexicanos dentro del torneo.

En la tabla de la Leagues Cup, Austin FC ocupa la tercera posición, mientras que Toluca se encuentra en el décimo lugar. Esa diferencia en la clasificación del torneo le da a Los Verdes un argumento adicional para creer en sus posibilidades.

Toluca, sin embargo, tiene el respaldo de su historia reciente. Mohamed ha moldeado un bloque que defiende con orden y ataca con claridad, y el equipo llega al partido con más ritmo competitivo en competencias internacionales que en semanas anteriores.

El partido promete ser disputado entre un equipo local que necesita demostrar jerarquía y un visitante que ya ha dado señales de que no viaja a México a espectar. A continuación, todo lo que necesitas saber para ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Antonio Mohamed dirige a Toluca para este partido. El club no ha confirmado lesionados ni suspendidos, y no se ha publicado un once probable. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Davy Arnaud conduce a Austin FC sin novedades confirmadas en materia de bajas o sanciones. Tampoco se ha dado a conocer un once titular proyectado. Se añadirán actualizaciones a medida que estén disponibles.

Forma

Toluca llega con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una victoria 1-2 ante Querétaro FC en Liga MX el 22 de agosto. Antes de eso, el equipo empató 0-0 con Atlante y venció 3-1 a FC Dallas en la Leagues Cup. La única derrota en ese tramo fue ante Los Ángeles FC por 0-1. Los Diablos Rojos también golearon 3-0 al Seattle Sounders en el arranque del torneo.

Austin FC suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Philadelphia Union en la MLS el 23 de agosto. Antes de eso, Los Verdes vencieron 1-2 al Seattle Sounders en MLS y cayeron 1-2 ante FC Dallas. En la Leagues Cup, Austin derrotó a CF América 1-1 y a Puebla 3-0. El equipo ha marcado siete goles y encajado seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Toluca y Austin FC en el historial disponible. Este partido representa la primera vez que ambos clubes se miden en competencia oficial según los datos con los que se cuenta.

Clasificación

En la tabla de la Leagues Cup, Austin FC ocupa la tercera posición y Toluca se encuentra en el décimo lugar.