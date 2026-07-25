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Liga MX - Jornada 2 Estadio Caliente

Cómo ver Tijuana vs León en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tijuana y León se puede seguir en directo a través de las plataformas disponibles a continuación. Consulta las opciones de canal de TV y transmisión en línea según tu región.

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El Estadio Caliente recibe a León en un duelo de Liga MX que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos del Apertura 2026. Los Xolos de Tijuana llegan como líderes del torneo, mientras que los Esmeraldas atraviesan una racha que les tiene en la parte baja de la tabla.

Bajo la dirección de Sebastián Abreu, Tijuana ha construido una campaña sólida en casa. El equipo fronterizo viene de golear 3-1 a Tigres en su último compromiso, lo que reafirma su condición de favorito para este partido.

León, entrenado por Ignacio Ambriz, llega en un momento delicado. Los Panzas Verdes cayeron 2-3 ante Atlas en su más reciente salida y acumulan tres derrotas en sus últimos cinco compromisos, una cifra que refleja las dificultades que atraviesa el equipo guanajuatense.

El historial reciente entre ambos clubes añade peso al encuentro. Tijuana goleó 5-0 a León en el Estadio Caliente en septiembre de 2025, aunque los Esmeraldas respondieron con una victoria por 3-0 en casa en marzo de 2026, lo que demuestra que ningún resultado es previsible cuando se cruzan estos dos equipos.

Para Tijuana, una victoria consolidaría su liderato y enviaría un mensaje claro al resto de la competencia. Para León, los tres puntos son prácticamente obligatorios si quiere alejarse de los puestos de peligro antes de que el torneo entre en su fase decisiva.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastián Abreu tiene previsto alinear a Antonio Rodríguez en la portería, con una defensa formada por Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Ortiz y Rafael Fernández. En el mediocampo, Jonathan Padilla, Adonis Preciado y Ramiro Arciga apuntalan el centro del campo, mientras que Ángel Zapata e Iván Tona acompañarían a Mourad Daoudi en el frente de ataque. El cuerpo técnico no reporta bajas por lesión ni suspensión en el plantel local.

Ignacio Ambriz, por su parte, dispondría de Óscar García bajo los tres palos, con una línea defensiva compuesta por Juan Guevara, Bryan Colula, Salvador Reyes y Jhohan Romana. Ismael Díaz, Jordi Cortizo y José Rodríguez formarían el mediocampo, con Daniel Arcila, Rodrigo Echeverría y José Alvarado como referentes ofensivos. León tampoco registra lesionados ni suspendidos de cara a este compromiso.

Forma

Tijuana llega al partido con un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Los Xolos han sumado ocho goles a favor y solo tres en contra en ese tramo, con triunfos ante Tigres (3-1) y Pachuca (3-1) como resultados más destacados. El conjunto fronterizo no ha perdido en ninguno de esos cinco encuentros, lo que habla de una solidez notable en esta fase del torneo.

León, en cambio, presenta un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Los Esmeraldas cayeron 4-1 ante Toluca y 2-3 ante CF América, además de perder 2-3 frente a Atlas en su partido más reciente. Sus dos victorias llegaron ante FC Juárez (3-1) y Puebla (0-1). El equipo ha encajado diez goles en ese período, una cifra que refleja los problemas defensivos que arrastra el conjunto de Ambriz.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en la Liga MX, con León como local y Tijuana imponiéndose por 0-3. En los cinco últimos duelos directos, Tijuana acumula tres victorias por una de León, con un empate. Los Xolos han marcado once goles en ese período, mientras que los Esmeraldas han anotado cinco.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Tijuana ocupa el primer puesto, mientras que León se encuentra en la posición 16.