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Liga MX - Jornada 4 16 ago 2026 - 23:00 Estadio Caliente

Cómo ver Tijuana vs Cruz Azul en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tijuana y Cruz Azul se transmite en vivo a través de Fox ONE. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Tijuana recibe a Cruz Azul en el Estadio Caliente en un duelo de Liga MX Apertura que enfrenta a dos clubes con realidades muy distintas al llegar a esta jornada.

Los Xolos de Sebastián Abreu atraviesan un momento complicado. El equipo fronterizo acumula tres derrotas consecutivas en la Leagues Cup, la más reciente un 3-1 ante Portland Timbers el 14 de agosto. En Liga MX, su último resultado fue un empate sin goles frente a Atlético de San Luis, y la única victoria reciente data del 25 de julio ante León.

Cruz Azul llega con un perfil más irregular de lo esperado para un campeón. El conjunto de Joel Huiqui ganó el título del Clausura al vencer a Toluca 3-1, pero sus resultados posteriores han generado dudas. Una derrota 2-3 ante Atlante en Liga MX y la caída más reciente 1-2 ante Chicago Fire FC en la Leagues Cup el 14 de agosto apuntan a un equipo que no ha encontrado su mejor versión fuera del torneo doméstico.

En el Apertura, ambos clubes se ubican en la mitad de la tabla. Tijuana ocupa la quinta posición, mientras Cruz Azul se sitúa en el séptimo puesto. La distancia entre ellos es mínima y los tres puntos en disputa tienen peso real en la clasificación.

El Estadio Caliente, fortaleza histórica de Los Xolos, puede ser el factor diferencial. Abreu conoce bien el valor de jugar en casa y necesita que su equipo recupere la solidez que mostró en el arranque del torneo local.

Para Cruz Azul, este partido es una oportunidad de reencontrarse con la regularidad en Liga MX. Huiqui sabe que el campeonato anterior no garantiza nada en este nuevo torneo y que los puntos en Tijuana son tan valiosos como en cualquier otro escenario.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Tijuana está dirigido por Sebastián Abreu para este partido de Liga MX. No hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el equipo local, y no se ha publicado un once probable. Los datos se actualizarán conforme se acerque el inicio del partido.

Cruz Azul llega bajo las órdenes de Joel Huiqui. Al igual que el conjunto local, no existe información disponible sobre bajas por lesión, sanciones ni alineación proyectada para el equipo visitante. Se esperan novedades antes del pitido inicial.

Forma

Tijuana presenta un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-1 ante Portland Timbers en la Leagues Cup el 14 de agosto. Antes de eso, cayeron 1-0 ante San Diego FC y 2-0 frente a Austin FC, ambos en la misma competición. En Liga MX, empataron 0-0 con Atlético de San Luis y ganaron 1-0 ante León. El equipo ha marcado dos goles y encajado seis en ese tramo de cinco partidos.

Cruz Azul suma dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota 1-2 ante Chicago Fire FC en la Leagues Cup el 14 de agosto. Antes, vencieron 2-1 a New York City FC y 1-0 a Philadelphia Union en el mismo torneo. En Liga MX, perdieron 2-3 ante Atlante, aunque su victoria 1-3 sobre Toluca en la Final del Campeonato refleja la capacidad del equipo para rendir en partidos de alto nivel. Cruz Azul ha anotado cinco goles y recibido siete en sus últimas cinco salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 18 de abril de 2026 en Liga MX, con Cruz Azul como local, y terminó 1-1. En el cruce anterior, disputado el 29 de septiembre de 2025 en el Estadio Caliente, Tijuana se impuso 2-0. De los cinco últimos enfrentamientos en Liga MX, Cruz Azul acumula dos victorias y Tijuana otras dos, con un empate. Los goles totales en esos cinco partidos suman 14, lo que refleja un historial con cierta tendencia al gol.

Clasificación

En la tabla del Apertura de Liga MX, Tijuana ocupa la quinta posición y Cruz Azul se encuentra en el séptimo lugar.