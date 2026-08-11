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Leagues Cup - Jornada 3 11 ago 2026 - 22:00

Cómo ver Tigres vs Vancouver Whitecaps en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tigres y Vancouver Whitecaps está disponible para ver en vivo. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea para tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Tigres y Vancouver Whitecaps se enfrentan en la Leagues Cup, el torneo de confrontación entre clubes de la Liga MX y la MLS que cada edición genera duelos con mucho en juego para ambas confederaciones.

Los de Monterrey llegan a este partido bajo la dirección de Guido Pizarro con un balance irregular. Dos victorias en la Leagues Cup no disimulan el hecho de que el equipo acumula tres derrotas en sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones, incluyendo una caída de 3-2 ante Querétaro FC en la Liga MX.

Vancouver, por su parte, atraviesa un momento delicado. El equipo de Jesper Soerensen perdió sus dos primeros encuentros en la Leagues Cup, ante Atlante y FC Juárez, y llega a este partido sin margen de error si quiere mantener vivas sus opciones en el torneo.

Los Whitecaps no han podido encontrar regularidad. En la MLS acumulan dos empates consecutivos y una derrota ante FC Cincinnati en sus últimas cinco salidas, lo que refleja una falta de contundencia que Soerensen necesita corregir con urgencia.

Tigres, en cambio, lleva dos victorias seguidas en la Leagues Cup tras superar a Real Salt Lake y Minnesota Stars, aunque los resultados en la Liga MX siguen generando dudas sobre la solidez defensiva del conjunto regiomontano.

En la tabla de la Leagues Cup, Tigres ocupan la posición 13 y Vancouver se encuentran en el lugar 33, lo que convierte este duelo en un partido decisivo para ambos si quieren avanzar en la competición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver este partido en vivo, incluyendo canal de TV, transmisión en línea y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Tigres están dirigidos por Guido Pizarro para este partido de la Leagues Cup. No se ha confirmado información sobre lesiones ni suspensiones en el equipo local, y tampoco se ha publicado un once probable. Se añadirán novedades conforme se acerque el inicio del partido.

Vancouver Whitecaps cuentan con Jesper Soerensen en el banquillo. Al igual que ocurre con Tigres, no hay datos confirmados sobre bajas, sanciones ni alineación prevista para el equipo visitante en este momento. Cualquier actualización se incorporará antes del pitido inicial.

Forma

Tigres acumulan dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria ante Minnesota Stars en la Leagues Cup el 8 de agosto, después de haber superado también a Real Salt Lake en la misma competición el 5 de agosto con un marcador de 1-1. En la Liga MX, el equipo regiomontano cayó 3-2 ante Querétaro FC el 1 de agosto y empató 2-2 con Atlético de San Luis, además de perder 3-1 frente a Tijuana. El balance defensivo a lo largo de esos cinco partidos refleja una vulnerabilidad que Pizarro todavía no ha logrado corregir.

Vancouver Whitecaps registran dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue una derrota 1-3 ante FC Juárez en la Leagues Cup el 8 de agosto. Antes de eso, cayeron 0-1 ante Atlante también en el torneo el 5 de agosto. En la MLS, los canadienses empataron 1-1 con Los Angeles FC y 0-0 con Minnesota Stars, y perdieron 4-3 ante FC Cincinnati. El equipo de Soerensen no ha ganado ninguno de sus últimos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 15 de febrero de 2024 en la CONCACAF Liga de Campeones, con Tigres imponiéndose 3-0 como locales. Una semana antes, el 8 de febrero, Vancouver había logrado un empate 1-1 en casa en la ida de esa misma eliminatoria. En la Leagues Cup de 2023 los equipos se repartieron los puntos con un 1-1. En los dos precedentes de la CONCACAF Liga de Campeones de 2017, Tigres ganaron 2-0 en casa y empataron 1-1 en Vancouver. Del total de los cinco partidos registrados, Tigres han ganado dos, empatado dos y perdido uno.

Clasificación

En la tabla de la Leagues Cup, Tigres ocupan la decimotercera posición mientras que Vancouver Whitecaps se encuentran en el puesto 33.