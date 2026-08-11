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Tigres vs Vancouver Whitecaps: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tigres vs Vancouver Whitecaps
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Tigres y Vancouver Whitecaps, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Leagues Cup - Jornada 3
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Cómo ver Tigres vs Vancouver Whitecaps en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tigres y Vancouver Whitecaps está disponible para ver en vivo. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea para tu región.

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Tigres y Vancouver Whitecaps se enfrentan en la Leagues Cup, el torneo de confrontación entre clubes de la Liga MX y la MLS que cada edición genera duelos con mucho en juego para ambas confederaciones.

Los de Monterrey llegan a este partido bajo la dirección de Guido Pizarro con un balance irregular. Dos victorias en la Leagues Cup no disimulan el hecho de que el equipo acumula tres derrotas en sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones, incluyendo una caída de 3-2 ante Querétaro FC en la Liga MX.

Vancouver, por su parte, atraviesa un momento delicado. El equipo de Jesper Soerensen perdió sus dos primeros encuentros en la Leagues Cup, ante Atlante y FC Juárez, y llega a este partido sin margen de error si quiere mantener vivas sus opciones en el torneo.

Los Whitecaps no han podido encontrar regularidad. En la MLS acumulan dos empates consecutivos y una derrota ante FC Cincinnati en sus últimas cinco salidas, lo que refleja una falta de contundencia que Soerensen necesita corregir con urgencia.

Tigres, en cambio, lleva dos victorias seguidas en la Leagues Cup tras superar a Real Salt Lake y Minnesota Stars, aunque los resultados en la Liga MX siguen generando dudas sobre la solidez defensiva del conjunto regiomontano.

En la tabla de la Leagues Cup, Tigres ocupan la posición 13 y Vancouver se encuentran en el lugar 33, lo que convierte este duelo en un partido decisivo para ambos si quieren avanzar en la competición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver este partido en vivo, incluyendo canal de TV, transmisión en línea y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Tigres contra Vancouver Whitecaps alineaciones probables

Tigres crest
Tigres
TIG
Formación
Vancouver Whitecaps crest
Vancouver Whitecaps
VAN
Vancouver Whitecaps crest
Vancouver Whitecaps
VAN

Manager

  • G. Pizarro

Tigres están dirigidos por Guido Pizarro para este partido de la Leagues Cup. No se ha confirmado información sobre lesiones ni suspensiones en el equipo local, y tampoco se ha publicado un once probable. Se añadirán novedades conforme se acerque el inicio del partido.

Vancouver Whitecaps cuentan con Jesper Soerensen en el banquillo. Al igual que ocurre con Tigres, no hay datos confirmados sobre bajas, sanciones ni alineación prevista para el equipo visitante en este momento. Cualquier actualización se incorporará antes del pitido inicial.

Forma

TIG

TIG - Formulario

TIJ
L3-1
SAN
D2-2
QFC
L3-2
RSL
W1-1
MIN
W0-0
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
VAN

VAN - Formulario

CIN
L4-3
MIN
D0-0
LAF
D1-1
ATL
L0-1
JUA
L1-3
Gol marcado (encajado)
5/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Tigres acumulan dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria ante Minnesota Stars en la Leagues Cup el 8 de agosto, después de haber superado también a Real Salt Lake en la misma competición el 5 de agosto con un marcador de 1-1. En la Liga MX, el equipo regiomontano cayó 3-2 ante Querétaro FC el 1 de agosto y empató 2-2 con Atlético de San Luis, además de perder 3-1 frente a Tijuana. El balance defensivo a lo largo de esos cinco partidos refleja una vulnerabilidad que Pizarro todavía no ha logrado corregir.

Vancouver Whitecaps registran dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue una derrota 1-3 ante FC Juárez en la Leagues Cup el 8 de agosto. Antes de eso, cayeron 0-1 ante Atlante también en el torneo el 5 de agosto. En la MLS, los canadienses empataron 1-1 con Los Angeles FC y 0-0 con Minnesota Stars, y perdieron 4-3 ante FC Cincinnati. El equipo de Soerensen no ha ganado ninguno de sus últimos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TigresEmpateVancouver Whitecaps
4
1
0
CONCACAF Liga de Campeones
Tigres badge
Tigres
TIG
3
Vancouver Whitecaps badge
Vancouver Whitecaps
VAN
0
F
CONCACAF Liga de Campeones
Vancouver Whitecaps badge
Vancouver Whitecaps
VAN
1
Tigres badge
Tigres
TIG
1
F
Leagues Cup
Tigres badge
Tigres
TIG
1
Vancouver Whitecaps badge
Vancouver Whitecaps
VAN
1
F
CONCACAF Liga de Campeones
Vancouver Whitecaps badge
Vancouver Whitecaps
VAN
1
Tigres badge
Tigres
TIG
2
F
CONCACAF Liga de Campeones
Tigres badge
Tigres
TIG
2
Vancouver Whitecaps badge
Vancouver Whitecaps
VAN
0
F
9Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 15 de febrero de 2024 en la CONCACAF Liga de Campeones, con Tigres imponiéndose 3-0 como locales. Una semana antes, el 8 de febrero, Vancouver había logrado un empate 1-1 en casa en la ida de esa misma eliminatoria. En la Leagues Cup de 2023 los equipos se repartieron los puntos con un 1-1. En los dos precedentes de la CONCACAF Liga de Campeones de 2017, Tigres ganaron 2-0 en casa y empataron 1-1 en Vancouver. Del total de los cinco partidos registrados, Tigres han ganado dos, empatado dos y perdido uno.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
220062+46
W
W
2
Austin FCAustin FCAUS
220050+56
W
W
3
Charlotte FCCharlotte FCCLT
220050+56
W
W
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
220051+46
W
W
5
Columbus CrewColumbus CrewCOL
220052+36
W
W
6
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
220051+46
W
W
7
FC JuárezFC JuárezJUA
220052+36
W
W
8
Cruz AzulCruz AzulCRU
220031+26
W
W
9
FC DallasFC DallasDAL
220030+36
W
W
10
LeónLeónLEO
220031+26
W
W
11
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
211021+15
W
W
12
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
211051+44
W
L
13
TigresTigresTIG
20201104
W
W
14
Portland TimbersPortland TimbersPOT
210165+13
L
W
15
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
210154+13
L
W
16
Nashville SCNashville SCNSC
210142+23
W
L
17
MonterreyMonterreyMON
21013303
W
L
18
New York City FCNew York City FCNYC
210132+13
L
W
19
Orlando CityOrlando CityORL
21013303
L
W
20
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
210132+13
W
L
21
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
21013303
W
L
22
TolucaTolucaTOL
210131+23
L
W
23
San Diego FCSan Diego FCSDI
210123-13
W
L
24
AtlanteAtlanteATL
210114-33
L
W
25
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
201112-11
L
L
26
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
201112-11
L
L
27
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
200238-50
L
L
28
PachucaPachucaPAC
200225-30
L
L
29
PueblaPueblaPUE
200228-60
L
L
30
AtlasAtlasATL
200215-40
L
L
31
NecaxaNecaxaNEC
200215-40
L
L
32
Santos LagunaSantos LagunaSAN
200215-40
L
L
33
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
200214-30
L
L
34
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
200205-50
L
L
35
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
200205-50
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
200203-30
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup, Tigres ocupan la decimotercera posición mientras que Vancouver Whitecaps se encuentran en el puesto 33.

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