Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX Femenil - Jornada 11 18 oct 2026 - 20:06

Cómo ver Tigres vs Queretaro en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tigres y Querétaro se transmitirá en vivo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás los detalles para seguir la transmisión en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Tigres recibe a Querétaro en un partido de la Liga MX Femenil que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada.

Las Amazonas llegan como uno de los conjuntos más en forma del torneo, respaldadas por una racha de resultados positivos que las mantiene en la parte alta del Grupo A del Apertura.

Querétaro, en cambio, atraviesa un periodo complicado. Las Gallos han sumado apenas una victoria en sus últimos cinco compromisos de liga y necesitan puntos para salir de la zona baja de la tabla.

El historial entre ambas escuadras no deja lugar a dudas sobre quién parte como favorita. Tigres ha dominado con autoridad los encuentros recientes, y las cifras respaldan esa superioridad.

Con todo eso sobre la mesa, el partido promete ser una prueba de carácter para Querétaro y una oportunidad para que Tigres consolide su posición en el torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Por el momento no se dispone de información oficial sobre bajas, lesiones o suspensiones en el plantel de Tigres para este partido. Los datos de convocatoria se actualizarán conforme se acerque la fecha del encuentro.

En el caso de Querétaro, tampoco hay confirmación sobre ausencias ni sobre el once probable que presentará el cuerpo técnico. Cualquier novedad al respecto se incorporará próximamente.

Forma

Tigres llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Liga MX Femenil. Su resultado más reciente fue una victoria 1-3 ante Pumas UNAM, y antes de eso golearon al Toluca por 2-7. En esos cinco partidos, el equipo ha marcado 14 goles y encajado 11, lo que refleja una faceta ofensiva muy productiva aunque con cierta fragilidad atrás.

Querétaro acumula cuatro derrotas y una sola victoria en su último quinteto de partidos. Las Gallos cayeron 0-1 ante Atlético de San Luis en su partido más reciente y también perdieron 0-1 frente al Atlas. Su única alegría llegó con un triunfo 2-6 sobre Puebla. En total, el equipo ha anotado cuatro goles y recibido once en este tramo, lo que evidencia las dificultades defensivas que arrastra.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 16 de marzo de 2026 en la Liga MX Femenil, con Tigres como local y un resultado final de 6-0. En los cinco últimos duelos entre ambas escuadras, Tigres ha ganado cuatro y firmado un empate, sin que Querétaro haya logrado imponerse en ninguna ocasión. La diferencia de goles en ese periodo es contundente: Tigres ha marcado 21 por solo cuatro de Querétaro.

Clasificación

Apertura Grupo A Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Monterrey MON 11 10 0 1 40 13 +27 30 W W W W W 2 Tigres TIG 10 8 1 1 32 10 +22 25 W D W L W 3 Toluca TOL 10 7 1 2 25 16 +9 22 W W L W L 4 FC Juarez JUA 10 7 0 3 14 7 +7 21 L W W W W 5 Santos Laguna SLA 10 5 0 5 13 20 -7 15 W L W W L 6 Cruz Azul CAZ 11 5 0 6 13 22 -9 15 L W L L W 7 Club Leon LEO 9 4 0 5 15 17 -2 12 L L W W L 8 Atlante ATL 10 2 1 7 6 13 -7 7 L D W L L 9 Queretaro QUE 10 2 0 8 10 22 -12 6 L L L W L Playoff del campeonato

En el Apertura Grupo A, Tigres ocupa la segunda posición, lo que las coloca en zona de privilegio de cara a la siguiente fase del torneo. Querétaro, en el noveno puesto, necesita mejorar resultados para alejarse de los puestos que complican su continuidad en el Apertura.