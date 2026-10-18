¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga MX Femenil
team-logoTigres
team-logoQueretaro
¡Mira aquí! Fox ONE
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Tigres vs Queretaro: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Tigres vs Queretaro
Tigres
Queretaro
Liga MX Femenil

Cómo ver el partido de Liga MX Femenil entre Tigres y Queretaro, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga MX Femenil - Jornada 11
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Tigres vs Queretaro en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tigres y Querétaro se transmitirá en vivo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás los detalles para seguir la transmisión en directo.

Fox ONE

Fox ONE

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Tigres recibe a Querétaro en un partido de la Liga MX Femenil que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada.

Las Amazonas llegan como uno de los conjuntos más en forma del torneo, respaldadas por una racha de resultados positivos que las mantiene en la parte alta del Grupo A del Apertura.

Querétaro, en cambio, atraviesa un periodo complicado. Las Gallos han sumado apenas una victoria en sus últimos cinco compromisos de liga y necesitan puntos para salir de la zona baja de la tabla.

El historial entre ambas escuadras no deja lugar a dudas sobre quién parte como favorita. Tigres ha dominado con autoridad los encuentros recientes, y las cifras respaldan esa superioridad.

Con todo eso sobre la mesa, el partido promete ser una prueba de carácter para Querétaro y una oportunidad para que Tigres consolide su posición en el torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Por el momento no se dispone de información oficial sobre bajas, lesiones o suspensiones en el plantel de Tigres para este partido. Los datos de convocatoria se actualizarán conforme se acerque la fecha del encuentro.

En el caso de Querétaro, tampoco hay confirmación sobre ausencias ni sobre el once probable que presentará el cuerpo técnico. Cualquier novedad al respecto se incorporará próximamente.

Forma

TIG

TIG - Formulario

SLA
W3-0
AME
L5-2
TOL
W2-7
ASL
D1-1
PUM
W1-3
Gol marcado (encajado)
16/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
QUE

QUE - Formulario

CAZ
L0-2
PUE
W2-6
ATL
L2-1
ATL
L0-1
ASL
L0-1
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Tigres llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Liga MX Femenil. Su resultado más reciente fue una victoria 1-3 ante Pumas UNAM, y antes de eso golearon al Toluca por 2-7. En esos cinco partidos, el equipo ha marcado 14 goles y encajado 11, lo que refleja una faceta ofensiva muy productiva aunque con cierta fragilidad atrás.

Querétaro acumula cuatro derrotas y una sola victoria en su último quinteto de partidos. Las Gallos cayeron 0-1 ante Atlético de San Luis en su partido más reciente y también perdieron 0-1 frente al Atlas. Su única alegría llegó con un triunfo 2-6 sobre Puebla. En total, el equipo ha anotado cuatro goles y recibido once en este tramo, lo que evidencia las dificultades defensivas que arrastra.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TigresEmpateQueretaro
4
1
0
Liga MX Femenil
Tigres badge
Tigres
TIG
6
Queretaro badge
Queretaro
QUE
0
F
Liga MX Femenil
Queretaro badge
Queretaro
QUE
0
Tigres badge
Tigres
TIG
7
F
Liga MX Femenil
Queretaro badge
Queretaro
QUE
1
Tigres badge
Tigres
TIG
1
F
Liga MX Femenil
Tigres badge
Tigres
TIG
5
Queretaro badge
Queretaro
QUE
3
F
Liga MX Femenil
Tigres badge
Tigres
TIG
2
Queretaro badge
Queretaro
QUE
0
F
21Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 16 de marzo de 2026 en la Liga MX Femenil, con Tigres como local y un resultado final de 6-0. En los cinco últimos duelos entre ambas escuadras, Tigres ha ganado cuatro y firmado un empate, sin que Querétaro haya logrado imponerse en ninguna ocasión. La diferencia de goles en ese periodo es contundente: Tigres ha marcado 21 por solo cuatro de Querétaro.

Clasificación

Apertura Grupo A

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MonterreyMonterreyMON
1110014013+2730
W
W
W
W
W
2
TigresTigresTIG
108113210+2225
W
D
W
L
W
3
TolucaTolucaTOL
107122516+922
W
W
L
W
L
4
FC JuarezFC JuarezJUA
10703147+721
L
W
W
W
W
5
Santos LagunaSantos LagunaSLA
105051320-715
W
L
W
W
L
6
Cruz AzulCruz AzulCAZ
115061322-915
L
W
L
L
W
7
Club LeonClub LeonLEO
94051517-212
L
L
W
W
L
8
AtlanteAtlanteATL
10217613-77
L
D
W
L
L
9
QueretaroQueretaroQUE
102081022-126
L
L
L
W
L
Playoff del campeonato

En el Apertura Grupo A, Tigres ocupa la segunda posición, lo que las coloca en zona de privilegio de cara a la siguiente fase del torneo. Querétaro, en el noveno puesto, necesita mejorar resultados para alejarse de los puestos que complican su continuidad en el Apertura.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google