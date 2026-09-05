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Cómo ver Tigres vs Necaxa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo
Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Tigres vs Necaxa se detallan a continuación.
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Tigres recibe a Necaxa en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza en un duelo de la Liga MX Apertura que llega en un momento delicado para ambos clubes.
El equipo local atraviesa una situación complicada en la tabla. Con Guido Pizarro en el banquillo, los felinos ocupan el último lugar del Apertura y necesitan sumar de a tres con urgencia ante su afición en El Volcán.
El empate sin goles ante Santos Laguna el 30 de agosto fue el resultado más reciente de Tigres en Liga MX, una muestra de las dificultades ofensivas que ha mostrado el equipo en las últimas semanas. La derrota previa ante Atlas tampoco ayudó a levantar el ánimo en Nuevo León.
Necaxa llega en una posición algo más cómoda en la clasificación, situado en el puesto 12, pero Los Rayos no convencen. Martín Varini no ha logrado dar estabilidad a su equipo, y la derrota por 1-3 ante Cruz Azul el pasado 29 de agosto dejó al descubierto las fragilidades defensivas del conjunto de Aguascalientes.
En la Leagues Cup, los dos equipos tuvieron experiencias distintas. Tigres avanzó con dos victorias consecutivas, mientras que Necaxa quedó eliminado en la fase de grupos tras caer ante Philadelphia Union, aunque rescató una victoria frente al New York City FC.
El historial reciente entre estos clubes ha dejado partidos con goles y emociones. El último enfrentamiento terminó 1-1 en abril de 2026, aunque en octubre de 2025 Tigres goleó 5-3 a Necaxa en este mismo escenario.
A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Tigres vs Necaxa en directo, incluyendo canal de TV, transmisión en vivo y hora de inicio.
Noticias del equipo y escuadras
Tigres contra Necaxa alineaciones probables
Manager
- G. Pizarro
El técnico de Tigres, Guido Pizarro, no ha confirmado una alineación probable de cara a este partido. Tampoco hay lesiones ni sanciones registradas para el equipo local. Se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.
Del lado visitante, Martín Varini tampoco ha dado a conocer su once proyectado. No existe información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión en el plantel de Necaxa. Cualquier actualización se incorporará cuando esté disponible.
Forma
Tigres acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente en Liga MX fue el empate 0-0 ante Santos Laguna el 30 de agosto, precedido por la derrota 2-1 frente a Atlas el 16 de ese mismo mes. Las dos victorias del período llegaron en la Leagues Cup, ante Vancouver Whitecaps y Minnesota Stars. En total, los felinos marcaron tres goles y encajaron tres en esos cinco encuentros.
Necaxa suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. El tropiezo más reciente fue la caída por 1-3 ante Cruz Azul en Liga MX el 29 de agosto. Antes de eso, Los Rayos igualaron 1-1 con Club Universidad Nacional y perdieron 1-2 ante León. Su único triunfo en este tramo llegó en la Leagues Cup frente al New York City FC. El conjunto visitante ha recibido ocho goles en estos cinco partidos.
Historial de Enfrentamientos Directos
Cara a cara
El encuentro más reciente entre estos clubes fue el 18 de abril de 2026 en Liga MX, cuando Necaxa recibió a Tigres y el partido terminó 1-1. Antes de ese empate, Tigres se impuso por 5-3 en el Estadio Universitario en octubre de 2025, un resultado que refleja la capacidad anotadora de ambos equipos cuando se enfrentan. En los últimos cinco duelos, Tigres tiene el balance más favorable con dos victorias por una de Necaxa, con dos empates. Los cinco partidos han generado 19 goles en total.
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|6
|5
|1
|0
|12
|2
|+10
|16
W
W
W
W
D
|2
|6
|4
|1
|1
|12
|4
|+8
|13
W
W
D
W
L
|3
|6
|4
|1
|1
|10
|7
|+3
|13
W
L
W
D
W
|4
|6
|4
|0
|2
|9
|8
|+1
|12
L
W
W
L
W
|5
|6
|3
|2
|1
|9
|6
|+3
|11
D
W
W
D
W
|6
|6
|3
|1
|2
|9
|7
|+2
|10
W
L
D
W
W
|7
|6
|3
|1
|2
|8
|6
|+2
|10
D
W
W
W
L
|8
|6
|3
|1
|2
|9
|9
|0
|10
L
W
W
D
L
|9
|6
|3
|0
|3
|13
|10
|+3
|9
L
L
W
W
L
|10
|6
|3
|0
|3
|11
|11
|0
|9
W
L
L
L
W
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|8
|+2
|8
W
D
D
L
L
|12
|6
|2
|2
|2
|8
|8
|0
|8
L
D
D
W
W
|13
|6
|2
|1
|3
|8
|11
|-3
|7
L
D
L
L
W
|14
|6
|1
|3
|2
|8
|10
|-2
|6
W
D
L
D
D
|15
|6
|1
|3
|2
|6
|8
|-2
|6
D
L
D
W
D
|16
|6
|1
|2
|3
|8
|10
|-2
|5
D
W
L
L
D
|17
|6
|0
|1
|5
|4
|11
|-7
|1
D
L
L
L
L
|18
|7
|0
|0
|7
|3
|21
|-18
|0
L
L
L
L
L
En la tabla del Apertura de la Liga MX, Tigres se ubica en el puesto 16, mientras que Necaxa ocupa la posición 12.