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Tigres vs Minnesota Stars: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tigres vs Minnesota Stars
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Tigres y Minnesota Stars, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Leagues Cup - Jornada 2
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Cómo ver Tigres vs Minnesota Stars en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tigres y Minnesota Stars se puede ver en directo a través de Apple TV. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y streaming en línea disponibles.

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Tigres y Minnesota Stars se enfrentan en la Leagues Cup en un duelo que pone frente a frente a uno de los clubes más reconocidos de la Liga MX y a un equipo de la MLS que busca remontar una racha complicada.

El equipo de Guido Pizarro llega a este partido bajo presión. Tigres han ganado apenas uno de sus últimos cinco partidos y vienen de caer 3-2 ante Querétaro FC en la Liga MX el 1 de agosto. La Leagues Cup se presenta como una oportunidad para recuperar sensaciones.

Minnesota Stars, dirigidos por Cameron Knowles, no atraviesan un momento mejor. El conjunto de la MLS no ha ganado en sus últimas cinco salidas, acumulando tres empates y dos derrotas. Su derrota más reciente llegó ante FC Juárez, 2-1, en la propia Leagues Cup el 5 de agosto.

Los dos equipos llegan con necesidades similares: ganar. Para Tigres, la derrota ante Querétaro fue un golpe duro en plena temporada de Liga MX. Para Minnesota, el tropiezo inicial en el torneo les obliga a reaccionar si quieren seguir con vida en la competición.

En la tabla de la Leagues Cup, Tigres ocupan la posición 18 y Minnesota Stars la 24, lo que da al conjunto mexicano una ligera ventaja posicional antes del pitido inicial.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver este partido en directo, el canal de televisión, el streaming en línea y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Tigres contra Minnesota Stars alineaciones probables

Tigres crest
Tigres
TIG
Formación
Minnesota Stars crest
Minnesota Stars
MIN
Minnesota Stars crest
Minnesota Stars
MIN

Manager

  • G. Pizarro

Tigres, dirigidos por Guido Pizarro, no cuentan con información confirmada sobre lesionados ni sancionados de cara a este partido. Tampoco se ha publicado un once probable. Se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Minnesota Stars, con Cameron Knowles al frente, se encuentran en la misma situación. No hay datos disponibles sobre bajas, sanciones ni alineación prevista. La información se actualizará en cuanto esté disponible.

Forma

TIG

TIG - Formulario

TOL
L1-1
TIJ
L3-1
SAN
D2-2
QFC
L3-2
RSL
W1-1
Gol marcado (encajado)
7/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
5/5
MIN

MIN - Formulario

RSL
D1-1
SKC
L2-1
VAN
D0-0
SDI
D1-1
JUA
L1-2
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Tigres presentan un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante Querétaro FC en Liga MX el 1 de agosto. Antes de eso, empataron 2-2 con Atlético de San Luis y cayeron 3-1 ante Tijuana. El único triunfo en ese tramo llegó ante Real Salt Lake en la Leagues Cup, con un marcador final de 1-1 que se resolvió a favor del conjunto mexicano. En total, Tigres han marcado seis goles y encajado nueve en esos cinco encuentros.

Minnesota Stars acumulan cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue ante FC Juárez, 2-1, en la Leagues Cup el 5 de agosto. En la MLS, el equipo empató 1-1 con San Diego FC y 0-0 con Vancouver Whitecaps. También cayeron 2-1 ante Sporting Kansas City. En los cinco partidos, Minnesota anotaron cuatro goles y recibieron seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos directos previos entre Tigres y Minnesota Stars. La naturaleza cruzada entre la Liga MX y la MLS hace que este tipo de cruces sean poco frecuentes fuera de torneos como la Leagues Cup, que ofrece uno de los pocos escenarios competitivos donde ambas ligas se miden.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Portland TimbersPortland TimbersPOT
110052+33
W
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
110042+23
W
3
CF AméricaCF AméricaCFA
110031+23
W
4
Charlotte FCCharlotte FCCLT
110030+33
W
5
Columbus CrewColumbus CrewCOL
110031+23
W
6
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
110031+23
W
7
TolucaTolucaTOL
110030+33
W
8
Austin FCAustin FCAUS
110020+23
W
9
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
110020+23
W
10
FC DallasFC DallasDAL
110020+23
W
11
FC JuárezFC JuárezJUA
110021+13
W
12
New York City FCNew York City FCNYC
110020+23
W
13
Orlando CityOrlando CityORL
110021+13
W
14
AtlanteAtlanteATL
110010+13
W
15
Cruz AzulCruz AzulCRU
110010+13
W
16
LeónLeónLEO
110010+13
W
17
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
10101102
W
18
TigresTigresTIG
10101102
W
19
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
10101101
L
20
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
10101101
L
21
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
100124-20
L
22
PueblaPueblaPUE
100125-30
L
23
AtlasAtlasATL
100113-20
L
24
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
100112-10
L
25
MonterreyMonterreyMON
100112-10
L
26
PachucaPachucaPAC
100113-20
L
27
San Diego FCSan Diego FCSDI
100113-20
L
28
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
100103-30
L
29
Nashville SCNashville SCNSC
100101-10
L
30
NecaxaNecaxaNEC
100102-20
L
31
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
100101-10
L
32
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
100102-20
L
33
Santos LagunaSantos LagunaSAN
100102-20
L
34
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
100103-30
L
35
TijuanaTijuanaTIJ
100102-20
L
36
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
100101-10
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup, Tigres ocupan la posición 18 y Minnesota Stars la 24.

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