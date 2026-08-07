Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 2 7 ago 2026 - 21:00

Cómo ver Tigres vs Minnesota Stars en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tigres y Minnesota Stars se puede ver en directo a través de Apple TV. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y streaming en línea disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Tigres y Minnesota Stars se enfrentan en la Leagues Cup en un duelo que pone frente a frente a uno de los clubes más reconocidos de la Liga MX y a un equipo de la MLS que busca remontar una racha complicada.

El equipo de Guido Pizarro llega a este partido bajo presión. Tigres han ganado apenas uno de sus últimos cinco partidos y vienen de caer 3-2 ante Querétaro FC en la Liga MX el 1 de agosto. La Leagues Cup se presenta como una oportunidad para recuperar sensaciones.

Minnesota Stars, dirigidos por Cameron Knowles, no atraviesan un momento mejor. El conjunto de la MLS no ha ganado en sus últimas cinco salidas, acumulando tres empates y dos derrotas. Su derrota más reciente llegó ante FC Juárez, 2-1, en la propia Leagues Cup el 5 de agosto.

Los dos equipos llegan con necesidades similares: ganar. Para Tigres, la derrota ante Querétaro fue un golpe duro en plena temporada de Liga MX. Para Minnesota, el tropiezo inicial en el torneo les obliga a reaccionar si quieren seguir con vida en la competición.

En la tabla de la Leagues Cup, Tigres ocupan la posición 18 y Minnesota Stars la 24, lo que da al conjunto mexicano una ligera ventaja posicional antes del pitido inicial.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver este partido en directo, el canal de televisión, el streaming en línea y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Tigres, dirigidos por Guido Pizarro, no cuentan con información confirmada sobre lesionados ni sancionados de cara a este partido. Tampoco se ha publicado un once probable. Se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Minnesota Stars, con Cameron Knowles al frente, se encuentran en la misma situación. No hay datos disponibles sobre bajas, sanciones ni alineación prevista. La información se actualizará en cuanto esté disponible.

Forma

Tigres presentan un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante Querétaro FC en Liga MX el 1 de agosto. Antes de eso, empataron 2-2 con Atlético de San Luis y cayeron 3-1 ante Tijuana. El único triunfo en ese tramo llegó ante Real Salt Lake en la Leagues Cup, con un marcador final de 1-1 que se resolvió a favor del conjunto mexicano. En total, Tigres han marcado seis goles y encajado nueve en esos cinco encuentros.

Minnesota Stars acumulan cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue ante FC Juárez, 2-1, en la Leagues Cup el 5 de agosto. En la MLS, el equipo empató 1-1 con San Diego FC y 0-0 con Vancouver Whitecaps. También cayeron 2-1 ante Sporting Kansas City. En los cinco partidos, Minnesota anotaron cuatro goles y recibieron seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos directos previos entre Tigres y Minnesota Stars. La naturaleza cruzada entre la Liga MX y la MLS hace que este tipo de cruces sean poco frecuentes fuera de torneos como la Leagues Cup, que ofrece uno de los pocos escenarios competitivos donde ambas ligas se miden.

Clasificación

En la tabla de la Leagues Cup, Tigres ocupan la posición 18 y Minnesota Stars la 24.