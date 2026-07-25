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Liga MX - Jornada 2 Estadio Universitario/El Volcan

Cómo ver Tigres vs Atletico de San Luis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tigres y Atlético de San Luis podrá verse en México a través de TV Azteca, Fox Sports y Fox ONE. A continuación se detallan las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Tigres recibe al Atlético de San Luis en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en un duelo correspondiente al Apertura 2026 de la Liga MX. El Volcán será el escenario de un partido que ambos equipos necesitan con urgencia, ya que los dos arrancan el torneo lejos de las posiciones que esperaban ocupar.

Los felinos atraviesan un momento delicado. Guido Pizarro dirige a un equipo que cayó ante Tijuana en su más reciente presentación liguera, con marcador de 3-1, y que acumula tres derrotas consecutivas entre Liga MX y competencias de la CONCACAF. El desgaste físico y anímico es evidente tras una intensa participación continental.

El Atlético de San Luis llega en condiciones similares. Diego Mejía no ha podido encontrar la regularidad que el club necesita, y los rojiblancos vienen de perder ante Cruz Azul por 3-2 en su último compromiso. La falta de solidez defensiva es una preocupación constante para el cuerpo técnico visitante.

Aun así, los antecedentes recientes entre ambos favorecen a los de Nuevo León. Tigres ha ganado tres de los últimos cinco encuentros directos y conoce bien lo que significa ganar en casa ante este rival. San Luis, por su parte, buscará romper esa tendencia y sumar puntos que le permitan escalar en la tabla.

Con ambos equipos urgidos de victorias y el Volcán como telón de fondo, este partido promete tensión desde el primer minuto. A continuación, toda la información para seguirlo en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado local, Guido Pizarro conduce al equipo de cara a este partido del Apertura 2026. Por el momento no se han confirmado bajas por lesión ni suspensiones en el plantel de Tigres, y el once probable no ha sido oficializado. La información se actualizará conforme se acerque la fecha del encuentro.

En el bando visitante, Diego Mejía prepara la visita al Volcán sin que se hayan reportado ausencias confirmadas por lesión o sanción. El once inicial del Atlético de San Luis tampoco ha sido dado a conocer. Se agregarán novedades en cuanto estén disponibles.

Forma

Tigres llega con un registro de dos victorias, una derrota en tiempo regular con empate incluido y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos entre Liga MX y CONCACAF Liga de Campeones. Su partido más reciente fue una caída ante Tijuana por 3-1 el 17 de julio. Antes de eso, cayeron 2-0 ante CD Guadalajara en Liga MX, aunque también sumaron triunfos ante Nashville SC (1-0) y ante el mismo Guadalajara (3-1) en mayo. En total, los felinos anotaron ocho goles y recibieron siete en ese período.

El Atlético de San Luis presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de Liga MX. La derrota más reciente fue ante Cruz Azul el 18 de julio, con marcador de 3-2. Su único triunfo en ese tramo llegó ante Santos Laguna por 2-0 el 23 de abril. Los visitantes marcaron seis goles y encajaron nueve en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 12 de enero de 2026 en el estadio del Atlético de San Luis, con victoria de Tigres por 2-1. En los últimos cinco duelos directos, los de Nuevo León acumulan tres victorias frente a una del San Luis, con un empate de por medio. Tigres ha marcado nueve goles en ese período, mientras que los rojiblancos han anotado seis.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX, Tigres ocupa la posición 17 y el Atlético de San Luis se ubica en el lugar 13.