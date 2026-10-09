Cómo ver Sunderland vs Brighton: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

El Stadium of Light acoge este choque de Premier League entre Sunderland y Brighton, dos equipos que llegan al encuentro con objetivos bien distintos en la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 10:00 Stadium of Light

Cómo sintonizar el Sunderland vs Brighton

El Sunderland vs Brighton se puede ver en directo a través de los canales y plataformas que se indican a continuación.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

El Sunderland de Regis Le Bris atraviesa un momento delicado. Los resultados recientes han dejado al equipo en la parte baja de la clasificación, aunque la solidez mostrada en algunas actuaciones indica que el equipo tiene recursos para reaccionar. La baja de varios jugadores importantes complica aún más la situación del técnico francés.

Brighton, por su parte, llega en un momento de forma notable. El equipo de Fabian Hürzeler ha encadenado victorias convincentes y se sitúa entre los mejores de la liga, respaldado por una plantilla amplia que le permite afrontar las bajas con garantías.

La ausencia de nombres importantes en ambos bandos condicionará el planteamiento del partido. El Sunderland tendrá que gestionar una lista de lesionados considerable, mientras que Brighton también llega con varias ausencias de peso en defensa y ataque.

La situación extradeportiva también rodea al capitán del Sunderland, Granit Xhaka, quien ha sido objeto de atención pública tras confirmar una resolución judicial relacionada con un certificado de vacunación fraudulento, con una condena de dos años de libertad condicional y una multa suspendida.

Noticias de los equipos y escuadras

En el Sunderland, Regis Le Bris no podrá contar con Habib Diarra, Romaine Mundle, Omar Alderete, Brian Brobbey, Daniel Ballard ni Noah Sadiki por lesión. El once proyectado sitúa a Robin Roefs bajo palos, con una defensa formada por Dayann Methalie, Trai Hume, Kevin Danso y Nordi Mukiele, mientras que el centro del campo contaría con Chris Rigg, Enzo Le Fee y Granit Xhaka, y el ataque con Nilson Angulo, Thomas Meunier y Wilson Isidor. No hay suspensiones registradas en el equipo local.

En el lado visitante, Fabian Hürzeler afronta una lista de bajas aún más extensa: Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna, Femi Azeez, Evan Ferguson, Pascal Struijk y Lewis Dunk están todos descartados por lesión. El once probable apunta a Bart Verbruggen en portería, con Luka Vuskovic, Ferdi Kadioglu, Jaouen Hadjam y Olivier Boscagli en defensa, Pascal Gross, Chema Andres y Diego Gómez en el centro, y Maxim De Cuyper, Matthew O'Riley y Charalampos Kostoulas en ataque. Tampoco hay suspensiones en el equipo visitante.

Forma

El Sunderland llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una derrota por 5-3 ante el Manchester City en la Premier League, y antes de eso los Black Cats cayeron 0-2 ante el Arsenal. Como nota positiva, el equipo sumó una victoria en la Europa League ante el AZ Alkmaar por 1-0 y otra en la Carabao Cup frente al Hull por el mismo marcador. En total, el Sunderland ha marcado seis goles y encajado once en esos cinco encuentros.

Brighton presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco salidas. La actuación más reciente fue una goleada por 3-0 al Arsenal en la Premier League, y los Seagulls también se impusieron al Coventry por 0-5 y al Manchester United en la Carabao Cup por 2-3. El único tropiezo llegó ante el Chelsea, con una derrota por 4-3. En conjunto, Brighton ha anotado catorce goles y encajado siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en la Premier League se saldó con victoria para el Brighton por 0-1 en el Stadium of Light, en marzo de 2026. Antes de eso, los dos clubes empataron sin goles en diciembre de 2025 en el Amex. Revisando los cinco últimos precedentes registrados entre ambos, Brighton acumula más victorias en la serie, aunque los enfrentamientos en competiciones de élite son aún recientes, lo que convierte este duelo en una rivalidad todavía en construcción.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Sunderland ocupa la decimocuarta posición, lo que le sitúa en la zona media-baja y con la necesidad de sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso. Brighton, en cambio, es tercero, lo que refleja una campaña sólida y coloca al equipo de Hürzeler entre los candidatos a disputar competición europea la próxima temporada.