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Serie A - Jornada 8 24 oct 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

Cómo ver SSC Nápoles vs Roma en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Estadio Diego Armando Maradona acoge este sábado un duelo de Serie A entre el SSC Nápoles y la Roma, dos clubes que llegan al partido en momentos muy distintos de la temporada.

El Nápoles de Massimiliano Allegri atraviesa un período irregular. Los azzurri acumulan apenas diez puntos en siete jornadas y necesitan una victoria para alejarse de la zona baja de la tabla. Su última salida en liga terminó con derrota ante el Venezia, aunque la semana pasada lograron una victoria importante en Champions League ante el Bodø/Glimt.

La Roma llega a Nápoles como uno de los equipos más sólidos del campionato. Los giallorossi son terceros en la clasificación con diecisiete puntos, todavía invictos en Serie A, y vienen de golear al Slovan Bratislava 4-0 en la máxima competición europea.

Gasperini tendrá que prescindir de varios hombres importantes. Paulo Dybala y Lorenzo Pellegrini están lesionados, y la baja del capitán giallorosso es especialmente sensible tras confirmarse que su problema muscular requiere varias semanas de recuperación.

Por su parte, Allegri afronta sus propios problemas en la enfermería. Alessandro Buongiorno sigue fuera y Amir Rrahmani llega al partido con fiebre, lo que obliga al técnico toscano a reconfigurar su línea defensiva.

Este partido enfrenta a un Nápoles necesitado de puntos contra una Roma que busca consolidarse en la pelea por los puestos europeos. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Nápoles llega con varias bajas en defensa. Alessandro Buongiorno, Costantino Favasuli, David Neres y Alisson Santos están en la enfermería, mientras que Rrahmani es duda por fiebre. El once probable de Allegri apunta a Milinkovic-Savic bajo palos, con Di Lorenzo, Marin, Badiashile y Olivera en defensa, De Bruyne como pivote junto a Anguissa y McTominay, y el tridente ofensivo formado por Politano, Hojlund y Lang.

La Roma no podrá contar con Mile Svilar, Manu Koné, Paulo Dybala ni Lorenzo Pellegrini, todos en la lista de bajas. Gasperini alineará previsiblemente a Gollini en portería, una defensa de tres con Mancini, Ndicka y Hermoso, y un mediocampo en el que Pisilli, en gran momento de forma, acompañará a De Roon. Malen actuará como referencia ofensiva con Soulé y Cristante por detrás.

Forma

El Nápoles presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la victoria 4-3 ante el Bodø/Glimt en Champions League, que llegó tras la derrota 1-0 contra el Venezia en Serie A. En ese período, los azzurri han marcado diez goles y han encajado ocho, lo que refleja una fragilidad defensiva que Allegri no ha logrado corregir del todo.

La Roma acumula tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimas cinco salidas. Los giallorossi vienen de golear 4-0 al Slovan en Europa y de ganar 2-0 al Génova en liga. En total han anotado ocho goles y han recibido cuatro, con una solidez defensiva que contrasta con las dificultades del rival.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de febrero de 2026 en Nápoles y terminó con empate 2-2 en Serie A. En los últimos cinco duelos directos, el Nápoles suma dos victorias por una de la Roma, con dos empates. Los azzurri ganaron 1-0 en noviembre de 2025 y también se impusieron 1-0 en noviembre de 2024, mientras que la Roma no ha conseguido ganar en este estadio en ninguno de los cinco encuentros registrados.

Clasificación

En la clasificación de Serie A, el Nápoles ocupa la décima posición, lo que sitúa al equipo de Allegri en una zona de tabla incómoda para sus aspiraciones europeas. La Roma, tercera, llega al partido con opciones reales de alcanzar a los líderes si suma los tres puntos.