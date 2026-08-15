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Primera División - Jornada 1 15 ago 2026 - 15:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Cómo ver Sevilla vs Rayo Vallecano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sevilla y Rayo Vallecano se puede seguir en directo a través de ESPN Deportes. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles para ver el encuentro en live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Sevilla recibe al Rayo Vallecano en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el arranque de la temporada de Primera División. Ambos equipos llegan al debut liguero tras un verano cargado de movimientos en sus plantillas.

El conjunto hispalense afronta el nuevo curso bajo las órdenes de Luis García Plaza, con la necesidad de alejarse de la zona baja de la tabla después de una campaña pasada de sobresaltos. La incorporación del delantero escocés Robbie Ure, procedente del IK Sirius sueco, añade opciones en ataque, aunque el equipo arrastra una lista de bajas nada despreciable.

Por su parte, el Rayo Vallecano de Bénat San José llega al Sánchez-Pizjuán tras un verano en el que ha visto partir a piezas importantes. El club franjirrojo perdió al central Nobel Mendy, que recaló en el recién ascendido Hull City, y al lateral Pep Chavarria, que firmó por el Chelsea de Xabi Alonso.

Los vallecanos también dijeron adiós a Alexis Sánchez, que tras su etapa en Nervión decidió cruzar el Atlántico para unirse al CF Montréal de la MLS, cerrando así su carrera europea.

El Rayo llega con la moral algo tocada tras una pretemporada irregular, con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos amistosos, incluida una goleada ante el Ipswich por 3-0. El Sevilla, en cambio, encadena cuatro victorias consecutivas en amistosos antes de caer ante el Bayer Leverkusen en su último ensayo.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Luis García Plaza no podrá contar con Andrés Castrín, Adnan Januzaj, Marcao, Manu Bueno ni Alfon González por lesión. El once probable del Sevilla sitúa a Odysseas Vlachodimos bajo palos, con una defensa formada por Kike Salas, Juan Iglesias, Gabriel Suazo y Arouna Sangante, mientras que Isaac Romero apunta a liderar el ataque.

En el bando visitante, Bénat San José solo tiene la baja confirmada de Marash Kumbulla. El Rayo presentaría a Augusto Batalla en portería, con un once en el que figuran Florian Lejeune, Pelayo Fernández e Isi Palazón, entre otros. Se actualizará la información si se producen novedades antes del partido.

Forma

El Sevilla llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, todos ellos amistosos de pretemporada. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Bayer Leverkusen, aunque antes de ese tropiezo el equipo hispalense había ganado sus cuatro anteriores encuentros, incluyendo un triunfo por 0-1 ante el FC Utrecht y una victoria por 1-2 frente al NEC Nimega.

El Rayo Vallecano presenta un balance de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Ipswich, y solo logró puntuar con una victoria por 2-3 ante el Charleroi. El equipo franjirrojo encajó al menos un gol en cuatro de sus cinco últimos compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 en el Sánchez-Pizjuán y terminó con empate a uno en Primera División. En los últimos cinco duelos entre Sevilla y Rayo, el conjunto sevillano acumula dos victorias por una del Rayo, con dos empates. El Sevilla ganó en Vallecas por 0-1 en septiembre de 2025 y también se impuso por 1-0 en el encuentro de noviembre de 2024 en casa.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Sevilla ocupa la decimoctava posición, mientras que el Rayo Vallecano se sitúa en el decimocuarto puesto.