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Primera División
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Sevilla vs Rayo Vallecano: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Sevilla vs Rayo Vallecano
Sevilla
Rayo Vallecano
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Sevilla y Rayo Vallecano, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 1
Estadio R. Sanchez Pizjuan
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Cómo ver Sevilla vs Rayo Vallecano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sevilla y Rayo Vallecano se puede seguir en directo a través de ESPN Deportes. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles para ver el encuentro en live stream.

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El Sevilla recibe al Rayo Vallecano en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el arranque de la temporada de Primera División. Ambos equipos llegan al debut liguero tras un verano cargado de movimientos en sus plantillas.

El conjunto hispalense afronta el nuevo curso bajo las órdenes de Luis García Plaza, con la necesidad de alejarse de la zona baja de la tabla después de una campaña pasada de sobresaltos. La incorporación del delantero escocés Robbie Ure, procedente del IK Sirius sueco, añade opciones en ataque, aunque el equipo arrastra una lista de bajas nada despreciable.

Por su parte, el Rayo Vallecano de Bénat San José llega al Sánchez-Pizjuán tras un verano en el que ha visto partir a piezas importantes. El club franjirrojo perdió al central Nobel Mendy, que recaló en el recién ascendido Hull City, y al lateral Pep Chavarria, que firmó por el Chelsea de Xabi Alonso.

Los vallecanos también dijeron adiós a Alexis Sánchez, que tras su etapa en Nervión decidió cruzar el Atlántico para unirse al CF Montréal de la MLS, cerrando así su carrera europea.

El Rayo llega con la moral algo tocada tras una pretemporada irregular, con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos amistosos, incluida una goleada ante el Ipswich por 3-0. El Sevilla, en cambio, encadena cuatro victorias consecutivas en amistosos antes de caer ante el Bayer Leverkusen en su último ensayo.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Sevilla contra Rayo Vallecano alineaciones probables

4-2-3-1
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Formación
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
1O. Vlachodimos4K. Salas2J. Iglesias17G. Suazo12A. Sangante19Oso11R. Vargas18J. Guridi6L. Agoume27N. Guillen16I. Romero13A. Batalla27P. Fernandez24F. Lejeune20I. Balliu2A. Ratiu18Álvaro García23O. Valentin17Unai López7I. Palazon19J. de Frutos9A. Zurawski
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
Sevilla

Once inicial

Rayo Vallecano

Manager

  • Luis García Plaza
  • B. San Jose

Luis García Plaza no podrá contar con Andrés Castrín, Adnan Januzaj, Marcao, Manu Bueno ni Alfon González por lesión. El once probable del Sevilla sitúa a Odysseas Vlachodimos bajo palos, con una defensa formada por Kike Salas, Juan Iglesias, Gabriel Suazo y Arouna Sangante, mientras que Isaac Romero apunta a liderar el ataque.

En el bando visitante, Bénat San José solo tiene la baja confirmada de Marash Kumbulla. El Rayo presentaría a Augusto Batalla en portería, con un once en el que figuran Florian Lejeune, Pelayo Fernández e Isi Palazón, entre otros. Se actualizará la información si se producen novedades antes del partido.

Forma

SEV

SEV - Formulario

COR
W0-0
CAC
W2-1
NEC
W1-2
UTR
W0-1
B04
L2-1
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RAY

RAY - Formulario

CRY
L1-0
HEA
L2-1
FEY
L2-1
CHA
W2-3
IPS
L3-0
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Sevilla llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, todos ellos amistosos de pretemporada. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Bayer Leverkusen, aunque antes de ese tropiezo el equipo hispalense había ganado sus cuatro anteriores encuentros, incluyendo un triunfo por 0-1 ante el FC Utrecht y una victoria por 1-2 frente al NEC Nimega.

El Rayo Vallecano presenta un balance de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Ipswich, y solo logró puntuar con una victoria por 2-3 ante el Charleroi. El equipo franjirrojo encajó al menos un gol en cuatro de sus cinco últimos compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SevillaEmpateRayo Vallecano
3
2
0
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
F
6Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 en el Sánchez-Pizjuán y terminó con empate a uno en Primera División. En los últimos cinco duelos entre Sevilla y Rayo, el conjunto sevillano acumula dos victorias por una del Rayo, con dos empates. El Sevilla ganó en Vallecas por 0-1 en septiembre de 2025 y también se impuso por 1-0 en el encuentro de noviembre de 2024 en casa.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Athletic ClubAthletic ClubATH
00000000
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
3
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
4
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
5
AlavésAlavésALA
00000000
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
00000000
7
ElcheElcheELC
00000000
8
EspanyolEspanyolESP
00000000
9
GetafeGetafeGET
00000000
10
LevanteLevanteLEV
00000000
11
MálagaMálagaMAL
00000000
12
OsasunaOsasunaOSA
00000000
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
00000000
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
00000000
15
Real BetisReal BetisBET
00000000
16
Real MadridReal MadridRMA
00000000
17
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
18
SevillaSevillaSEV
00000000
19
ValenciaValenciaVAL
00000000
20
VillarrealVillarrealVIL
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Sevilla ocupa la decimoctava posición, mientras que el Rayo Vallecano se sitúa en el decimocuarto puesto.

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