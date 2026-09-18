El líder de Primera División visita el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla con la intención de mantener su ventaja en lo alto de la tabla. Barcelona, dirigido por Hansi Flick, llega a este encuentro con una racha que pocos equipos en Europa podrían igualar en este momento. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 7 19 sept 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

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Acerca del encuentro

El conjunto azulgrana viene de golear al Racing Santander por 7-2 en su última salida liguera, una exhibición que confirmó el estado de forma superlativo del equipo catalán. Cinco victorias consecutivas en todas las competiciones sitúan al Barcelona como el gran favorito para el título esta temporada.

Por su parte, el Sevilla de Luis García Plaza ha mostrado una cara mucho más competitiva en las últimas semanas. Tres victorias en sus últimos cuatro partidos de liga, incluido un triunfo ante el Deportivo de A Coruña el pasado miércoles, devuelven la confianza a un equipo que aspira a meterse en puestos europeos.

No obstante, Flick tendrá que resolver un problema en la portería antes del viaje a Andalucía. Joan García sufrió molestias en la rodilla derecha ante el Racing, lo que obliga al técnico alemán a decidir entre Wojciech Szczesny y Dominik Livakovic para ocupar el arco.

Lamine Yamal, figura indiscutible del Barcelona y de la selección española, afronta este partido con la madurez que le caracteriza pese a su corta edad. El extremo ha hablado recientemente con gran serenidad sobre los retos que enfrenta dentro y fuera del campo, y su presencia en el once será clave para las aspiraciones visitantes.

El Sánchez-Pizjuán siempre ha sido un campo complicado para cualquier rival. Pero el Barcelona de esta temporada ha demostrado que no conoce escenarios incómodos.

Noticias de los equipos y escuadras

Luis García Plaza no podrá contar con Rubén Vargas, Lucas Stassin ni Arouna Sangante por lesión. El once probable del Sevilla apunta a Vlachodimos en portería, con Kike Salas, Gabriel Suazo, Andrés Castrín y Juan Iglesias en defensa; Fofana, Sierra, Guridi y Agoume en el centro del campo; y Correia y Ure en ataque.

En el bando visitante, Hansi Flick no podrá contar con Roony Bardghji ni Frenkie de Jong por lesión. La baja de Joan Garcia en la portería obliga al técnico alemán a apostar por Szczesny entre los tres palos, según el once proyectado. Por delante de él, García, Martín, Cubarsí y Espart formarían la línea defensiva, con Pedri y Rodri en el centro, y Gordon, Yamal, Fermín y Raphinha completando el ataque.

Forma

El Sevilla llega al partido con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos de liga. Su resultado más reciente fue un triunfo por 0-1 ante el Deportivo de A Coruña el 16 de septiembre, sumando así su tercera victoria consecutiva en LaLiga. En ese tramo, el conjunto hispalense ha marcado seis goles y encajado ocho, con la derrota ante el Atlético de Madrid por 1-3 como único tropiezo serio.

Barcelona, en cambio, presenta un pleno de cinco victorias en sus últimas cinco salidas en todas las competiciones. Los azulgranas han marcado 23 goles en ese período y solo han concedido diez, con victorias tan contundentes como el 5-1 al Feyenoord en Champions League y el 0-5 al Valencia en LaLiga. El 7-2 al Racing Santander del pasado martes es el resultado más reciente y un claro reflejo del potencial ofensivo del equipo de Flick.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026, cuando Barcelona se impuso por 5-2 en el Camp Nou en partido de Primera División. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Barcelona acumula cuatro victorias por una del Sevilla, con un balance global de 16 goles a favor de los catalanes y 10 para el conjunto andaluz. El único triunfo sevillista en ese período se produjo en el Sánchez-Pizjuán el 5 de octubre de 2025, con un contundente 4-1.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Sevilla se sitúa en el quinto puesto.