Cómo ver Sevilla vs Atlético Madrid: detalles del partido, canales de TV, streaming en vivo y más

El Estadio Ramón Sánchez Pizjuán acoge uno de los duelos más exigentes del calendario de Primera División cuando Sevilla recibe al Atlético Madrid. Luis García Plaza busca consolidar el buen arranque sevillista en casa, mientras Diego Simeone lleva a los colchoneros a tierras andaluzas con la intención de sumar ante un rival directo en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre.

Primera División - Jornada 3 29 ago 2026 - 15:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Cómo ver Sevilla vs Atlético Madrid: transmisiones en vivo

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Acerca del partido

Sevilla llega al partido con paso firme en la liga. Los dos triunfos cosechados frente a Rayo Vallecano y Athletic Club en las primeras jornadas han situado al equipo hispalense entre los mejores de la categoría, y el Sánchez Pizjuán promete ser un fortín difícil de asaltar.

El Atlético, por su parte, viene de empatar 2-2 con Villarreal en su último compromiso liguero. El conjunto rojiblanco no ha arrancado con la regularidad que Simeone exige, aunque la plantilla mantiene un potencial ofensivo considerable con Lookman y Kang-In Lee en sus filas.

Fuera del terreno de juego, el club madrileño ha protagonizado uno de los culebrines del mercado de verano. La dirección deportiva bloqueó de forma definitiva la salida de Julián Álvarez al Barcelona, dejando claro que el delantero argentino no se moverá del Metropolitano en este mercado.

Con ambos equipos necesitados de puntos para afianzar sus posiciones en la clasificación, el partido en Sevilla tiene todos los ingredientes para ser un encuentro intenso y disputado.

Noticias del equipo y escuadras

Luis García Plaza no podrá contar con Alfon González, Marcao ni Rubén Vargas por lesión para este partido. El técnico sevillista apunta a un once con Odysseas Vlachodimos bajo palos, una defensa formada por Gabriel Suazo, Juan Iglesias, Kike Salas y Andrés Castrín, y un centro del campo en el que figuran Gerard Fernández, Julio Díaz y Jon Guridi. Miguel Ángel Sierra, Lucien Agoumé y Robbie Ure completarían el equipo.

Diego Simeone llega al Sánchez Pizjuán sin Alexander Sørloth, Obed Vargas ni Thomas Lemar, todos en la enfermería. A esas bajas se suma la suspensión de Robin Le Normand, que no podrá participar. El once probable del Atlético incluye a Jan Oblak en portería, con Marc Pubill, Marcos Llorente, David Hancko y Álex Grimaldo en defensa, Pablo Barrios y Johnny Cardoso en el centro, y Giuliano Simeone, Alejandro Baena, Ademola Lookman y Kang-In Lee en las líneas ofensivas.

Forma

Sevilla acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los hispalenses ganaron los dos primeros compromisos de liga, primero 2-1 en Rayo Vallecano y después 3-1 ante el Athletic Club, este último el resultado más reciente. La única derrota llegó en un amistoso de pretemporada ante Bayer Leverkusen por 2-1. En los cinco encuentros, el equipo anotó siete goles y encajó cuatro, con una solidez notable en los partidos oficiales.

El Atlético de Madrid suma un triunfo, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. El resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Villarreal en Primera División el 23 de agosto, precedido por la victoria 2-0 sobre Málaga. En pretemporada, los rojiblancos cayeron ante Manchester City por 3-1 y ante Manchester United por 2-1, aunque se impusieron al Marsella 2-1. En total, marcaron ocho goles y recibieron ocho en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026 en Primera División, con victoria del Sevilla por 2-1 en el Sánchez Pizjuán. Antes de eso, el Atlético se impuso 3-0 en el Metropolitano en noviembre de 2025. Revisando los últimos cinco cruces en liga, el Atlético acumula tres victorias por dos del Sevilla, con un total de once goles anotados y once encajados entre ambos conjuntos.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, Sevilla ocupa la tercera posición, mientras que el Atlético de Madrid se sitúa en el sexto puesto.