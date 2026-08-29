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Liga MX - Jornada 6 29 ago 2026 - 23:10 Estadio Nuevo Corona

Cómo ver Santos Laguna vs Tigres en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Santos Laguna y Tigres está disponible para ver en directo. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Santos Laguna recibe a Tigres en el Estadio Nuevo Corona de Torreón en un duelo de Liga MX Apertura que llega en un momento complicado para ambos clubes. Los Guerreros necesitan puntos con urgencia, mientras que el conjunto regiomontano busca consolidarse tras un inicio de torneo irregular.

Renato Paiva dirige a un Santos que atraviesa su peor racha reciente. El equipo lagunero acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos entre Liga MX y Leagues Cup, y se sitúa en el puesto 17 de la tabla del Apertura. La presión en el Templo del Desierto es real.

Tigres llega a Torreón con mejor sensación. Guido Pizarro ha visto a su equipo sumar cuatro victorias en los últimos cinco partidos, incluyendo un triunfo ante Atlante en la jornada más reciente de Liga MX. Los felinos tienen argumentos para viajar con confianza.

El historial reciente entre ambos clubes no favorece a los locales. Tigres ha dominado con claridad los últimos enfrentamientos directos, y Santos no ha logrado frenar esa tendencia en casa ni fuera de ella.

El duelo tiene un trasfondo táctico interesante: Santos necesita reaccionar ante su propia afición, mientras que Tigres puede permitirse jugar con mayor tranquilidad desde la posición en la tabla. La diferencia de momento anímico es evidente.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y la transmisión en línea disponible.

Noticias del equipo y escuadras

Renato Paiva, técnico de Santos Laguna, no registra bajas por lesión ni suspensiones confirmadas de cara a este partido. No se ha anunciado un once inicial probable para los locales, y la información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Guido Pizarro, entrenador de Tigres, tampoco cuenta con ausencias ni sanciones listadas en este momento. No existe alineación proyectada confirmada para el conjunto visitante. Se añadirán novedades cuando estén disponibles.

Forma

Santos Laguna presenta un registro de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante Puebla en Liga MX el 23 de agosto. Antes de eso, cayeron 1-0 ante CD Guadalajara en el torneo doméstico. La única alegría en ese tramo llegó con un triunfo 2-0 sobre Philadelphia Union en Leagues Cup. Los Guerreros marcaron seis goles y encajaron nueve en esos cinco compromisos.

Tigres llega con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue un 2-0 ante Atlante en Liga MX el 22 de agosto. El único tropiezo en ese período fue una derrota 2-1 frente a Atlas en Liga MX. En Leagues Cup, los regiomontanos sumaron tres victorias consecutivas ante Real Salt Lake, Minnesota Stars y Vancouver Whitecaps, sin perder ningún partido en esa fase.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 7 de febrero de 2026 en Liga MX, con Tigres como local imponiendo un contundente 5-1 sobre Santos Laguna. En el cruce anterior, disputado el 31 de agosto de 2025, Santos cayó 1-0 ante Tigres en el Estadio Nuevo Corona. Revisando los últimos cinco duelos directos en Liga MX, Tigres ha ganado cuatro y Santos ninguno, con un total de catorce goles a favor de los regiomontanos por tan solo dos de los laguneros.

Clasificación

En la tabla del Apertura de Liga MX, Santos Laguna ocupa la posición 17 y Tigres se encuentra en el puesto 15.