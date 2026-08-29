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Liga MX
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Cómo ver Santos Laguna vs Tigres: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Santos Laguna vs Tigres
Santos Laguna
Tigres
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Santos Laguna y Tigres, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 6
Estadio Nuevo Corona
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Cómo ver Santos Laguna vs Tigres en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Santos Laguna y Tigres está disponible para ver en directo. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea.

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Santos Laguna recibe a Tigres en el Estadio Nuevo Corona de Torreón en un duelo de Liga MX Apertura que llega en un momento complicado para ambos clubes. Los Guerreros necesitan puntos con urgencia, mientras que el conjunto regiomontano busca consolidarse tras un inicio de torneo irregular.

Renato Paiva dirige a un Santos que atraviesa su peor racha reciente. El equipo lagunero acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos entre Liga MX y Leagues Cup, y se sitúa en el puesto 17 de la tabla del Apertura. La presión en el Templo del Desierto es real.

Tigres llega a Torreón con mejor sensación. Guido Pizarro ha visto a su equipo sumar cuatro victorias en los últimos cinco partidos, incluyendo un triunfo ante Atlante en la jornada más reciente de Liga MX. Los felinos tienen argumentos para viajar con confianza.

El historial reciente entre ambos clubes no favorece a los locales. Tigres ha dominado con claridad los últimos enfrentamientos directos, y Santos no ha logrado frenar esa tendencia en casa ni fuera de ella.

El duelo tiene un trasfondo táctico interesante: Santos necesita reaccionar ante su propia afición, mientras que Tigres puede permitirse jugar con mayor tranquilidad desde la posición en la tabla. La diferencia de momento anímico es evidente.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y la transmisión en línea disponible.

Noticias del equipo y escuadras

Santos Laguna contra Tigres alineaciones probables

Santos Laguna crest
Santos Laguna
SAN
Formación
Tigres crest
Tigres
TIG
Tigres crest
Tigres
TIG

Manager

  • R. Paiva

Renato Paiva, técnico de Santos Laguna, no registra bajas por lesión ni suspensiones confirmadas de cara a este partido. No se ha anunciado un once inicial probable para los locales, y la información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Guido Pizarro, entrenador de Tigres, tampoco cuenta con ausencias ni sanciones listadas en este momento. No existe alineación proyectada confirmada para el conjunto visitante. Se añadirán novedades cuando estén disponibles.

Forma

SAN

SAN - Formulario

NYC
L2-0
CHI
L3-1
PHI
W0-2
CDG
L0-1
PUE
L3-2
Gol marcado (encajado)
5/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
TIG

TIG - Formulario

RSL
W1-1
MIN
W0-0
VAN
W1-1
ATL
L2-1
ATL
W2-0
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Santos Laguna presenta un registro de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante Puebla en Liga MX el 23 de agosto. Antes de eso, cayeron 1-0 ante CD Guadalajara en el torneo doméstico. La única alegría en ese tramo llegó con un triunfo 2-0 sobre Philadelphia Union en Leagues Cup. Los Guerreros marcaron seis goles y encajaron nueve en esos cinco compromisos.

Tigres llega con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue un 2-0 ante Atlante en Liga MX el 22 de agosto. El único tropiezo en ese período fue una derrota 2-1 frente a Atlas en Liga MX. En Leagues Cup, los regiomontanos sumaron tres victorias consecutivas ante Real Salt Lake, Minnesota Stars y Vancouver Whitecaps, sin perder ningún partido en esa fase.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Santos LagunaEmpateTigres
0
0
5
Liga MX
Tigres badge
Tigres
TIG
5
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
1
F
Liga MX
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
0
Tigres badge
Tigres
TIG
1
F
Liga MX
Tigres badge
Tigres
TIG
3
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
0
F
Liga MX
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
0
Tigres badge
Tigres
TIG
3
F
Liga MX
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
0
Tigres badge
Tigres
TIG
3
F
1Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 7 de febrero de 2026 en Liga MX, con Tigres como local imponiendo un contundente 5-1 sobre Santos Laguna. En el cruce anterior, disputado el 31 de agosto de 2025, Santos cayó 1-0 ante Tigres en el Estadio Nuevo Corona. Revisando los últimos cinco duelos directos en Liga MX, Tigres ha ganado cuatro y Santos ninguno, con un total de catorce goles a favor de los regiomontanos por tan solo dos de los laguneros.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
5410102+813
W
W
W
D
W
2
TijuanaTijuanaTIJ
6411107+313
W
L
W
D
W
3
AtlasAtlasATL
540185+312
W
W
L
W
W
4
TolucaTolucaTOL
531184+410
W
D
W
L
W
5
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
531185+310
W
W
D
W
L
6
PueblaPueblaPUE
531197+210
W
W
D
L
W
7
LeónLeónLEO
631286+210
D
W
W
W
L
8
MonterreyMonterreyMON
5302127+59
L
W
W
L
W
9
Cruz AzulCruz AzulCRU
6303111109
W
L
L
L
W
10
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
62228808
L
D
D
W
W
11
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
52126607
L
D
W
W
L
12
NecaxaNecaxaNEC
6213811-37
L
D
L
L
W
13
AtlanteAtlanteATL
613268-26
D
L
D
W
D
14
PachucaPachucaPAC
51137704
D
L
L
L
W
15
TigresTigresTIG
5113810-24
W
L
L
D
L
16
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
503259-43
D
L
D
D
L
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
5005411-70
L
L
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
5005315-120
L
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura de Liga MX, Santos Laguna ocupa la posición 17 y Tigres se encuentra en el puesto 15.

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