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Liga MX - Jornada 4 16 ago 2026 - 21:10 Estadio Nuevo Corona

Cómo ver Santos Laguna vs CD Guadalajara en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Santos Laguna y CD Guadalajara se puede ver en vivo a través de Disney+. A continuación se indican las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Santos Laguna recibe a CD Guadalajara en el Estadio Nuevo Corona de Torreón en un partido del Apertura de la Liga MX. Dos clubes que llegan al encuentro con rachas recientes para olvidar y la necesidad urgente de sumar puntos.

Los Guerreros atraviesan un momento delicado. Renato Paiva no ha podido frenar una caída que incluye cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre Liga MX y Leagues Cup. La eliminación de la competición continental llegó sin que el equipo pudiera mostrar argumentos sólidos, y el regreso a casa no garantiza por sí solo una mejoría.

Chivas llegan a Torreón con sus propias heridas abiertas. Gabriel Milito ha visto a su equipo tropezar en tres de sus cinco últimas salidas, incluyendo una derrota ante FC Dallas en la Leagues Cup que sorprendió a más de uno. El conjunto tapatío, fiel a su política de alinear únicamente jugadores mexicanos o con vínculo con México, no ha encontrado todavía su mejor versión en este arranque de temporada.

En la tabla del Apertura, Santos Laguna ocupa la posición 17 mientras que Guadalajara se sitúa en el puesto 12. Ninguno de los dos puede permitirse más tropiezos si quiere escalar posiciones en el torneo local.

El historial reciente entre ambos favorece a los visitantes, aunque Santos ganó el último duelo disputado en el Estadio Nuevo Corona. Este tipo de partidos entre rivales del norte y occidente del país suelen tener carácter propio, con intensidad desde el primer minuto.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, incluyendo canal de televisión, transmisión en línea y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico de Santos Laguna, Renato Paiva, no ha confirmado una alineación probable para este partido. Tampoco hay lesionados ni suspendidos registrados oficialmente en el plantel local. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

Por parte de CD Guadalajara, Gabriel Milito tampoco ha adelantado su once inicial. El cuerpo técnico de Chivas no ha reportado bajas por lesión ni sanción en este momento. Cualquier novedad sobre el estado del plantel visitante se añadirá próximamente.

Forma

Santos Laguna presenta un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Philadelphia Union en la Leagues Cup el 13 de agosto. Antes de eso, cayeron 3-1 ante Chicago Fire y 2-0 frente a New York City FC en la misma competición. En Liga MX, los guerreros perdieron 3-0 ante CF América y 1-0 contra Atlas. Santos anotó tres goles y encajó nueve en ese tramo de cinco partidos.

CD Guadalajara llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Seattle Sounders en la Leagues Cup el 13 de agosto. Las Chivas también perdieron 1-0 ante FC Dallas y empataron 1-1 con Los Angeles FC en ese torneo, mientras que en Liga MX igualaron 1-1 con Puebla y ganaron 1-0 a FC Juárez. El equipo de Milito marcó cinco goles y recibió cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue el 14 de marzo de 2026 en Liga MX, cuando CD Guadalajara venció a Santos Laguna 3-0 como local. Antes de ese resultado, Santos se había impuesto 1-0 en Torreón el 11 de agosto de 2025. En los últimos cinco duelos registrados, Guadalajara acumula tres victorias frente a dos de Santos, con un empate 1-1 en enero de 2024 como único resultado igualado.

Clasificación

En la tabla del Apertura de la Liga MX, Santos Laguna ocupa la posición 17 y CD Guadalajara se encuentra en el puesto 12.