Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 2 Estadio Nuevo Corona

Cómo ver Santos Laguna vs Atlas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Santos Laguna y Atlas se puede ver en vivo a través de VIX, disponible mediante Prime Video, y también en Disney+. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Santos Laguna recibe a Atlas en el Estadio Nuevo Corona de Torreón en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Guerreros buscan reaccionar en casa tras un arranque de torneo complicado, mientras que los Rojinegros llegan con buen ritmo y aspiraciones claras en la tabla.

El equipo de Renato Paiva atraviesa un momento delicado. Santos perdió su más reciente compromiso ante Monterrey por 3-2 y acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. La presión de actuar como local puede ser tanto un estímulo como un peso adicional para un plantel que necesita sumar.

Atlas, dirigido por Hernán Crespo, llega a Torreón con otro estado de ánimo. Los Rojinegros ganaron su último partido ante León por 3-2 y se ubican en la cuarta posición del Apertura, lo que los coloca entre los equipos más sólidos del torneo en este arranque de campaña.

El historial reciente entre ambos favorece a Atlas. En el último enfrentamiento directo, disputado en abril de este año, los visitantes se impusieron 1-0 en el Estadio Nuevo Corona. Los de Guadalajara saben que pueden ganar en territorio guerrero.

Sin embargo, Santos tiene motivos para creer. En casa, el ambiente del Nuevo Corona puede marcar la diferencia, y el equipo lagunero sabe que necesita los tres puntos para no alejarse de los puestos de clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Santos Laguna vs Atlas en vivo, incluyendo canal de TV, transmisión en línea y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Santos Laguna está dirigido por Renato Paiva. Por el momento no hay lesionados ni suspendidos confirmados para el conjunto lagunero, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. Se esperan actualizaciones conforme se acerque el partido.

Atlas llega bajo las órdenes de Hernán Crespo. Al igual que su rival, los Rojinegros no registran bajas por lesión o sanción confirmadas hasta ahora, y no se ha publicado una alineación proyectada. La información se completará cuando esté disponible.

Forma

Santos Laguna suma una victoria, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante Monterrey, y en ese mismo tramo también cayeron 2-0 frente a Atlético de San Luis y 4-2 ante Pachuca. Su única victoria en ese período fue un contundente 3-0 sobre Monterrey. Los guerreros han concedido diez goles en esos cinco encuentros.

Atlas presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos de liga. El más reciente fue un triunfo 3-2 ante León como visitante. En ese tramo también vencieron 1-0 al CF América y empataron sin goles frente a Tigres, aunque encadenaron dos derrotas consecutivas ante Cruz Azul, por 1-0 y 3-2.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 19 de abril de 2026 en el Estadio Nuevo Corona, donde Atlas se impuso 1-0 en partido de Liga MX. En los últimos cinco duelos directos, Atlas acumula tres victorias por una de Santos Laguna, con un empate. Los Rojinegros han ganado en dos de sus tres visitas a Torreón en ese período.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Atlas ocupa la cuarta posición, mientras que Santos Laguna se encuentra en el undécimo lugar.