¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Leagues Cup
team-logoSan Diego FC
team-logoTijuana
¡Mira aquí! Apple TV
GOAL-e

Traducido por

San Diego FC vs Tijuana: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

San Diego FC vs Tijuana
San Diego FC
Tijuana
Leagues Cup

Cómo ver el partido de Leagues Cup entre San Diego FC y Tijuana, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Leagues Cup - Jornada 2
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver San Diego FC vs Tijuana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre San Diego FC y Tijuana se puede ver en directo a través de Apple TV. Todos los partidos de la Leagues Cup 2026 se emiten en exclusiva mediante la suscripción estándar de Apple TV+, sin necesidad de contratar ningún pase adicional. A continuación se detallan las opciones disponibles.

Apple TV

Apple TV

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

San Diego FC recibe a Tijuana en la Leagues Cup 2026, un duelo fronterizo que enfrenta a uno de los clubes más nuevos de la MLS contra uno de los equipos más representativos del fútbol mexicano.

El equipo dirigido por Mikey Varas llega a este partido con la necesidad urgente de sumar puntos. San Diego cayó 3-1 ante CF América en su debut en el torneo y acumula tres derrotas en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones.

Tijuana, por su parte, llega bajo las órdenes del exinternacional uruguayo Sebastián Abreu. Los Xolos también vienen de una derrota en la Leagues Cup, cediendo 2-0 ante Austin FC, aunque su trayectoria reciente en Liga MX les otorga cierta solidez.

El contraste entre ambos planteles es evidente. San Diego es un proyecto en construcción que genera expectativas crecientes dentro de la MLS, mientras que Tijuana trae consigo la experiencia acumulada de competir en uno de los torneos domésticos más exigentes del continente.

Este partido también se enmarca en la rivalidad geográfica natural entre ambas ciudades, separadas apenas por la frontera entre Estados Unidos y México, lo que le añade una carga simbólica particular a la eliminatoria.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver San Diego FC vs Tijuana en vivo, incluyendo canal de televisión, opciones de streaming y hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

San Diego FC contra Tijuana alineaciones probables

San Diego FC crest
San Diego FC
SDI
Formación
Tijuana crest
Tijuana
TIJ
Tijuana crest
Tijuana
TIJ

Manager

  • M. Varas

Mikey Varas dirige a San Diego FC sin que se hayan confirmado lesionados ni sancionados de cara a este partido. El club tampoco ha publicado una alineación probable oficial. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Sebastián Abreu tampoco registra bajas por lesión o suspensión entre sus convocados. Tijuana no ha dado a conocer su once titular previsto. Cualquier novedad sobre ambos equipos se añadirá antes del partido.

Forma

SDI

SDI - Formulario

VAN
L2-4
CLR
L1-0
DAL
W1-0
MIN
D1-1
CFA
L3-1
Gol marcado (encajado)
5/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
TIJ

TIJ - Formulario

CDG
D0-0
TIG
W3-1
LEO
W1-0
SAN
D0-0
AUS
L2-0
Gol marcado (encajado)
4/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

San Diego FC llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante CF América en la Leagues Cup el 7 de agosto. Antes de eso, empataron 1-1 con Minnesota Stars en la MLS y vencieron 1-0 al FC Dallas. Las otras dos derrotas llegaron ante Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps, con el 2-4 ante los canadienses como el resultado más abultado del período.

Tijuana presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Xolos cayeron 2-0 ante Austin FC en su estreno en la Leagues Cup el 7 de agosto. En Liga MX, empataron 0-0 con Atlético de San Luis, vencieron 1-0 al León y ganaron con claridad por 3-1 ante Tigres. Sus dos empates sin goles frente a Atlético de San Luis y CD Guadalajara demuestran una solidez defensiva que complementa su capacidad ofensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre San Diego FC y Tijuana en el historial disponible. San Diego FC es un club de primera temporada en la MLS, por lo que este partido de la Leagues Cup 2026 podría representar el primer duelo competitivo oficial entre ambas escuadras.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Charlotte FCCharlotte FCCLT
220050+56
W
W
2
Columbus CrewColumbus CrewCOL
220052+36
W
W
3
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
220051+46
W
W
4
FC JuárezFC JuárezJUA
220052+36
W
W
5
FC DallasFC DallasDAL
220030+36
W
W
6
LeónLeónLEO
220031+26
W
W
7
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
211021+15
W
W
8
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
211051+44
W
L
9
TigresTigresTIG
20201104
W
W
10
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
210154+13
L
W
11
Portland TimbersPortland TimbersPOT
110052+33
W
12
CF AméricaCF AméricaCFA
110031+23
W
13
MonterreyMonterreyMON
21013303
W
L
14
Orlando CityOrlando CityORL
21013303
L
W
15
TolucaTolucaTOL
210131+23
L
W
16
Austin FCAustin FCAUS
110020+23
W
17
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
110020+23
W
18
New York City FCNew York City FCNYC
110020+23
W
19
AtlanteAtlanteATL
210114-33
L
W
20
Cruz AzulCruz AzulCRU
110010+13
W
21
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
201112-11
L
L
22
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
201112-11
L
L
23
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
100124-20
L
24
PachucaPachucaPAC
200225-30
L
L
25
PueblaPueblaPUE
100125-30
L
26
AtlasAtlasATL
200215-40
L
L
27
San Diego FCSan Diego FCSDI
100113-20
L
28
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
200214-30
L
L
29
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
200205-50
L
L
30
Nashville SCNashville SCNSC
100101-10
L
31
NecaxaNecaxaNEC
100102-20
L
32
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
100101-10
L
33
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
100102-20
L
34
Santos LagunaSantos LagunaSAN
100102-20
L
35
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
100103-30
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
100102-20
L
Clasificación para la próxima etapa

En la clasificación de la Leagues Cup 2026, San Diego FC ocupa la posición 27 y Tijuana se sitúa en el puesto 36.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google