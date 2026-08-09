Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 2 9 ago 2026 - 22:00

Cómo ver San Diego FC vs Tijuana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre San Diego FC y Tijuana se puede ver en directo a través de Apple TV. Todos los partidos de la Leagues Cup 2026 se emiten en exclusiva mediante la suscripción estándar de Apple TV+, sin necesidad de contratar ningún pase adicional. A continuación se detallan las opciones disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

San Diego FC recibe a Tijuana en la Leagues Cup 2026, un duelo fronterizo que enfrenta a uno de los clubes más nuevos de la MLS contra uno de los equipos más representativos del fútbol mexicano.

El equipo dirigido por Mikey Varas llega a este partido con la necesidad urgente de sumar puntos. San Diego cayó 3-1 ante CF América en su debut en el torneo y acumula tres derrotas en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones.

Tijuana, por su parte, llega bajo las órdenes del exinternacional uruguayo Sebastián Abreu. Los Xolos también vienen de una derrota en la Leagues Cup, cediendo 2-0 ante Austin FC, aunque su trayectoria reciente en Liga MX les otorga cierta solidez.

El contraste entre ambos planteles es evidente. San Diego es un proyecto en construcción que genera expectativas crecientes dentro de la MLS, mientras que Tijuana trae consigo la experiencia acumulada de competir en uno de los torneos domésticos más exigentes del continente.

Este partido también se enmarca en la rivalidad geográfica natural entre ambas ciudades, separadas apenas por la frontera entre Estados Unidos y México, lo que le añade una carga simbólica particular a la eliminatoria.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver San Diego FC vs Tijuana en vivo, incluyendo canal de televisión, opciones de streaming y hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Mikey Varas dirige a San Diego FC sin que se hayan confirmado lesionados ni sancionados de cara a este partido. El club tampoco ha publicado una alineación probable oficial. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Sebastián Abreu tampoco registra bajas por lesión o suspensión entre sus convocados. Tijuana no ha dado a conocer su once titular previsto. Cualquier novedad sobre ambos equipos se añadirá antes del partido.

Forma

San Diego FC llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante CF América en la Leagues Cup el 7 de agosto. Antes de eso, empataron 1-1 con Minnesota Stars en la MLS y vencieron 1-0 al FC Dallas. Las otras dos derrotas llegaron ante Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps, con el 2-4 ante los canadienses como el resultado más abultado del período.

Tijuana presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Xolos cayeron 2-0 ante Austin FC en su estreno en la Leagues Cup el 7 de agosto. En Liga MX, empataron 0-0 con Atlético de San Luis, vencieron 1-0 al León y ganaron con claridad por 3-1 ante Tigres. Sus dos empates sin goles frente a Atlético de San Luis y CD Guadalajara demuestran una solidez defensiva que complementa su capacidad ofensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre San Diego FC y Tijuana en el historial disponible. San Diego FC es un club de primera temporada en la MLS, por lo que este partido de la Leagues Cup 2026 podría representar el primer duelo competitivo oficial entre ambas escuadras.

Clasificación

En la clasificación de la Leagues Cup 2026, San Diego FC ocupa la posición 27 y Tijuana se sitúa en el puesto 36.