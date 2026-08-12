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San Diego FC vs Puebla: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

San Diego FC vs Puebla
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Puebla
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre San Diego FC y Puebla, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver San Diego FC vs Puebla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre San Diego FC y Puebla se puede ver en directo a través de Apple TV. El canal de TV y la opción de transmisión en línea están disponibles a continuación.

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San Diego FC recibe a Puebla en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, con ambos equipos necesitados de puntos para mantenerse con vida en el torneo.

El conjunto de Mikey Varas llega al partido con algo de impulso tras vencer 1-0 a Tijuana en su último compromiso de la competición. Fue un triunfo importante para un equipo que había caído 3-1 ante CF América en su debut en la Leagues Cup y que acumula resultados irregulares en la MLS.

Puebla, por su parte, atraviesa un momento delicado. La escuadra de Gerardo Espinoza sufrió una severa derrota 5-2 ante Portland Timbers en su primera salida del torneo y luego cayó 3-0 frente a Austin FC. La Franja no ha ganado ninguno de sus dos partidos en la Leagues Cup y llega a San Diego con la obligación de reaccionar.

En el plano doméstico, Puebla tampoco ha encontrado regularidad. El empate 1-1 ante CD Guadalajara en Liga MX es el mejor resultado reciente de un equipo que ha encajado once goles en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

San Diego, en cambio, ha mostrado mejor solidez defensiva en casa. El triunfo ante Tijuana demostró que el equipo puede competir cuando encuentra su mejor versión, aunque los resultados en la MLS siguen siendo inconsistentes.

Con Puebla prácticamente eliminado y San Diego necesitando sumar para escalar en la tabla, el partido promete intensidad desde el primer minuto. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

San Diego FC contra Puebla alineaciones probables

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San Diego FC
SDI
Formación
Puebla crest
Puebla
PUE
Puebla crest
Puebla
PUE

Manager

  • M. Varas

El técnico de San Diego FC, Mikey Varas, no tiene lesionados ni suspendidos confirmados de cara a este encuentro. Tampoco se ha dado a conocer un once inicial probable para el equipo local. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el pitido inicial.

El entrenador de Puebla, Gerardo Espinoza, se encuentra en la misma situación: sin bajas confirmadas por lesión o sanción y sin una alineación proyectada anunciada. Cualquier novedad sobre el equipo visitante se incorporará antes del partido.

Forma

SDI

SDI - Formulario

CLR
L1-0
DAL
W1-0
MIN
D1-1
CFA
L3-1
TIJ
W1-0
Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
PUE

PUE - Formulario

JUA
W0-1
CRU
L2-1
CDG
D1-1
POT
L5-2
AUS
L3-0
Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

San Diego FC acumula una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el triunfo 1-0 sobre Tijuana en la Leagues Cup el 10 de agosto. Antes de eso, cayeron 3-1 ante CF América en su debut en el torneo. Su única victoria en ese tramo fuera de la Leagues Cup fue un 1-0 ante FC Dallas el 26 de julio. El equipo ha mostrado dificultades para mantener la consistencia, con derrotas también ante Colorado Rapids.

Puebla ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su derrota más reciente fue el 3-0 ante Austin FC el 10 de agosto, resultado que sigue al 5-2 encajado ante Portland Timbers. En Liga MX, La Franja empató 1-1 con CD Guadalajara y cayó 2-1 ante Cruz Azul. Su único triunfo en este periodo fue un 1-0 como visitante ante FC Juárez. En conjunto, Puebla ha marcado cinco goles y ha recibido once en sus últimos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre encuentros anteriores entre San Diego FC y Puebla. Al ser San Diego FC un club de primera temporada en la MLS, este partido de la Leagues Cup 2026 podría representar el primer enfrentamiento competitivo entre ambas escuadras.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Columbus CrewColumbus CrewCOL
321063+38
W
W
W
2
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
321081+77
W
W
L
3
CF AméricaCF AméricaCFA
220062+46
W
W
4
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
320163+36
L
W
W
5
Austin FCAustin FCAUS
220050+56
W
W
6
Charlotte FCCharlotte FCCLT
320151+46
L
W
W
7
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
220051+46
W
W
8
FC JuárezFC JuárezJUA
32015506
L
W
W
9
Cruz AzulCruz AzulCRU
220031+26
W
W
10
FC DallasFC DallasDAL
220030+36
W
W
11
LeónLeónLEO
220031+26
W
W
12
TigresTigresTIG
30302206
W
W
W
13
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
211021+15
W
W
14
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
311143+14
W
L
L
15
Portland TimbersPortland TimbersPOT
210165+13
L
W
16
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
210154+13
L
W
17
Nashville SCNashville SCNSC
210142+23
W
L
18
AtlasAtlasATL
310236-33
W
L
L
19
MonterreyMonterreyMON
21013303
W
L
20
New York City FCNew York City FCNYC
210132+13
L
W
21
Orlando CityOrlando CityORL
21013303
L
W
22
PachucaPachucaPAC
310235-23
W
L
L
23
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
210132+13
W
L
24
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
21013303
W
L
25
TolucaTolucaTOL
210131+23
L
W
26
AtlanteAtlanteATL
310227-53
L
L
W
27
San Diego FCSan Diego FCSDI
210123-13
W
L
28
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
301225-31
L
L
L
29
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
201112-11
L
L
30
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
301216-51
L
L
L
31
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
200238-50
L
L
32
PueblaPueblaPUE
200228-60
L
L
33
NecaxaNecaxaNEC
200215-40
L
L
34
Santos LagunaSantos LagunaSAN
200215-40
L
L
35
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
200205-50
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
200203-30
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup 2026, San Diego FC ocupa la posición 23 y Puebla la posición 29.

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