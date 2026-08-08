Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 2 8 ago 2026 - 22:00

Cómo ver Real Salt Lake vs Atlante en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Salt Lake y Atlante se puede ver en directo a través de Apple TV. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Real Salt Lake recibe a Atlante en la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX en una de las competencias de verano más atractivas del continente.

Pablo Mastroeni dirige a un Real Salt Lake que atraviesa un momento irregular. El equipo de Salt Lake City suma tres derrotas en sus últimos cuatro compromisos de liga, y la presión sobre el cuerpo técnico crece con cada jornada. La Leagues Cup representa una oportunidad para recuperar confianza.

Del otro lado llega Atlante, conducido por Miguel Herrera. Los Potros de Hierro vienen de ganar en casa de Cruz Azul en Liga MX y de avanzar en la Leagues Cup tras superar a Vancouver Whitecaps. Herrera, técnico de sobra conocido en el fútbol mexicano, llega con su equipo en un buen momento de ánimo.

Atlante ocupa la posición 15 en la tabla de la Leagues Cup, mientras que Real Salt Lake figura en el puesto 21. La diferencia en la clasificación da una ligera ventaja al conjunto mexicano, aunque los partidos de esta competencia suelen tener su propia lógica.

El duelo también tiene un subtexto interesante para Real Salt Lake. La posible salida de Zavier Gozo, joven figura del equipo señalada como objetivo del Crystal Palace de la Premier League, añade incertidumbre al plantel de Mastroeni en un momento delicado de la temporada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en directo, el canal de televisión que lo transmite y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Real Salt Lake está dirigido por Pablo Mastroeni. El club no ha confirmado lesionados ni suspendidos de cara a este partido, y tampoco se ha publicado un once probable. Se añadirá información actualizada cuando esté disponible.

Atlante, por su parte, llega bajo las órdenes de Miguel Herrera. Al igual que su rival, el conjunto mexicano no ha reportado bajas por lesión o sanción, y el once titular no ha sido confirmado. Cualquier novedad se actualizará antes del inicio del partido.

Forma

Real Salt Lake acumula un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota ante Tigres en la Leagues Cup, y antes de eso igualaron 1-1 con St. Louis City en la MLS. Las caídas ante Portland Timbers (2-1) y Los Angeles FC (3-1) reflejan las dificultades del equipo en liga. El único momento positivo en ese tramo fue un triunfo por 4-1 sobre Burnley en un amistoso.

Atlante llega con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue un triunfo por 3-2 en el campo de Cruz Azul en Liga MX, precedido por un empate 1-1 ante CF América. Los Potros también ganaron 1-0 ante Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup. Sus derrotas llegaron frente a Necaxa y Tepatitlán FC. En total, Atlante marcó ocho goles y encajó ocho en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Real Salt Lake y Atlante en el historial disponible. Este partido podría ser uno de los primeros encuentros entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

En la tabla de la Leagues Cup, Atlante ocupa la posición 15 y Real Salt Lake se sitúa en el puesto 21.