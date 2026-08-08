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Real Salt Lake vs Atlante: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Salt Lake vs Atlante
Real Salt Lake
Atlante
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Real Salt Lake y Atlante, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Leagues Cup - Jornada 2
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Cómo ver Real Salt Lake vs Atlante en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Salt Lake y Atlante se puede ver en directo a través de Apple TV. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles.

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Real Salt Lake recibe a Atlante en la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX en una de las competencias de verano más atractivas del continente.

Pablo Mastroeni dirige a un Real Salt Lake que atraviesa un momento irregular. El equipo de Salt Lake City suma tres derrotas en sus últimos cuatro compromisos de liga, y la presión sobre el cuerpo técnico crece con cada jornada. La Leagues Cup representa una oportunidad para recuperar confianza.

Del otro lado llega Atlante, conducido por Miguel Herrera. Los Potros de Hierro vienen de ganar en casa de Cruz Azul en Liga MX y de avanzar en la Leagues Cup tras superar a Vancouver Whitecaps. Herrera, técnico de sobra conocido en el fútbol mexicano, llega con su equipo en un buen momento de ánimo.

Atlante ocupa la posición 15 en la tabla de la Leagues Cup, mientras que Real Salt Lake figura en el puesto 21. La diferencia en la clasificación da una ligera ventaja al conjunto mexicano, aunque los partidos de esta competencia suelen tener su propia lógica.

El duelo también tiene un subtexto interesante para Real Salt Lake. La posible salida de Zavier Gozo, joven figura del equipo señalada como objetivo del Crystal Palace de la Premier League, añade incertidumbre al plantel de Mastroeni en un momento delicado de la temporada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en directo, el canal de televisión que lo transmite y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Real Salt Lake contra Atlante alineaciones probables

Real Salt Lake crest
Real Salt Lake
RSL
Formación
Atlante crest
Atlante
ATL
Atlante crest
Atlante
ATL

Manager

  • P. Mastroeni

Real Salt Lake está dirigido por Pablo Mastroeni. El club no ha confirmado lesionados ni suspendidos de cara a este partido, y tampoco se ha publicado un once probable. Se añadirá información actualizada cuando esté disponible.

Atlante, por su parte, llega bajo las órdenes de Miguel Herrera. Al igual que su rival, el conjunto mexicano no ha reportado bajas por lesión o sanción, y el once titular no ha sido confirmado. Cualquier novedad se actualizará antes del inicio del partido.

Forma

RSL

RSL - Formulario

BUR
W4-1
LAF
L3-1
POT
L2-1
STL
D1-1
TIG
L1-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
5/5
ATL

ATL - Formulario

TEP
L2-0
NEC
L2-1
CFA
D1-1
CRU
W2-3
VAN
W0-1
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Real Salt Lake acumula un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota ante Tigres en la Leagues Cup, y antes de eso igualaron 1-1 con St. Louis City en la MLS. Las caídas ante Portland Timbers (2-1) y Los Angeles FC (3-1) reflejan las dificultades del equipo en liga. El único momento positivo en ese tramo fue un triunfo por 4-1 sobre Burnley en un amistoso.

Atlante llega con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue un triunfo por 3-2 en el campo de Cruz Azul en Liga MX, precedido por un empate 1-1 ante CF América. Los Potros también ganaron 1-0 ante Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup. Sus derrotas llegaron frente a Necaxa y Tepatitlán FC. En total, Atlante marcó ocho goles y encajó ocho en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Real Salt Lake y Atlante en el historial disponible. Este partido podría ser uno de los primeros encuentros entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Charlotte FCCharlotte FCCLT
220050+56
W
W
2
Columbus CrewColumbus CrewCOL
220052+36
W
W
3
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
220051+46
W
W
4
FC JuárezFC JuárezJUA
220052+36
W
W
5
TigresTigresTIG
20201104
W
W
6
Portland TimbersPortland TimbersPOT
110052+33
W
7
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
110042+23
W
8
CF AméricaCF AméricaCFA
110031+23
W
9
TolucaTolucaTOL
110030+33
W
10
Austin FCAustin FCAUS
110020+23
W
11
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
110020+23
W
12
FC DallasFC DallasDAL
110020+23
W
13
New York City FCNew York City FCNYC
110020+23
W
14
Orlando CityOrlando CityORL
110021+13
W
15
AtlanteAtlanteATL
110010+13
W
16
Cruz AzulCruz AzulCRU
110010+13
W
17
LeónLeónLEO
110010+13
W
18
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
10101102
W
19
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
10101101
L
20
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
201112-11
L
L
21
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
10101101
L
22
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
100124-20
L
23
PachucaPachucaPAC
200225-30
L
L
24
PueblaPueblaPUE
100125-30
L
25
AtlasAtlasATL
200215-40
L
L
26
MonterreyMonterreyMON
100112-10
L
27
San Diego FCSan Diego FCSDI
100113-20
L
28
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
200214-30
L
L
29
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
200205-50
L
L
30
Nashville SCNashville SCNSC
100101-10
L
31
NecaxaNecaxaNEC
100102-20
L
32
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
100101-10
L
33
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
100102-20
L
34
Santos LagunaSantos LagunaSAN
100102-20
L
35
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
100103-30
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
100102-20
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup, Atlante ocupa la posición 15 y Real Salt Lake se sitúa en el puesto 21.

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