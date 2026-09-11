Cómo ver Real Madrid vs Rayo Vallecano: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Estadio Bernabéu en la Primera División, con José Mourinho buscando recuperar el ritmo tras un arranque de temporada irregular en la liga. Aquí GOAL presenta todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido.

Primera División - Jornada 5 12 sept 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Cómo sintonizar el Real Madrid vs Rayo Vallecano

El partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano se puede ver en directo a través de Sky Sports.

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Acerca del encuentro

Los blancos llegan a este partido con la moral reforzada por la victoria en la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, aunque las dudas en la segunda mitad de aquel encuentro dejaron en evidencia que el equipo aún no ha encontrado su mejor versión. Federico Valverde reconoció abiertamente que algunos jugadores ignoraron las instrucciones tácticas de Mourinho durante ese partido, lo que refleja que hay trabajo por delante.

En la liga, el panorama no es mucho más tranquilizador. El Real Madrid cayó ante el Real Betis en su última cita liguera y ocupa la tercera posición en la tabla, lo que convierte este encuentro ante el Rayo en una prueba de carácter para el equipo de Chamartín.

El Rayo Vallecano, por su parte, llega desde la decimocuarta plaza, pero con una victoria reciente ante el Racing de Santander que le da cierto impulso. El equipo de Benát San José no tiene nada que perder en el Bernabéu y podría plantear un partido incómodo para los locales.

La baja de Thibaut Courtois en la selección belga para la Liga de Naciones centra parte de la atención mediática esta semana, aunque el portero sigue siendo titular indiscutible para Mourinho. Su continuidad en el club parece asegurada, con el club dispuesto a ofrecerle una renovación tras sus actuaciones recientes.

Forma

El Real Madrid presenta un registro de tres victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue el triunfo por 2-1 ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones, mientras que la derrota llegó ante el Real Betis por 1-0 en liga. En total, los blancos han marcado doce goles y encajado cuatro en ese período.

El Rayo Vallecano acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue por 3-2 ante el Racing de Santander, aunque antes cayeron por 5-2 ante el Barcelona. En sus cinco partidos han anotado ocho goles y recibido nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue en febrero de 2026, con victoria del Real Madrid por 2-1 en el Bernabéu en Primera División. En los últimos cinco enfrentamientos, el Real Madrid suma tres victorias, ningún empate y una derrota, con el Rayo sumando un empate y un triunfo. El partido más igualado fue el 3-3 en Vallecas en diciembre de 2024.