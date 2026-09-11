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Primera División
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Cómo ver Real Madrid vs Rayo Vallecano: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Real Madrid y Rayo Vallecano. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Estadio Bernabéu en la Primera División, con José Mourinho buscando recuperar el ritmo tras un arranque de temporada irregular en la liga. Aquí GOAL presenta todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido.

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Primera División - Jornada 5
Estadio Bernabeu
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Cómo sintonizar el Real Madrid vs Rayo Vallecano

El partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano se puede ver en directo a través de Sky Sports.

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Real Madrid contra Rayo Vallecano alineaciones probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formación
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisAntonio RüdigerAntonio RüdigerT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldD. HuijsenD. HuijsenM. CucurellaM. CucurellaA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorE. CamavingaE. CamavingaB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. MbappeD. CardenasD. CardenasA. PedrosaA. PedrosaP. CissP. CissF. LejeuneF. LejeuneA. RatiuA. RatiuP. DiazP. DiazÁlvaro GarcíaÁlvaro GarcíaUnai LópezUnai LópezO. ValentinO. Valentinteam-logoG. BouareS. CamelloS. Camello
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
Real Madrid

Once inicial

Rayo Vallecano

Manager

  • J. Mourinho
  • B. San Jose

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Acerca del encuentro

Los blancos llegan a este partido con la moral reforzada por la victoria en la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, aunque las dudas en la segunda mitad de aquel encuentro dejaron en evidencia que el equipo aún no ha encontrado su mejor versión. Federico Valverde reconoció abiertamente que algunos jugadores ignoraron las instrucciones tácticas de Mourinho durante ese partido, lo que refleja que hay trabajo por delante.

En la liga, el panorama no es mucho más tranquilizador. El Real Madrid cayó ante el Real Betis en su última cita liguera y ocupa la tercera posición en la tabla, lo que convierte este encuentro ante el Rayo en una prueba de carácter para el equipo de Chamartín.

El Rayo Vallecano, por su parte, llega desde la decimocuarta plaza, pero con una victoria reciente ante el Racing de Santander que le da cierto impulso. El equipo de Benát San José no tiene nada que perder en el Bernabéu y podría plantear un partido incómodo para los locales.

La baja de Thibaut Courtois en la selección belga para la Liga de Naciones centra parte de la atención mediática esta semana, aunque el portero sigue siendo titular indiscutible para Mourinho. Su continuidad en el club parece asegurada, con el club dispuesto a ofrecerle una renovación tras sus actuaciones recientes.

Forma

RMA

RMA - Formulario

ESP
W1-2
RSO
W4-1
MAL
W4-0
BET
L1-0
INT
W2-1
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RAY

RAY - Formulario

IPS
L3-0
SEV
L2-1
ALA
D1-1
BAR
L5-2
SAN
W3-2
Gol marcado (encajado)
7/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Real Madrid presenta un registro de tres victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue el triunfo por 2-1 ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones, mientras que la derrota llegó ante el Real Betis por 1-0 en liga. En total, los blancos han marcado doce goles y encajado cuatro en ese período.

El Rayo Vallecano acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue por 3-2 ante el Racing de Santander, aunque antes cayeron por 5-2 ante el Barcelona. En sus cinco partidos han anotado ocho goles y recibido nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real MadridEmpateRayo Vallecano
2
3
0
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
8Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue en febrero de 2026, con victoria del Real Madrid por 2-1 en el Bernabéu en Primera División. En los últimos cinco enfrentamientos, el Real Madrid suma tres victorias, ningún empate y una derrota, con el Rayo sumando un empate y un triunfo. El partido más igualado fue el 3-3 en Vallecas en diciembre de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
AlavésAlavésALA
4310103+710
W
W
D
W
3
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
L
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
L
W
W
D
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
W
D
W
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
420265+16
W
W
L
L
11
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
D
L
L
W
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
L
W
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
W
L
D
L
15
GetafeGetafeGET
411225-34
D
L
W
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
L
L
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
4013512-71
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso
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