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Cómo ver Real Betis vs Real Madrid: Detalles del partido, canales de TV, streaming en vivo y más

Real Betis vs Real Madrid
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GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Real Betis y Real Madrid. Consulta canal de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio de La Cartuja de Sevilla acoge este encuentro de Primera División entre Real Betis y Real Madrid, dos clubes que arrancan la temporada con dinámicas muy distintas y con mucho en juego desde las primeras jornadas. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 4
Estadio de La Cartuja

Real Betis vs Real Madrid: Canales de TV y transmisiones

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Acerca del encuentro

Bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, el Betis llega con un inicio irregular. Los verdiblancos cayeron 5-2 ante el Levante en su último partido liguero, un resultado que contrasta con las victorias previas ante Valencia y Real Sociedad. El técnico chileno necesita una respuesta contundente en casa.

El conjunto verdiblanco también ha vivido una ventana de transferencias agitada. La salida del canterano Pablo García al Racing de Santander por cinco millones de euros en el último día del mercado generó una notable carga emocional en el club, aunque los fondos obtenidos apuntan a la incorporación de Dani Ceballos.

El Madrid de José Mourinho, en cambio, llega en un estado de forma sobresaliente. Los blancos han ganado sus tres partidos de liga, anotando nueve goles y concediendo solo uno, con una goleada de 4-0 al Málaga como resultado más reciente. La solidez del equipo en estas primeras semanas es innegable.

Sin embargo, el entorno madridista no está exento de debate. Voces críticas han cuestionado públicamente la estrategia de construcción de plantilla de Mourinho, tachando la transición del equipo de la peor en la historia del club. El técnico portugués tendrá que demostrar en campos como La Cartuja que sus decisiones son las correctas.

Antonio Rüdiger, pieza central en la defensa madridista, llega al partido con la mente puesta exclusivamente en el club tras anunciar su retirada de la selección alemana. El central ha decidido volcarse por completo en su carrera con el Madrid, lo que podría traducirse en un mayor rendimiento a nivel de club.

Noticias del equipo y escuadras

Real Betis contra Real Madrid alineaciones probables

4-2-3-1
Real Betis crest
Real Betis
BET
Formación
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
1A. Valles11Francisco García2Héctor Bellerín5M. Bartra4Natan7Antony21M. Roca17R. Riquelme22Isco6F. Bernal19T. Parrott1T. Courtois22Antonio Rüdiger17M. Cucurella12T. Alexander-Arnold4D. Huijsen7Vinicius Junior8F. Valverde5J. Bellingham21B. Diaz6E. Camavinga10K. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Real Betis

Once inicial

Real Madrid

Manager

  • M. Pellegrini
  • J. Mourinho

Pellegrini no podrá contar con Diego Conde ni con Giovani Lo Celso por lesión. El once probable del Betis incluye a Álvaro Vallés en portería, con una línea defensiva formada por Francisco García, Héctor Bellerín, Marc Bartra y Natan. En el centro del campo apuntan Marc Roca y Facundo Bernal, mientras que Antony, Rodrigo Riquelme e Isco acompañarían a Troy Parrott en ataque.

Mourinho llega a Sevilla con una lista de bajas considerable. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni y Endrick están todos descartados por lesión. El once proyectado sitúa a Thibaut Courtois bajo palos, con una defensa de cuatro formada por Rüdiger, Marc Cucurella, Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen. Vinicius Júnior, Federico Valverde, Jude Bellingham, Brahim Díaz y Eduardo Camavinga completarían el bloque, con Kylian Mbappé como referencia ofensiva.

Forma

BET

BET - Formulario

BOU
D2-2
INT
L1-0
RSO
W1-0
VAL
W0-1
LEV
L5-2
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RMA

RMA - Formulario

COR
W0-1
S04
W0-3
ESP
W1-2
RSO
W4-1
MAL
W4-0
Gol marcado (encajado)
14/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Real Betis acumula un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-2 frente al Levante en liga, aunque antes habían encadenado triunfos ante Valencia (0-1) y Real Sociedad (1-0). En total, el equipo de Pellegrini ha marcado seis goles y recibido nueve en ese tramo.

El Real Madrid presenta un estado de forma muy diferente, con cinco victorias consecutivas entre amistosos y partidos oficiales. Los blancos han anotado diez goles en sus tres encuentros de liga, con triunfos ante Málaga (4-0), Real Sociedad (4-1) y Espanyol (1-2). Solo han encajado dos goles en ese período, lo que refleja una solidez defensiva clara en el arranque de temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real BetisEmpateReal Madrid
1
2
2
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
5
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
4Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó en empate a uno en La Cartuja, en abril de 2026, correspondiente a la Primera División. En los cinco últimos enfrentamientos directos, el Madrid acumula tres victorias por una del Betis, con un empate adicional. El resultado más abultado fue el 5-1 con el que los blancos se impusieron en el Bernabéu en enero de 2026.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
W
W
W
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
321073+47
W
D
W
4
AlavésAlavésALA
321051+47
W
D
W
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
W
W
D
6
SevillaSevillaSEV
320165+16
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
320145-16
L
W
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
W
D
D
9
LevanteLevanteLEV
31115504
W
D
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
W
L
D
11
EspanyolEspanyolESP
310254+13
L
L
W
12
Athletic ClubAthletic ClubATH
310235-23
W
L
L
13
Real SociedadReal SociedadRSO
310236-33
W
L
L
14
GetafeGetafeGET
310214-33
L
W
L
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
L
D
D
16
Celta VigoCelta VigoCEL
301214-31
L
L
D
17
ValenciaValenciaVAL
301214-31
L
L
D
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
L
D
L
19
ElcheElcheELC
301239-61
L
L
D
20
MálagaMálagaMAL
301217-61
L
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, el Real Madrid ocupa la segunda posición, mientras que el Real Betis se sitúa en el séptimo puesto.

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