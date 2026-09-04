Cómo ver Rayo Vallecano vs Racing Santander: Detalles del partido, noticias, streaming en direct y más

Rayo Vallecano recibe a Racing Santander en el Estadio Butarque en un choque de Primera División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los franjiverdes buscan su primera victoria liguera de la temporada, mientras que los cántabros intentan consolidar su regreso a la élite del fútbol español. GOAL te comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 4 5 sept 2026 - 12:30 Estadio Butarque

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Acerca del encuentro

El equipo de Benat San Jose atraviesa un inicio de campaña complicado. La goleada encajada ante el Barcelona —un 5-2 que expuso las carencias defensivas del conjunto madrileño— dejó a Rayo en una posición incómoda en la tabla. A eso se suma una lista de bajas notable que condiciona las opciones del técnico vasco.

En la portería, la llegada del guardameta indonesio Emil Audero en calidad de cedido desde el Como cubre el hueco dejado por Augusto Batalla, uno de los varios jugadores que Rayo tiene actualmente en la enfermería. La incorporación del internacional asiático fue uno de los movimientos más llamativos del mercado de verano en Madrid.

Racing Santander, por su parte, llega con la moral reforzada tras su victoria ante el Elche en la jornada anterior. El club cántabro también cerró el mercado de forma activa: Pablo García, el joven atacante de la cantera del Real Betis, completó su incorporación al equipo de José López en el último día del período de fichajes, en una operación que frustró los planes de varios clubes europeos.

Los de Santander han mostrado solidez en ataque en los últimos partidos, aunque la regularidad defensiva sigue siendo una asignatura pendiente. Con Sergio Canales como referente en la creación de juego, Racing tiene argumentos para complicarle la tarde al Rayo en Butarque.

Noticias del equipo y escuadras

Benat San Jose afronta este partido con varias ausencias importantes en su plantilla. Augusto Batalla, Isi Palazón, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd y Marash Kumbulla son bajas confirmadas, lo que obliga al técnico a reconfigurar sus opciones. El once probable contempla a Dani Cárdenas bajo palos, con Pelayo Fernández, Florian Lejeune, Ivan Balliu y Pathe Ciss en defensa, y Álvaro García, Jorge de Frutos, Gnangoro Bouaré, Unai López y Óscar Valentín en el centro del campo y bandas, con Sergio Camello como referencia ofensiva.

En el bando visitante, José López tampoco cuenta con todos sus efectivos. Pedro Felipe, Andrés Martín y Pablo Ramón son bajas por lesión para el Racing. El once proyectado sitúa a Julen Agirrezabala en portería, con una línea defensiva formada por Jorge Salinas, Facundo González, Álvaro Mantilla y Manu. Íñigo Vicente, Iván Martín, Giorgi Guliashvili y Sergio Canales conforman el centro del campo, con Íñigo Sainz-Maza y Yassir Zabiri como referencias en ataque. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Forma

Rayo Vallecano suma un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 5-2 ante el Barcelona en Liga, y antes de eso cayeron 2-1 frente al Sevilla en la primera jornada. El único punto en competición oficial llegó con el empate 1-1 ante el Alavés. En total, el Rayo ha marcado siete goles y encajado doce en ese período, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente.

Racing Santander presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente llegó ante el Elche por 3-2 en Liga, resultado que refuerza su confianza antes de este desplazamiento. Previamente, los cántabros cayeron 1-0 ante el Getafe y empataron 2-2 con el Villarreal. En el global de los cinco partidos, Racing ha anotado once goles y ha encajado siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 20 de julio de 2020 en Segunda División, con victoria del Rayo Vallecano por 1-2 como visitante en el campo del Racing. Antes de eso, el Rayo ganó 2-0 en casa en septiembre de 2019, también en la categoría de plata. En el conjunto de los últimos cinco enfrentamientos registrados, Rayo Vallecano acumula tres victorias frente a dos del Racing, con un total de dieciséis goles anotados entre ambos equipos.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, Rayo Vallecano ocupa la decimoctava posición, mientras que Racing Santander se sitúa en el décimo puesto.