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Primera División - Jornada 1 16 ago 2026 - 11:00 Estadio El Sardinero

Cómo ver Racing Santander vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Racing Santander y Villarreal podrá seguirse en directo a través de los canales y plataformas que se detallan a continuación. VIX, disponible a través de Prime Video, Canal 5 Televisa y TUDN En Vivo son las opciones de transmisión confirmadas para este encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio El Sardinero acoge el debut de Villarreal en la Primera División 2026/27, con el Racing Santander como rival en lo que supone el primer examen liguero para ambos conjuntos.

El submarino amarillo llega a esta cita con la presión añadida de defender el tercer puesto conquistado la temporada pasada, el mayor logro doméstico en la historia reciente del club. Inigo Perez, quien sustituyó a Marcelino al frente del banquillo, dirige al equipo por primera vez en una jornada oficial de liga.

El Racing, por su parte, afronta el partido como local con la motivación propia de medirse a un rival de mayor presupuesto. Jose Lopez dispone de un bloque que en pretemporada combinó resultados dispares, con una victoria contundente ante el Gijón y varias derrotas ante rivales de categoría superior.

Villarreal cerró su preparación estival con una victoria ante el Galatasaray, aunque las derrotas ante el Lens y el Benfica dejaron señales de trabajo por hacer, especialmente en defensa. Juan Foyth no estará disponible para Perez en este arranque de temporada.

El Racing llega al partido con la baja moral de cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos de pretemporada, aunque el triunfo por 4-1 ante el Gijón apunta a que el equipo tiene recursos ofensivos cuando las cosas ruedan a favor.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Jose Lopez apuesta por un once en el que destacan Sergio Canales y Gustavo Puerta en el mediocampo, con Asier Villalibre como referencia ofensiva. El técnico del Racing no tiene bajas por lesión ni sanción confirmadas de cara a este arranque liguero.

Inigo Perez no podrá contar con Juan Foyth, quien figura como baja por lesión en el conjunto castellonense. El técnico alinea a Georges Mikautadze en punta, con Nicolas Pepe y Ayoze Pérez como apoyos, mientras que Renato Veiga y Pau Navarro forman el eje central de la defensa. No hay suspensiones registradas en el equipo visitante.

Forma

El Racing Santander llega al inicio de la temporada con un registro de una victoria, una derrota y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de pretemporada. Su resultado más reciente fue un empate a uno ante el Alavés, aunque el balance de esa jornada figura como derrota en los registros. El triunfo más destacado fue el 4-1 ante el Gijón el 7 de agosto. En el conjunto de los cinco partidos, el equipo encajó nueve goles y marcó siete, lo que refleja cierta vulnerabilidad defensiva en la preparación.

Villarreal presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco amistosos. El resultado más reciente fue una victoria por 1-2 ante el Galatasaray el 8 de agosto. El equipo también superó al PSV Eindhoven por 1-3, aunque cedió ante el Lens (3-1) y el Benfica (2-0). En total, el submarino amarillo anotó siete goles y encajó siete a lo largo de la pretemporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambos equipos data del 17 de diciembre de 2025, cuando el Racing Santander venció al Villarreal por 2-1 en la Copa del Rey. En los cinco cruces registrados entre los dos clubes, Villarreal acumula dos victorias, Racing Santander dos y hay un empate, con el conjunto cántabro ganando el último encuentro disputado entre ambos.

Clasificación

En la tabla de la Primera División, Racing Santander ocupa la decimotercera posición, mientras que Villarreal figura en el vigésimo puesto al inicio de la temporada.