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Primera División
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Racing Santander vs Villarreal: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Racing Santander vs Villarreal
Racing Santander
Villarreal
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Racing Santander y Villarreal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 1
Estadio El Sardinero
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Cómo ver Racing Santander vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Racing Santander y Villarreal podrá seguirse en directo a través de los canales y plataformas que se detallan a continuación. VIX, disponible a través de Prime Video, Canal 5 Televisa y TUDN En Vivo son las opciones de transmisión confirmadas para este encuentro.

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El Estadio El Sardinero acoge el debut de Villarreal en la Primera División 2026/27, con el Racing Santander como rival en lo que supone el primer examen liguero para ambos conjuntos.

El submarino amarillo llega a esta cita con la presión añadida de defender el tercer puesto conquistado la temporada pasada, el mayor logro doméstico en la historia reciente del club. Inigo Perez, quien sustituyó a Marcelino al frente del banquillo, dirige al equipo por primera vez en una jornada oficial de liga.

El Racing, por su parte, afronta el partido como local con la motivación propia de medirse a un rival de mayor presupuesto. Jose Lopez dispone de un bloque que en pretemporada combinó resultados dispares, con una victoria contundente ante el Gijón y varias derrotas ante rivales de categoría superior.

Villarreal cerró su preparación estival con una victoria ante el Galatasaray, aunque las derrotas ante el Lens y el Benfica dejaron señales de trabajo por hacer, especialmente en defensa. Juan Foyth no estará disponible para Perez en este arranque de temporada.

El Racing llega al partido con la baja moral de cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos de pretemporada, aunque el triunfo por 4-1 ante el Gijón apunta a que el equipo tiene recursos ofensivos cuando las cosas ruedan a favor.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Racing Santander contra Villarreal alineaciones probables

4-2-3-1
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
Formación
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
13S. Eriksson16F. Gonzalez32J. Salinas2A. Mantilla22Pedro Felipe11A. Martin10I. Vicente14M. Gueye8S. Canales19G. Puerta12A. Villalibre1L. Junior15S. Mourino23S. Cardona12R. Veiga6P. Navarro14S. Comesana20A. Moleiro18P. Gueye19N. Pepe22Ayoze Pérez9G. Mikautadze
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Racing Santander

Once inicial

Villarreal

Manager

  • J. Lopez
  • I. Perez

Jose Lopez apuesta por un once en el que destacan Sergio Canales y Gustavo Puerta en el mediocampo, con Asier Villalibre como referencia ofensiva. El técnico del Racing no tiene bajas por lesión ni sanción confirmadas de cara a este arranque liguero.

Inigo Perez no podrá contar con Juan Foyth, quien figura como baja por lesión en el conjunto castellonense. El técnico alinea a Georges Mikautadze en punta, con Nicolas Pepe y Ayoze Pérez como apoyos, mientras que Renato Veiga y Pau Navarro forman el eje central de la defensa. No hay suspensiones registradas en el equipo visitante.

Forma

SAN

SAN - Formulario

OSA
L2-0
ATH
L0-3
WOL
L3-0
ALA
L1-1
SPG
W4-1
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
VIL

VIL - Formulario

BEN
L2-0
PSV
W1-3
RCL
L3-1
LEV
W1-0
GAL
W1-2
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Racing Santander llega al inicio de la temporada con un registro de una victoria, una derrota y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de pretemporada. Su resultado más reciente fue un empate a uno ante el Alavés, aunque el balance de esa jornada figura como derrota en los registros. El triunfo más destacado fue el 4-1 ante el Gijón el 7 de agosto. En el conjunto de los cinco partidos, el equipo encajó nueve goles y marcó siete, lo que refleja cierta vulnerabilidad defensiva en la preparación.

Villarreal presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco amistosos. El resultado más reciente fue una victoria por 1-2 ante el Galatasaray el 8 de agosto. El equipo también superó al PSV Eindhoven por 1-3, aunque cedió ante el Lens (3-1) y el Benfica (2-0). En total, el submarino amarillo anotó siete goles y encajó siete a lo largo de la pretemporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Racing SantanderEmpateVillarreal
2
1
2
Copa del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
F
Segunda Division
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
4Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El antecedente más reciente entre ambos equipos data del 17 de diciembre de 2025, cuando el Racing Santander venció al Villarreal por 2-1 en la Copa del Rey. En los cinco cruces registrados entre los dos clubes, Villarreal acumula dos victorias, Racing Santander dos y hay un empate, con el conjunto cántabro ganando el último encuentro disputado entre ambos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlavésAlavésALA
110030+33
W
2
SevillaSevillaSEV
110021+13
W
3
Athletic ClubAthletic ClubATH
00000000
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
5
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
6
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
00000000
8
ElcheElcheELC
00000000
9
EspanyolEspanyolESP
00000000
10
LevanteLevanteLEV
00000000
11
MálagaMálagaMAL
00000000
12
OsasunaOsasunaOSA
00000000
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
00000000
14
Real BetisReal BetisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
VillarrealVillarrealVIL
00000000
19
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
100112-10
L
20
GetafeGetafeGET
100103-30
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de la Primera División, Racing Santander ocupa la decimotercera posición, mientras que Villarreal figura en el vigésimo puesto al inicio de la temporada.

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