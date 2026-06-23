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Cómo ver Portugal vs Uzbekistán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Portugal y Uzbekistán se puede ver en televisión y en streaming a través de los canales y plataformas que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Portugal y Uzbekistán se enfrentan en el Houston Stadium en un partido del Grupo K del Mundial 2026 que tiene implicaciones directas para la clasificación de ambas selecciones a la siguiente ronda.

La selección portuguesa llega a este duelo con la presión de un empate frustrante ante la República Democrática del Congo en su debut. El equipo de Roberto Martínez necesita una victoria para retomar el control del grupo y no depender de resultados ajenos.

El debate en torno a Cristiano Ronaldo domina el ambiente dentro y fuera del vestuario luso. Tras una actuación discreta en el primer partido, el capitán portugués enfrenta un escrutinio intenso, aunque sus compañeros han cerrado filas en torno a él con una determinación llamativa. Figuras como Rúben Dias y Diogo Dalot han insistido en que el grupo permanece unido, y que las críticas externas no alteran la dinámica interna del equipo.

Uzbekistán, por su parte, debuta en un Mundial por primera vez en su historia y ya conoce la dureza de la competición tras caer ante Colombia en su primer partido. El equipo de Fabio Cannavaro llega a Houston consciente de que una derrota prácticamente cierra sus opciones de avanzar, lo que convierte este encuentro en una prueba de carácter para los Lobos Blancos.

El combinado centroasiático tiene en Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev a sus principales referencias ofensivas, jugadores con calidad suficiente para crear problemas a cualquier defensa si se les da espacio.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, los canales de televisión disponibles y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto Martínez dispone de toda la plantilla sin bajas por lesión ni sanción confirmadas. El técnico belga apunta a un once con Diogo Costa bajo palos, una línea defensiva formada por Renato Veiga, Tomás Araújo, João Cancelo y Nuno Mendes, y un centro del campo con Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes. En ataque, Pedro Neto y Bernardo Silva acompañarían a Cristiano Ronaldo en el once proyectado.

Fabio Cannavaro tampoco registra ausencias por lesión o suspensión en el bando uzbeko. El técnico italiano alinearía a Utkir Yusupov en portería, con Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov y Rustamjon Ashurmatov en defensa. Oston Urunov, Sherzod Nasrullaev, Behruzjon Karimov y Otabek Shukurov formarían el centro del campo, con Abbosbek Fayzullayev, Akmal Mozgovoy y Eldor Shomurodov como referentes ofensivos. La información se actualizará si hay novedades antes del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Portugal llega a este partido con un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue el empate a uno ante la República Democrática del Congo en el debut mundialista, un resultado que no reflejó las expectativas generadas. En los amistosos previos al torneo, los lusos vencieron a Nigeria por 2-1 y a Chile por el mismo marcador, además de superar a Estados Unidos por 2-0. El único punto negativo antes del Mundial fue el empate sin goles ante México. En total, Portugal ha marcado seis goles y encajado tres en estos cinco partidos.

Uzbekistán presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los Lobos Blancos perdieron su estreno mundialista ante Colombia por 3-1, un resultado que dejó en evidencia la diferencia de nivel frente a rivales consolidados. Antes del torneo, cayeron ante Holanda por 1-2 y ante Canadá por 0-2. Sus dos victorias llegaron en amistosos frente a Venezuela, con empate a cero que se resolvió a su favor, y ante Gabón por 3-1. El equipo ha marcado seis goles y encajado siete en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

POR Último partidos UZB 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Portugal 5 - 2 Uzbekistán 5 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre ambas selecciones es muy reducido. El único precedente registrado en los últimos encuentros data del 18 de septiembre de 2012, cuando Portugal se impuso a Uzbekistán por 5-2 en un amistoso internacional. Con un único antecedente disponible, la ventaja histórica corresponde a los portugueses tanto en resultado como en diferencia de goles.

Clasificación

En la tabla del Grupo K de la Copa del Mundo, Portugal ocupa la tercera posición, mientras que Uzbekistán es cuarto en el mismo grupo.