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Portland Timbers vs Tijuana: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Portland Timbers vs Tijuana
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Portland Timbers y Tijuana, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Portland Timbers vs Tijuana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Portland Timbers vs Tijuana se puede ver en directo a través de Apple TV. El partido forma parte de la Leagues Cup 2026, competición que se emite en exclusiva mediante el MLS Season Pass en la plataforma de Apple. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles.

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Portland Timbers recibe a Club Tijuana en la Leagues Cup 2026, un duelo de fase de grupos entre uno de los clubes más reconocibles de la MLS y uno de los equipos más sólidos del fútbol mexicano en este momento.

Los Timbers llegan a este partido con un estado de forma irregular en el torneo. El equipo de Marti Cifuentes cayó 3-1 ante CF América el pasado 10 de agosto, un resultado que frenó el impulso conseguido tras golear 5-2 a Puebla en su debut en la Leagues Cup. En la MLS, Portland viene encadenando victorias consecutivas, lo que refleja que la plantilla tiene nivel suficiente para competir.

Tijuana, por su parte, atraviesa un momento delicado en la competición continental. Los Xolos de Sebastián Abreu perdieron sus dos primeros partidos de la Leagues Cup, cayendo 2-0 ante Austin FC y 1-0 frente a San Diego FC. Quedar eliminados de la fase de grupos sería un golpe duro para un equipo que, en Liga MX, mostró una cara muy diferente antes de llegar al torneo.

En el plano doméstico, Tijuana tiene argumentos. Antes de la Leagues Cup, los xoloitzcuintles ganaron 3-1 al Tigres y 1-0 al León, demostrando que Abreu ha construido un bloque competitivo capaz de hacer daño. El problema es que esa versión no ha aparecido en el torneo de verano.

Para Portland, esta es una oportunidad de consolidar su posición y avanzar en la tabla. El técnico Cifuentes conoce bien las exigencias del torneo y sabe que una victoria en casa puede cambiar el rumbo del grupo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y la hora exacta del pitido inicial.

Noticias del equipo y escuadras

Portland Timbers contra Tijuana alineaciones probables

Portland Timbers crest
Portland Timbers
POT
Formación
Tijuana crest
Tijuana
TIJ
Tijuana crest
Tijuana
TIJ

Manager

  • M. Cifuentes

Portland Timbers están dirigidos por Marti Cifuentes. No hay lesiones ni sanciones confirmadas para el equipo local de cara a este partido, y el técnico no ha publicado un once probable. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el momento del pitido inicial.

Tijuana, entrenados por Sebastián Abreu, se encuentran en una situación similar. No hay bajas confirmadas ni jugadores sancionados en el equipo visitante, y tampoco se ha dado a conocer un once titular previsto. Cualquier novedad sobre ambos equipos se incorporará antes del partido.

Forma

POT

POT - Formulario

DAL
D2-2
RSL
W2-1
SEA
W2-1
PUE
W5-2
CFA
L3-1
Gol marcado (encajado)
12/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
TIJ

TIJ - Formulario

TIG
W3-1
LEO
W1-0
SAN
D0-0
AUS
L2-0
SDI
L1-0
Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Portland Timbers acumulan tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 3-1 ante CF América en la Leagues Cup el 10 de agosto. Antes de eso, golearon 5-2 a Puebla y sumaron dos victorias consecutivas en la MLS ante Seattle Sounders y Real Salt Lake, ambas por 2-1. El único punto cedido en esa racha fue un empate 2-2 ante FC Dallas. En total, los Timbers marcaron 12 goles y encajaron 7 en esos cinco encuentros.

Tijuana presentan dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La más reciente fue una derrota 1-0 ante San Diego FC en la Leagues Cup el 10 de agosto. Sus dos caídas consecutivas en el torneo contrastan con el rendimiento previo en Liga MX, donde vencieron 3-1 al Tigres y 1-0 al León, y empataron 0-0 con el Atlético de San Luis.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Portland Timbers y Tijuana disponibles en el historial reciente. Este partido de la Leagues Cup 2026 podría representar uno de los primeros encuentros competitivos entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LeónLeónLEO
330063+39
W
W
W
2
Columbus CrewColumbus CrewCOL
321063+38
W
W
W
3
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
321081+77
W
W
L
4
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
312032+17
W
W
W
5
CF AméricaCF AméricaCFA
220062+46
W
W
6
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
320163+36
L
W
W
7
TolucaTolucaTOL
320162+46
W
L
W
8
Austin FCAustin FCAUS
220050+56
W
W
9
Charlotte FCCharlotte FCCLT
320151+46
L
W
W
10
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
220051+46
W
W
11
FC JuárezFC JuárezJUA
32015506
L
W
W
12
MonterreyMonterreyMON
320154+16
W
W
L
13
San Diego FCSan Diego FCSDI
32015506
W
W
L
14
FC DallasFC DallasDAL
320143+16
L
W
W
15
Cruz AzulCruz AzulCRU
220031+26
W
W
16
TigresTigresTIG
30302206
W
W
W
17
Orlando CityOrlando CityORL
31115505
W
L
W
18
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
311143+14
W
L
L
19
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
31113304
W
L
L
20
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
31027703
L
L
W
21
Portland TimbersPortland TimbersPOT
210165+13
L
W
22
Nashville SCNashville SCNSC
310254+13
L
W
L
23
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
310245-13
L
W
L
24
AtlasAtlasATL
310236-33
W
L
L
25
New York City FCNew York City FCNYC
210132+13
L
W
26
PachucaPachucaPAC
310235-23
W
L
L
27
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
210132+13
W
L
28
AtlanteAtlanteATL
310227-53
L
L
W
29
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
3012510-51
L
L
L
30
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
301225-31
L
L
L
31
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
301216-51
L
L
L
32
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
301216-51
L
L
L
33
PueblaPueblaPUE
3003411-70
L
L
L
34
NecaxaNecaxaNEC
200215-40
L
L
35
Santos LagunaSantos LagunaSAN
200215-40
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
200203-30
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la clasificación de la Leagues Cup 2026, Portland Timbers ocupan la posición 15 mientras que Tijuana se encuentran en el puesto 36.

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