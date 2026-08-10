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Plymouth vs Exeter: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Plymouth vs Exeter
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Cómo ver el partido de Carabao Cup entre Plymouth y Exeter, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Carabao Cup - Jornada 1
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Cómo ver Plymouth vs Exeter en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Plymouth y Exeter en la Carabao Cup se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación se detallan las opciones de transmisión disponibles para este encuentro.

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Plymouth y Exeter se enfrentan en Home Park, Plymouth, en el arranque de la Carabao Cup. Un derbi del suroeste de Inglaterra que pone en marcha la temporada competitiva para ambos clubes de la League One.

Bajo las órdenes de Tom Cleverley, Plymouth llega a este partido con un verano activo. Los Pilgrims cerraron la temporada pasada con tres victorias en sus últimos cinco partidos de liga, lo que les otorga cierta inercia positiva de cara a los primeros compromisos oficiales.

Exeter, dirigido por Matt Taylor, viene de una campaña en la que acumuló varios empates en los tramos finales de la League One. Los Grecians mostraron capacidad para puntuar ante rivales directos, aunque la consistencia no siempre estuvo de su lado.

El historial reciente entre ambos equipos añade atractivo a este duelo. El último enfrentamiento en liga terminó en empate a dos en Home Park, resultado que refleja el equilibrio que suele caracterizar a este derbi regional.

Ambos conjuntos pasaron por Bristol City en partidos amistosos a principios de agosto, lo que indica que llegan con minutos en las piernas y cierta preparación física antes de este primer examen competitivo.

El ganador avanza en la Carabao Cup, lo que convierte este partido en algo más que un trámite de pretemporada. Hay puntos de orgullo y progresión en juego para los dos equipos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido, el horario y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Plymouth contra Exeter alineaciones probables

Plymouth crest
Plymouth
PLY
Formación
Exeter crest
Exeter
EXE
Exeter crest
Exeter
EXE

Manager

  • T. Cleverley

Tom Cleverley dirige al Plymouth sin que se hayan confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. El técnico no ha dado a conocer un once inicial probable, por lo que los detalles del equipo se actualizarán conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el lado visitante, Matt Taylor tampoco ha anunciado lesionados ni suspendidos en la plantilla del Exeter. Del mismo modo, no existe un once proyectado disponible por el momento, y cualquier novedad se incorporará antes del partido.

Forma

PLY

PLY - Formulario

WIM
W1-3
BRA
D1-1
PVL
W2-1
NOR
W2-3
BRC
D0-0
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
EXE

EXE - Formulario

PLY
D2-2
STO
D3-3
BUR
D1-1
BRA
L1-2
BRC
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Plymouth llega con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Cleverley ganó sus dos últimos compromisos de la League One, con una victoria 2-3 ante Northampton y un 2-1 frente a Port Vale. En total, los Pilgrims anotaron nueve goles y encajaron ocho en ese período, con el empate sin goles ante Bristol City en un amistoso como el resultado más reciente.

Exeter acumula un empate, una derrota y tres empates más en sus últimas cinco salidas, con un registro de una victoria, una derrota y tres empates. Los Grecians no ganaron ninguno de sus cuatro últimos partidos de liga, con la derrota 1-2 ante Bradford como su resultado más reciente. El empate 3-3 ante Stockport County ilustra la tendencia de Exeter a participar en encuentros con muchos goles, habiendo anotado seis y encajado siete en los últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

PlymouthEmpateExeter
2
1
2
League One
Plymouth badge
Plymouth
PLY
2
Exeter badge
Exeter
EXE
2
F
League One
Exeter badge
Exeter
EXE
2
Plymouth badge
Plymouth
PLY
0
F
League One
Exeter badge
Exeter
EXE
0
Plymouth badge
Plymouth
PLY
1
F
League One
Plymouth badge
Plymouth
PLY
4
Exeter badge
Exeter
EXE
2
F
League Two
Exeter badge
Exeter
EXE
4
Plymouth badge
Plymouth
PLY
0
F
7Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026 en la League One, con Plymouth como local, y terminó con empate a dos goles. Antes de ese resultado, Exeter venció a Plymouth por 2-0 en octubre de 2025 jugando en casa. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, Exeter acumula dos victorias por una de Plymouth, con dos empates, y los equipos han sumado un total de 15 goles entre ambos.

Clasificación

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