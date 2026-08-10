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Carabao Cup - Jornada 1 10 ago 2026 - 15:00 Home Park

Cómo ver Plymouth vs Exeter en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Plymouth y Exeter en la Carabao Cup se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación se detallan las opciones de transmisión disponibles para este encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Plymouth y Exeter se enfrentan en Home Park, Plymouth, en el arranque de la Carabao Cup. Un derbi del suroeste de Inglaterra que pone en marcha la temporada competitiva para ambos clubes de la League One.

Bajo las órdenes de Tom Cleverley, Plymouth llega a este partido con un verano activo. Los Pilgrims cerraron la temporada pasada con tres victorias en sus últimos cinco partidos de liga, lo que les otorga cierta inercia positiva de cara a los primeros compromisos oficiales.

Exeter, dirigido por Matt Taylor, viene de una campaña en la que acumuló varios empates en los tramos finales de la League One. Los Grecians mostraron capacidad para puntuar ante rivales directos, aunque la consistencia no siempre estuvo de su lado.

El historial reciente entre ambos equipos añade atractivo a este duelo. El último enfrentamiento en liga terminó en empate a dos en Home Park, resultado que refleja el equilibrio que suele caracterizar a este derbi regional.

Ambos conjuntos pasaron por Bristol City en partidos amistosos a principios de agosto, lo que indica que llegan con minutos en las piernas y cierta preparación física antes de este primer examen competitivo.

El ganador avanza en la Carabao Cup, lo que convierte este partido en algo más que un trámite de pretemporada. Hay puntos de orgullo y progresión en juego para los dos equipos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido, el horario y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Tom Cleverley dirige al Plymouth sin que se hayan confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. El técnico no ha dado a conocer un once inicial probable, por lo que los detalles del equipo se actualizarán conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el lado visitante, Matt Taylor tampoco ha anunciado lesionados ni suspendidos en la plantilla del Exeter. Del mismo modo, no existe un once proyectado disponible por el momento, y cualquier novedad se incorporará antes del partido.

Forma

Plymouth llega con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Cleverley ganó sus dos últimos compromisos de la League One, con una victoria 2-3 ante Northampton y un 2-1 frente a Port Vale. En total, los Pilgrims anotaron nueve goles y encajaron ocho en ese período, con el empate sin goles ante Bristol City en un amistoso como el resultado más reciente.

Exeter acumula un empate, una derrota y tres empates más en sus últimas cinco salidas, con un registro de una victoria, una derrota y tres empates. Los Grecians no ganaron ninguno de sus cuatro últimos partidos de liga, con la derrota 1-2 ante Bradford como su resultado más reciente. El empate 3-3 ante Stockport County ilustra la tendencia de Exeter a participar en encuentros con muchos goles, habiendo anotado seis y encajado siete en los últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026 en la League One, con Plymouth como local, y terminó con empate a dos goles. Antes de ese resultado, Exeter venció a Plymouth por 2-0 en octubre de 2025 jugando en casa. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, Exeter acumula dos victorias por una de Plymouth, con dos empates, y los equipos han sumado un total de 15 goles entre ambos.