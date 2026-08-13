Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 3 13 ago 2026 - 19:00

Cómo ver Philadelphia Union vs Santos Laguna en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Philadelphia Union vs Santos Laguna se puede ver en streaming en Estados Unidos. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles para este partido de la Leagues Cup.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Philadelphia Union recibe a Santos Laguna en Subaru Park, Chester, en el partido decisivo de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Ryan Richter dirige a los locales con la clasificación a los cuartos de final en la mira, mientras que Renato Paiva llega con Los Guerreros ya eliminados del torneo.

El Union llega al partido con un estado de forma que invita al optimismo. La victoria 3-1 sobre Necaxa el 9 de agosto les dio su primer triunfo en la Leagues Cup, y tres victorias consecutivas en la MLS antes del torneo —ante Atlanta United, Seattle Sounders y Red Bull New York— confirman que este equipo sabe ganar cuando funciona bien.

El camino de Philadelphia en la Leagues Cup no ha sido sencillo. Una derrota 1-0 ante Cruz Azul en el debut del torneo obligó a Richter a reaccionar, y la respuesta fue contundente. Ahora, en la jornada final de la fase de grupos, el Union tiene en sus manos la posibilidad de avanzar.

Santos Laguna, en cambio, atraviesa su peor momento de la temporada. Los Guerreros han perdido los tres partidos de la Leagues Cup, incluida una derrota 3-1 ante Chicago Fire el 10 de agosto, y ya no tienen opciones de seguir en el torneo. Su registro defensivo en Liga MX antes del torneo tampoco ofrecía señales alentadoras.

Para el conjunto de Torreón, este partido es una cuestión de orgullo ante un rival que necesita los tres puntos. Para el Union, es la oportunidad de cerrar la fase de grupos con autoridad y llegar a los cuartos de final con confianza.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el Philadelphia Union vs Santos Laguna en vivo, incluyendo canal de TV, streaming y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ryan Richter no ha confirmado un once titular para el Philadelphia Union de cara a este partido. Tampoco hay información disponible sobre lesionados o suspendidos en el equipo local, y se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Renato Paiva tampoco ha dado a conocer su alineación prevista para Santos Laguna. El conjunto visitante no registra bajas confirmadas por el momento, y cualquier actualización sobre el estado del plantel se publicará próximamente.

Forma

El Philadelphia Union ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con una sola derrota en ese tramo. Su resultado más reciente fue la victoria 3-1 ante Necaxa en la Leagues Cup el 9 de agosto, que llegó después de la derrota inaugural 1-0 ante Cruz Azul. Antes del torneo, el Union encadenó tres triunfos seguidos en la MLS: 3-2 ante Atlanta United, 1-0 frente a Seattle Sounders y 3-1 contra Red Bull New York. Philadelphia ha anotado 11 goles y encajado cinco en esos cinco partidos.

Santos Laguna ha perdido los cinco últimos partidos en todas las competiciones. La derrota más reciente fue la caída 3-1 ante Chicago Fire en la Leagues Cup el 10 de agosto, que siguió al 2-0 encajado ante New York City FC en la fase de grupos. En Liga MX, los resultados también fueron negativos: 3-0 ante CF América, 1-0 frente a Atlas y 3-2 contra Monterrey. Los Guerreros han concedido 12 goles en esos cinco encuentros, una cifra que refleja serios problemas defensivos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre Philadelphia Union y Santos Laguna. Este cruce en la Leagues Cup no cuenta con un historial de precedentes registrados entre ambos clubes en el conjunto de datos disponible.

Clasificación

En la clasificación actual de la Leagues Cup, el Philadelphia Union ocupa una posición que le mantiene con opciones reales de acceder a la fase eliminatoria, mientras que Santos Laguna se sitúa en la parte baja de la tabla, ya sin posibilidades de avanzar en el torneo.