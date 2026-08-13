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Philadelphia Union vs Santos Laguna: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Philadelphia Union vs Santos Laguna
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Santos Laguna
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Philadelphia Union y Santos Laguna, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Leagues Cup - Jornada 3
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Cómo ver Philadelphia Union vs Santos Laguna en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Philadelphia Union vs Santos Laguna se puede ver en streaming en Estados Unidos. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles para este partido de la Leagues Cup.

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Philadelphia Union recibe a Santos Laguna en Subaru Park, Chester, en el partido decisivo de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Ryan Richter dirige a los locales con la clasificación a los cuartos de final en la mira, mientras que Renato Paiva llega con Los Guerreros ya eliminados del torneo.

El Union llega al partido con un estado de forma que invita al optimismo. La victoria 3-1 sobre Necaxa el 9 de agosto les dio su primer triunfo en la Leagues Cup, y tres victorias consecutivas en la MLS antes del torneo —ante Atlanta United, Seattle Sounders y Red Bull New York— confirman que este equipo sabe ganar cuando funciona bien.

El camino de Philadelphia en la Leagues Cup no ha sido sencillo. Una derrota 1-0 ante Cruz Azul en el debut del torneo obligó a Richter a reaccionar, y la respuesta fue contundente. Ahora, en la jornada final de la fase de grupos, el Union tiene en sus manos la posibilidad de avanzar.

Santos Laguna, en cambio, atraviesa su peor momento de la temporada. Los Guerreros han perdido los tres partidos de la Leagues Cup, incluida una derrota 3-1 ante Chicago Fire el 10 de agosto, y ya no tienen opciones de seguir en el torneo. Su registro defensivo en Liga MX antes del torneo tampoco ofrecía señales alentadoras.

Para el conjunto de Torreón, este partido es una cuestión de orgullo ante un rival que necesita los tres puntos. Para el Union, es la oportunidad de cerrar la fase de grupos con autoridad y llegar a los cuartos de final con confianza.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el Philadelphia Union vs Santos Laguna en vivo, incluyendo canal de TV, streaming y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Philadelphia Union contra Santos Laguna alineaciones probables

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PHI
Formación
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Santos Laguna
SAN
Santos Laguna crest
Santos Laguna
SAN

Manager

  • R. Richter

Ryan Richter no ha confirmado un once titular para el Philadelphia Union de cara a este partido. Tampoco hay información disponible sobre lesionados o suspendidos en el equipo local, y se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Renato Paiva tampoco ha dado a conocer su alineación prevista para Santos Laguna. El conjunto visitante no registra bajas confirmadas por el momento, y cualquier actualización sobre el estado del plantel se publicará próximamente.

Forma

PHI

PHI - Formulario

RNY
W3-1
SEA
W1-0
ATL
W3-2
CRU
L1-0
NEC
W3-1
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SAN

SAN - Formulario

MON
L3-2
ATL
L0-1
CFA
L3-0
NYC
L2-0
CHI
L3-1
Gol marcado (encajado)
3/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Philadelphia Union ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con una sola derrota en ese tramo. Su resultado más reciente fue la victoria 3-1 ante Necaxa en la Leagues Cup el 9 de agosto, que llegó después de la derrota inaugural 1-0 ante Cruz Azul. Antes del torneo, el Union encadenó tres triunfos seguidos en la MLS: 3-2 ante Atlanta United, 1-0 frente a Seattle Sounders y 3-1 contra Red Bull New York. Philadelphia ha anotado 11 goles y encajado cinco en esos cinco partidos.

Santos Laguna ha perdido los cinco últimos partidos en todas las competiciones. La derrota más reciente fue la caída 3-1 ante Chicago Fire en la Leagues Cup el 10 de agosto, que siguió al 2-0 encajado ante New York City FC en la fase de grupos. En Liga MX, los resultados también fueron negativos: 3-0 ante CF América, 1-0 frente a Atlas y 3-2 contra Monterrey. Los Guerreros han concedido 12 goles en esos cinco encuentros, una cifra que refleja serios problemas defensivos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre Philadelphia Union y Santos Laguna. Este cruce en la Leagues Cup no cuenta con un historial de precedentes registrados entre ambos clubes en el conjunto de datos disponible.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LeónLeónLEO
330063+39
W
W
W
2
Columbus CrewColumbus CrewCOL
321063+38
W
W
W
3
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
321081+77
W
W
L
4
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
312032+17
W
W
W
5
CF AméricaCF AméricaCFA
220062+46
W
W
6
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
320163+36
L
W
W
7
TolucaTolucaTOL
320162+46
W
L
W
8
Austin FCAustin FCAUS
220050+56
W
W
9
Charlotte FCCharlotte FCCLT
320151+46
L
W
W
10
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
220051+46
W
W
11
FC JuárezFC JuárezJUA
32015506
L
W
W
12
MonterreyMonterreyMON
320154+16
W
W
L
13
San Diego FCSan Diego FCSDI
32015506
W
W
L
14
FC DallasFC DallasDAL
320143+16
L
W
W
15
Cruz AzulCruz AzulCRU
220031+26
W
W
16
TigresTigresTIG
30302206
W
W
W
17
Orlando CityOrlando CityORL
31115505
W
L
W
18
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
311143+14
W
L
L
19
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
31113304
W
L
L
20
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
31027703
L
L
W
21
Portland TimbersPortland TimbersPOT
210165+13
L
W
22
Nashville SCNashville SCNSC
310254+13
L
W
L
23
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
310245-13
L
W
L
24
AtlasAtlasATL
310236-33
W
L
L
25
New York City FCNew York City FCNYC
210132+13
L
W
26
PachucaPachucaPAC
310235-23
W
L
L
27
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
210132+13
W
L
28
AtlanteAtlanteATL
310227-53
L
L
W
29
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
3012510-51
L
L
L
30
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
301225-31
L
L
L
31
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
301216-51
L
L
L
32
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
301216-51
L
L
L
33
PueblaPueblaPUE
3003411-70
L
L
L
34
NecaxaNecaxaNEC
200215-40
L
L
35
Santos LagunaSantos LagunaSAN
200215-40
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
200203-30
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la clasificación actual de la Leagues Cup, el Philadelphia Union ocupa una posición que le mantiene con opciones reales de acceder a la fase eliminatoria, mientras que Santos Laguna se sitúa en la parte baja de la tabla, ya sin posibilidades de avanzar en el torneo.

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