Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 2 9 ago 2026 - 19:30

Cómo ver Philadelphia Union vs Necaxa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Philadelphia Union y Necaxa se puede ver en directo a través de Apple TV. Las opciones de transmisión en vivo están disponibles en la plataforma indicada a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Philadelphia Union recibe a Necaxa en la Leagues Cup, el torneo continental de verano que enfrenta a clubes de la MLS contra rivales de la Liga MX en una fase de grupos intensa y sin margen de error.

El conjunto de Pensilvania llega a este partido con una derrota reciente que pesa. Ryan Richter vio cómo Cruz Azul se impuso 1-0 en la primera jornada del torneo, un resultado que frena el impulso que el equipo traía desde la MLS, donde había encadenado tres victorias consecutivas.

Necaxa, por su parte, tampoco arrancó bien en la Leagues Cup. Los Rayos cayeron 2-0 ante Chicago Fire FC en su debut en el torneo, y llegan a este encuentro con la necesidad de sumar puntos para seguir con vida en la competición.

Martin Varini tiene trabajo por delante. Su equipo mostró solidez en julio con victorias ante Monterrey y Atlante en Liga MX, pero los resultados recientes apuntan a un conjunto que no termina de encontrar regularidad fuera de casa.

Este choque es, en la práctica, un partido decisivo para ambos. Perder significaría quedar muy comprometido en la fase de grupos, lo que convierte el duelo en una prueba de carácter tanto para el Union como para Los Rayos.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ryan Richter dirige al Philadelphia Union en este partido de Leagues Cup. El cuerpo técnico local no ha confirmado un once probable, y no hay información disponible sobre lesiones ni sanciones en el equipo. Se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

En el lado visitante, Martin Varini tampoco ha revelado un once titular proyectado para Necaxa. De igual forma, no constan bajas por lesión ni por sanción en el equipo mexicano en este momento. La información del equipo se actualizará antes del partido.

Forma

Philadelphia Union acumulan tres victorias, una derrota y ningún empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Cruz Azul en la Leagues Cup el 7 de agosto. Antes de eso, el equipo encadenó tres triunfos en la MLS: 3-2 ante Atlanta United, 1-0 frente a Seattle Sounders y 3-1 contra New York Red Bulls. Su única derrota en liga en ese tramo fue un 6-4 ante Inter Miami en mayo. En esos cinco partidos, el Union anotó ocho goles y encajó nueve.

Necaxa llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una caída 2-0 ante Chicago Fire FC en la Leagues Cup el 7 de agosto. Antes de eso, perdieron 3-1 ante Toluca en Liga MX, aunque en julio habían ganado de forma consecutiva a Monterrey (2-1) y Atlante (2-1). Su resultado más abultado en el tramo fue una derrota 4-1 ante Cruz Azul en abril. En esos cinco partidos, Los Rayos marcaron seis goles y recibieron once.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos anteriores disponibles entre Philadelphia Union y Necaxa en el conjunto de registros históricos consultados. Este partido en la Leagues Cup representa un duelo sin precedentes documentados entre ambos clubes, lo que añade una dosis de incertidumbre al resultado.

Clasificación

En la clasificación actual de la Leagues Cup, Necaxa ocupa la posición 31 y Philadelphia Union figura en el puesto 32, con ambos equipos necesitados de puntos para avanzar en el torneo.