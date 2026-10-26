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Ligue 1 - Jornada 8 26 oct 2026 - 15:30 Parc des Princes

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Lyon en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El PSG vs Lyon se puede ver en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás los canales de TV y opciones de streaming disponibles para seguir el partido en vivo.

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El Paris Saint-Germain recibe al Olympique de Lyon este lunes 26 de octubre en el Parque de los Príncipes, en un duelo directo por el liderato de la Ligue 1. El partido, originalmente programado para el domingo, fue reprogramado tras una orden de la Prefectura de Policía que prohibió el encuentro en esa fecha debido a las manifestaciones previstas en la capital francesa.

Ambos equipos llegan empatados a 14 puntos en la clasificación, con Lyon ocupando el primer puesto por diferencia de goles. Una victoria del PSG esta noche los colocaría en lo más alto de la tabla.

El conjunto parisino llega con una racha formidable: cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un impresionante triunfo por 4-2 sobre el Barcelona en la Liga de Campeones el pasado martes. Luis Enrique ha construido un equipo que sabe ganar partidos grandes.

Sin embargo, las buenas noticias deportivas llegaron acompañadas de un golpe durísimo. Khvicha Kvaratskhelia sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido ante el Barcelona, y se perderá lo que resta de la temporada 2026-27. El georgiano viajará a Doha para operarse en la clínica Aspetar.

Luis Enrique también tendrá que prescindir de Marquinhos, quien arrastra problemas musculares en el muslo. A pesar de las bajas, el técnico español ha descartado públicamente cualquier movimiento urgente en el mercado de fichajes, confiando en la profundidad de su plantilla.

Por su parte, el Lyon de Paulo Fonseca llega a París con la confianza de haber ganado aquí la temporada pasada, cuando se impuso 2-1 en el Parque de los Príncipes. Fonseca también gestiona sus propias ausencias, aunque su equipo ha demostrado capacidad para competir al más alto nivel esta temporada.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el PSG vs Lyon en directo, los canales de televisión disponibles y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Enrique tiene prácticamente definido su once inicial, con Matvey Safonov bajo palos y una línea defensiva formada por Lucas Hernández, Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi y Lucas Beraldo. Joao Neves, Vitinha y Fabián Ruiz formarán el centro del campo, mientras que Ferran Torres, Ousmane Dembélé y Desire Doué encabezarán el ataque. El PSG no podrá contar con Nuno Mendes, Alessandro Longoni, Khvicha Kvaratskhelia ni Marquinhos por lesión.

Paulo Fonseca apuesta por Dominik Greif en portería, con una defensa compuesta por Moussa Niakhate, Abner, Zachary Athekame y Felix Bacher. En el centro del campo se esperan Mads Bidstrup, Tanner Tessmann y Kail Boudache, con Julien Duranville, Corentin Tolisso y Ernest Nuamah en posiciones más avanzadas. El técnico portugués no dispondrá de Nicolás Tagliafico, Mohamed Ouedraogo ni Steeve Kango por lesión, mientras que Keito Nakamura cumple sanción.

Forma

El PSG llega en un estado de forma excepcional: cinco victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el triunfo por 4-2 ante el Barcelona en la Liga de Campeones, y antes de eso se impusieron al Manchester City por 4-2 también en Europa. En Ligue 1, el equipo de Luis Enrique venció al Estrasburgo 3-1 fuera de casa y al Le Mans 3-1 en el Parque de los Príncipes. En total, el PSG ha marcado 14 goles y encajado seis en esos cinco encuentros.

El Lyon presenta un balance más irregular en sus últimos cinco partidos, con dos victorias, ningún empate y tres derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Hoffenheim en la Europa League, aunque antes de eso habían ganado 2-1 al Niza en Ligue 1 y 3-2 al Crystal Palace en Europa. En sus cinco últimos partidos, el equipo de Fonseca ha marcado nueve goles y ha recibido diez.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 19 de abril de 2026 en Ligue 1, con victoria del Lyon por 2-1 en el Parque de los Príncipes. Antes de ese resultado, el PSG se había impuesto en dos ocasiones consecutivas en el estadio del Lyon, ganando 3-2 en noviembre de 2025 y 3-2 de nuevo en febrero de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el PSG acumula tres victorias por dos del Lyon, con 10 goles a favor y 8 en contra para los parisinos.

Clasificación

En la Ligue 1, el Lyon ocupa la cuarta posición y el PSG la quinta según la clasificación actual, aunque ambos equipos están igualados a 14 puntos. El resultado de este lunes determinará directamente quién lidera la tabla francesa tras completarse la jornada.