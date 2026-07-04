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Cómo ver Paraguay vs Francia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles para seguir el partido en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Paraguay y Francia se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en el Philadelphia Stadium, en un duelo que enfrenta al sorprendente conjunto guaraní con el favorito más sólido del torneo.

La Albirroja llega a este partido tras protagonizar el golpe más resonante del torneo: la eliminación de Alemania en la ronda de 32, donde el portero Orlando Gill fue el héroe en la tanda de penaltis. Gustavo Alfaro ha construido un equipo compacto y difícil de batir, con Diego Gómez recuperado de su sanción y listo para reforzar el mediocampo junto a Andrés Cubas.

Francia, en cambio, ha arrasado en cada partido que ha disputado. Didier Deschamps lleva a Les Bleus con pleno de victorias en sus últimas cinco salidas, incluyendo un contundente 3-0 ante Suecia en la ronda anterior. El equipo ha marcado 14 goles y encajado solo dos en ese tramo.

Kylian Mbappé encabeza un ataque que no da respiro a ningún rival. A su lado, Michael Olise acumula cinco asistencias en el torneo y Ousmane Dembélé persigue el Botín de Oro tras su hat-trick ante Noruega. Es una línea ofensiva que ha marcado tres o más goles en cinco partidos consecutivos, algo inédito en la historia del Mundial.

Paraguay buscará ahogar los espacios y salir al contragolpe con Miguel Almirón y Julio Enciso, el mismo Enciso que marcó el primer gol guaraní en una fase eliminatoria de un Mundial. La última vez que estos dos equipos se vieron las caras en una eliminatoria mundialista, en 1998, Francia necesitó un gol de oro en el minuto 114 para pasar.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Gustavo Alfaro no tiene bajas confirmadas por lesión ni suspensión para Paraguay de cara a este partido. El técnico argentino no ha publicado un once probable oficial, aunque se espera que Diego Gómez regrese al centro del campo tras cumplir su sanción ante Alemania. Se añadirá cualquier novedad antes del pitido inicial.

Didier Deschamps tampoco registra ausencias confirmadas en la plantilla francesa. El seleccionador galo no ha anunciado cambios respecto al once que venció a Suecia, con Mbappé, Olise, Dembélé y Barcola como referencias ofensivas. Se informará de cualquier novedad de última hora antes del comienzo del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 8 A. Tchouameni

Forma

Paraguay afronta este encuentro con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-1 ante Alemania en la fase de grupos, suficiente para avanzar a la siguiente ronda. Anteriormente, La Albirroja venció a Turquía 1-0 y goleó a Nicaragua 4-0, aunque la derrota 4-1 ante Estados Unidos y el empate sin goles frente a Australia reflejan cierta irregularidad. El equipo de Alfaro anotó seis goles y encajó cinco en ese periodo.

Francia llega en estado óptimo, con cinco victorias consecutivas. Los últimos resultados incluyen el 3-0 ante Suecia, la goleada 1-4 a Noruega y el 3-0 ante Irak, además de un 3-1 en un amistoso previo al torneo ante Irlanda del Norte. Deschamps ha visto a su equipo marcar 14 goles y encajar solo dos en esos cinco partidos, con dos porterías a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial entre ambas selecciones es reducido y favorable a Francia. El enfrentamiento más reciente tuvo lugar en junio de 2017, en un amistoso donde Les Bleus se impusieron por 5-0. Antes de ese resultado, un amistoso en junio de 2014 acabó 1-1, y otro en mayo de 2008 terminó sin goles. En los tres partidos registrados, Francia ha ganado uno y empatado dos, con seis goles a favor por uno en contra.

Clasificación

Paraguay finalizó tercero en el Grupo D del Mundial, mientras que Francia lideró el Grupo I y avanzó como primera clasificada de su llave.