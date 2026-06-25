Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Paraguay vs Australia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Paraguay vs Australia se puede ver en directo a través de VIX en Prime Video. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Paraguay y Australia se miden en un partido decisivo del Grupo D del Mundial 2026, con el pase a los octavos de final en juego para ambos. El duelo se disputará en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, con los dos equipos igualados en puntos pero con situaciones muy distintas en la tabla.

Los Socceroos llegan al partido en segunda posición con tres puntos y diferencia de goles neutral. Su campaña arrancó con una victoria 2-0 ante Turquía, pero Tony Popovic vio cómo su equipo caía 2-0 frente a Estados Unidos en Seattle, resultado que dejó al conjunto australiano con la necesidad de sumar para asegurarse la clasificación automática.

Paraguay, por su parte, vive una situación más comprometida. La Albirroja comenzó el torneo con una derrota por 4-1 ante Estados Unidos, pero se rehízo con una victoria 1-0 ante Turquía gracias a un gol de Matías Galarza a los 65 segundos de partido. Gustavo Alfaro pagó un precio alto por ese triunfo: Miguel Almirón vio la tarjeta roja directa en el tiempo de descuento de la primera parte y se pierde este partido por sanción.

El escenario es claro para ambos. Una victoria australiana les da la clasificación automática como segundos del grupo. Si Paraguay gana, supera a los Socceroos y avanza a su costa. Un empate deja a Australia en una posición cómoda con cuatro puntos, mientras que Paraguay dependería de otros resultados para entrar como uno de los mejores terceros.

Con Estados Unidos ya clasificados como primeros del grupo, el Levi's Stadium acogerá un partido en el que cada equipo sabe exactamente lo que necesita. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

La gran baja confirmada de Paraguay es Miguel Almirón, que cumple un partido de sanción tras su expulsión con tarjeta roja directa en el tiempo de descuento de la primera parte ante Turquía. El once probable de Gustavo Alfaro apunta a Orlando Gill en portería; Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en defensa junto a Juan Cáceres; Mauricio, Diego Gómez, Matías Galarza y Andrés Cubas en el centro del campo; y Julio Enciso e Isidro Pitta en ataque. Se actualizará cualquier novedad adicional conforme se acerque el pitido inicial.

Tony Popovic no ha confirmado bajas por lesión ni sanción en el combinado australiano. El once proyectado sitúa a Patrick Beach bajo palos; Harry Souttar, Jason Geria, Cameron Burgess, Alessandro Circati y Jordan Bos en la línea defensiva; Connor Metcalfe y Aiden O'Neill en el mediocampo; y Nestory Irankunda, Paul Okon-Engstler y Mohamed Toure en la zona ofensiva. Se añadirán novedades de última hora antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 10 Miguel Almirón Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Paraguay acumula dos victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco encuentros, con nueve goles a favor y ocho en contra. Su resultado más reciente fue la victoria 1-0 ante Turquía el 20 de junio, con el tanto de Galarza en los primeros instantes del partido. Antes de eso, sufrieron la derrota por 4-1 frente a Estados Unidos en el debut mundialista del 13 de junio. Los antecedentes recientes incluyen también un triunfo 4-0 ante Nicaragua en un amistoso.

Australia presenta dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos, con nueve goles marcados y tres encajados, lo que refleja una solidez defensiva superior a la de su rival. Su partido más reciente fue la derrota 2-0 ante Estados Unidos el 19 de junio. Antes, los Socceroos vencieron 2-0 a Turquía en su estreno en el torneo el 14 de junio, y empataron 1-1 con Suiza en un amistoso el 6 de junio.

Historial de Enfrentamientos Directos

PAR Últimos partidos AUS 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Australia 1 - 0 Paraguay

Australia 1 - 1 Paraguay 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los registros disponibles recogen dos encuentros entre ambas selecciones, ambos en formato amistoso. El más reciente tuvo lugar el 9 de octubre de 2010, con victoria de Australia por 1-0. El único otro precedente data del 7 de octubre de 2006 y terminó en empate 1-1. Australia no ha perdido ninguno de los dos duelos disputados.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo D, Paraguay ocupa la tercera posición y Australia la segunda antes de este último partido de la fase de grupos.