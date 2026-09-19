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Liga MX
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Cómo ver Pachuca vs Tijuana: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Pachuca vs Tijuana
Pachuca
Tijuana
Liga MX

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Liga MX entre Pachuca y Tijuana. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Pachuca recibe a Tijuana en el Estadio Miguel Hidalgo en un duelo de la Liga MX Apertura 2026 que llega en un momento determinante para ambos clubes en la tabla general. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga MX - Jornada 9
Estadio Miguel Hidalgo

Cómo sintonizar el Pachuca vs Tijuana

El partido entre Pachuca y Tijuana se transmite en México a través de Fox ONE. A continuación encontrarás los detalles de acceso para seguir el encuentro en directo.

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Acerca del encuentro

Los Tuzos atraviesan su mejor racha del torneo. Bajo la conducción de Benjamin Mora, el equipo hidalguense encadena dos victorias consecutivas y ha mostrado solidez defensiva en los últimos compromisos, lo que les permite aspirar a escalar posiciones en la clasificación.

Tijuana, dirigida por Sebastián Abreu, llega con un perfil más irregular. Los Xolos alternaron triunfos y derrotas en sus últimas salidas, y necesitan sumar de a tres para no perder terreno en la parte media de la tabla.

El historial reciente entre ambos equipos añade interés al encuentro. Tijuana se impuso en el último antecedente directo, aunque Pachuca tiene la ventaja de jugar en casa y contará con el respaldo de su afición en el Estadio Miguel Hidalgo.

Noticias de los equipos y escuadras

Pachuca contra Tijuana alineaciones probables

Manager

  • B. Mora

En Pachuca, Benjamin Mora dirige al equipo de cara a este compromiso. Por el momento no se han reportado bajas por lesión ni sanciones en el plantel local, aunque la información definitiva se actualizará conforme se acerque el pitazo inicial.

En el bando visitante, Sebastián Abreu prepara a Tijuana sin novedades confirmadas sobre ausencias o suspensiones. Los detalles finales del equipo se conocerán más cerca del partido.

Forma

PAC

PAC - Formulario

PUE
L2-3
SAN
D1-1
CDG
D1-1
JUA
W0-2
ATL
W0-3
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
TIJ

TIJ - Formulario

POT
L3-1
CRU
W2-1
CDG
L5-2
CUN
W2-0
QFC
L0-1
Gol marcado (encajado)
7/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Pachuca llega con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. El equipo de Mora ganó sus dos compromisos más recientes: 3-0 ante Atlante y 2-0 frente a FC Juárez. En ese tramo de cinco juegos, Los Tuzos anotaron ocho goles y recibieron ocho, con los empates ante Chivas y Atlético de San Luis como las únicas manchas de un tramo reciente positivo.

Tijuana acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas entre Liga MX y Leagues Cup. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Querétaro FC, mientras que su triunfo más destacado del período fue el 2-0 sobre Club Universidad Nacional. Los Xolos marcaron diez goles pero encajaron nueve en ese tramo, lo que refleja una dinámica ofensiva pero con fragilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

PachucaEmpateTijuana
2
0
3
Liga MX
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
3
Pachuca badge
Pachuca
PAC
1
F
Liga MX
Pachuca badge
Pachuca
PAC
0
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
2
F
Liga MX
Pachuca badge
Pachuca
PAC
4
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
1
F
Liga MX
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
2
Pachuca badge
Pachuca
PAC
1
F
Liga MX
Pachuca badge
Pachuca
PAC
3
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
2
F
9Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El antecedente más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en abril de 2026, cuando Tijuana se impuso 3-1 como local en la Liga MX. En los cinco últimos encuentros directos, Tijuana acumula tres victorias por dos de Pachuca, con los hidalguenses sumando triunfos en el Estadio Miguel Hidalgo en marzo de 2025 (4-1) y en febrero de 2024 (3-2).

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
TolucaTolucaTOL
8611186+1219
W
W
W
W
D
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
8521156+917
W
W
D
W
W
3
CF AméricaCF AméricaCFA
7511156+916
L
W
W
W
W
4
Cruz AzulCruz AzulCRU
85031614+215
W
W
W
L
L
5
PueblaPueblaPUE
94231111014
D
L
W
L
W
6
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
7412107+313
W
W
L
D
W
7
LeónLeónLEO
8413119+213
W
L
D
W
W
8
TijuanaTijuanaTIJ
7412108+213
L
W
L
W
D
9
AtlasAtlasATL
84131214-213
L
D
L
W
W
10
PachucaPachucaPAC
8323138+511
W
W
D
D
L
11
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
83231112-111
L
W
L
D
D
12
MonterreyMonterreyMON
73131310+310
D
L
L
W
W
13
NecaxaNecaxaNEC
8224913-48
L
D
L
D
L
14
AtlanteAtlanteATL
9153813-58
D
L
D
D
L
15
TigresTigresTIG
9144913-47
L
D
D
D
W
16
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
8134815-76
L
L
W
D
L
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
8116613-74
W
L
D
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
9108623-173
W
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Pachuca ocupa la décima posición y Tijuana la octava, lo que sitúa a ambos equipos en la zona media de la clasificación donde la diferencia entre entrar a la liguilla y quedarse fuera es mínima, dándole a este partido un peso real en las aspiraciones de ambos clubes.

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