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Premier League - Jornada 7 17 oct 2026 - 12:30 St James' Park

Cómo ver Newcastle vs Aston Villa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Newcastle vs Aston Villa se puede ver en directo a través de HBO Max y UNIVERSO en los mercados donde estos servicios están disponibles. Las opciones de retransmisión en vivo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Aston Villa de Unai Emery visita St. James' Park para medirse al Newcastle United en un partido de Premier League que llega en un momento de contrastes marcados entre ambos conjuntos.

El Newcastle afronta este duelo en un momento delicado. Los dirigidos por Matthias Jaissle cayeron de forma contundente ante Coventry por 4-1 en su último encuentro liguero, un resultado que complica su posición en la tabla y pone presión sobre el técnico suizo.

El Aston Villa, en cambio, llega con la moral por las nubes tras una actuación de alto nivel en Europa. El equipo de Emery goleó al Fenerbahce por 6-0 en Villa Park, con Ross Barkley y Nicolas Jackson como figuras destacadas de una noche que devolvió la confianza al conjunto de Birmingham.

La baja de Dan Burn pesa en el Newcastle. El capitán del equipo arrastra una lesión de tobillo que le ha dejado fuera del once titular, y su vuelta no está garantizada para este encuentro, según ha reconocido el propio jugador.

El Villa, por su parte, no llega sin problemas propios. Emery tiene una lista de bajas considerable, especialmente en defensa, lo que obliga al técnico español a reajustar sus líneas para mantener el nivel mostrado en Champions League.

En la tabla, ambos equipos necesitan puntos para mejorar su situación en la Premier League, lo que convierte este choque en una cita con implicaciones directas en la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Newcastle de Matthias Jaissle afronta el partido con varias ausencias en su plantilla. Anthony Elanga, Ewen Jaouen, Jacob Ramsey, Bazoumana Touré y Valentino Livramento están todos en la enfermería, lo que reduce las opciones del técnico suizo. El once proyectado sitúa a Lukas Hornicek bajo palos, con una línea defensiva formada por Lewis Hall, Malick Thiaw, Sven Botman y Lewis Miley, y Yoane Wissa como referencia ofensiva.

El Aston Villa también llega con bajas importantes. Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Brian Madjo, George Hemmings y Matteo Ruggeri están descartados, lo que obliga a Emery a reorganizar su equipo. El once probable apunta a Zion Suzuki en portería, con Nicolas Jackson como punta de lanza en ataque.

Forma

El Newcastle llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, una racha que refleja la irregularidad del equipo. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-1 ante Coventry en la Premier League, aunque antes habían sumado una victoria por 2-1 frente al Hull. En total, el conjunto de Jaissle ha marcado seis goles y encajado diez en ese tramo, una cifra defensiva que genera preocupación.

El Aston Villa presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La última cita fue la goleada por 6-0 ante el Fenerbahce en Champions League, y antes de eso empataron 2-2 con el Brentford en liga. El equipo ha anotado quince goles y encajado siete en ese período, con victorias fuera de casa ante el Tottenham por 2-3 y ante el Coventry por 1-3 en la Carabao Cup que demuestran su solidez como visitante.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Newcastle se impuso al Aston Villa por 3-1 en un partido de copa disputado en Villa Park. En los últimos cinco enfrentamientos, el Villa ha salido victorioso en dos ocasiones frente a una del Newcastle, con dos partidos adicionales que también se saldaron con triunfo visitante para los de Birmingham. El Newcastle ganó por 3-0 en St. James' Park en diciembre de 2024, pero desde entonces el Villa ha dominado la serie con victorias por 4-1 y 0-2 en encuentros de Premier League.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Newcastle ocupa la undécima posición y el Aston Villa se sitúa en el decimosexto lugar, lo que convierte este partido en un duelo directo en la zona media de la tabla donde ambos equipos necesitan puntos para alejarse de la parte baja.