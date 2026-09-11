Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 8 11 sept 2026 - 21:00 Estadio Victoria

Cómo ver Necaxa vs Puebla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Los aficionados pueden seguir el partido a través de Fox Sports en Prime Video y Fox ONE. A continuación se detallan las opciones de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Necaxa recibe a Puebla en el Estadio Victoria de Aguascalientes en un partido de la Liga MX Apertura 2026 que ambos conjuntos necesitan ganar por razones distintas.

Los Rayos atraviesan un momento irregular. Martin Varini no ha logrado dar estabilidad a un equipo que acumula una sola victoria en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones, y la derrota 3-1 ante Cruz Azul en su último partido de liga dejó al descubierto las carencias defensivas del equipo.

El empate 1-1 ante Tigres el 6 de septiembre fue el resultado más reciente de Necaxa en Liga MX, un punto que hace poco por aliviar la presión sobre Varini con el Apertura avanzando hacia su fase decisiva.

Puebla llega a Aguascalientes con una dinámica propia. Gerardo Espinoza consiguió dos victorias consecutivas en liga ante Santos Laguna y Pachuca antes de caer 2-0 frente al América, un tropiezo que frenó el impulso de La Franja en el peor momento posible.

Con ambos clubes mirando hacia arriba en la tabla, este duelo en el Estadio Victoria tiene el peso de un partido que puede definir la segunda mitad de la fase regular para uno u otro.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Necaxa vs Puebla en directo, incluyendo los canales de televisión, opciones de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Martin Varini no ha confirmado el once inicial de Necaxa para este partido. No hay lesiones ni sanciones registradas en el equipo local de momento, y se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Gerardo Espinoza tampoco ha dado a conocer la alineación prevista de Puebla. Los visitantes no presentan bajas confirmadas por lesión ni suspensión en este momento. Se publicarán actualizaciones del equipo a medida que estén disponibles.

Forma

Necaxa llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Tigres en Liga MX el 6 de septiembre, y antes de eso cayeron 3-1 ante Cruz Azul. Los Rayos han marcado cinco goles y encajado ocho en ese período de cinco partidos, una cifra defensiva que refleja sus dificultades para mantener la portería a cero.

Puebla registra dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones. La Franja perdió 2-0 ante el América en su último partido de liga, aunque ese resultado llegó tras victorias consecutivas sobre Santos Laguna por 3-2 y Pachuca por 2-3 a domicilio. Los visitantes han anotado ocho goles y recibido once en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El duelo más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 14 de marzo de 2026 en Liga MX, con Puebla como local, y terminó 0-0. Antes de ese empate sin goles, Necaxa venció a Puebla 1-0 en septiembre de 2025 jugando en casa. En los últimos cinco enfrentamientos, Necaxa acumula dos victorias, con Puebla sumando una, y dos choques terminaron en tablas. En total, los cinco partidos han producido nueve goles.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Necaxa ocupa la decimotercera posición, mientras que Puebla se sitúa en el noveno lugar.