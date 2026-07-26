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Liga MX - Jornada 2 Estadio Victoria

Cómo ver Necaxa vs Monterrey en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Necaxa y Monterrey se podrá seguir en directo a través de Fox ONE en México. A continuación encontrarás las opciones de transmisión disponibles para este encuentro de la Liga MX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Necaxa recibe a Monterrey en el Estadio Victoria de Aguascalientes en un duelo de la Liga MX Apertura que promete tensión desde el primer minuto.

Los Rayos llegan a este compromiso bajo las órdenes de Martín Varini, buscando consolidarse en la tabla después de un arranque de torneo irregular. Su victoria más reciente, ante Atlante, les dio algo de oxígeno, aunque los resultados anteriores dejan dudas sobre su consistencia.

Del otro lado, Monterrey llega con mayor ritmo. Los Rayados, dirigidos por Matías Almeyda, vienen de superar a Santos Laguna en su último compromiso y se presentan en Aguascalientes con la intención de mantenerse en la parte alta de la clasificación.

El historial entre ambos clubes no favorece al local. Monterrey ha dominado los enfrentamientos recientes de manera contundente, y Necaxa necesitará una actuación sólida para romper esa tendencia en su propio estadio.

Este partido representa una oportunidad para que Necaxa demuestre que puede competir con los equipos de mayor jerarquía del torneo. Para Monterrey, sumar de visita siempre tiene un valor adicional en la carrera por el liderato.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de kick-off.

Noticias del equipo y escuadras

Necaxa estará dirigido por Martín Varini para este compromiso. El cuerpo técnico no ha reportado bajas por lesión ni suspensiones confirmadas, y no se ha dado a conocer un once probable oficial. La información se actualizará conforme se acerque el partido.

Por parte de Monterrey, Matías Almeyda conduce al equipo regiomontano. Al igual que su rival, los Rayados no tienen reportes de lesionados ni sancionados disponibles por el momento, y tampoco se ha publicado una alineación proyectada. Se añadirán novedades cuando estén disponibles.

Forma

Necaxa presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-1 ante Atlante, aunque antes de ese partido acumulaba una racha sin ganar. En ese tramo, los de Aguascalientes cayeron 4-1 ante Cruz Azul y 3-1 frente a Querétaro FC, sumando cinco goles en contra solo en esas dos citas. En total, el equipo marcó cinco goles y recibió nueve en esos cinco encuentros.

Monterrey llega con dos victorias, un empate y dos derrotas en su último quinteto de partidos. Los Rayados ganaron 3-2 a Santos Laguna en su compromiso más reciente, y también se impusieron 2-1 al Puebla. Sin embargo, sufrieron una derrota abultada de 3-0 ante Santos Laguna en un partido anterior, lo que muestra cierta irregularidad. El equipo anotó seis goles y encajó seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 14 de enero de 2026 en el Estadio Victoria, con victoria de Monterrey por 2-0. En los últimos cinco duelos directos disputados en Liga MX, los Rayados acumulan cuatro victorias por ninguna de Necaxa, con un empate sin goles que no figura en este período. Monterrey ha marcado once goles en esos cinco partidos, mientras que Necaxa solo ha anotado dos, lo que refleja la clara superioridad regiomontana en los enfrentamientos recientes.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Necaxa ocupa la octava posición, mientras que Monterrey se sitúa en el séptimo lugar.