Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 6 28 ago 2026 - 21:00 Estadio Victoria

Cómo ver Necaxa vs Cruz Azul en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de TV y las opciones de streaming en directo para ver Necaxa vs Cruz Azul están disponibles a continuación. Puedes seguir el partido en vivo a través de Prime Video con Fox Sports o mediante Fox ONE.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Necaxa recibe a Cruz Azul en el Estadio Victoria de Aguascalientes en un partido del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos clubes llegan a este duelo con necesidad urgente de puntos y con rachas recientes que generan más preguntas que certezas.

Martin Varini no ha logrado estabilizar a Los Rayos. Necaxa acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, y su regreso a la Liga MX tras la Leagues Cup comenzó con un empate 1-1 ante Pumas el pasado 24 de agosto. La confianza en el equipo hidrocálido está bajo mínimos.

Cruz Azul tampoco llega en su mejor momento. Joel Huiqui vio a su equipo caer 0-2 ante Atlas en Liga MX el 23 de agosto, resultado que prolongó una racha negativa que ya venía gestándose durante la Leagues Cup, donde La Máquina perdió ante Chicago Fire FC y Tijuana en sus compromisos más recientes.

En la tabla del Apertura, los dos equipos se encuentran en la zona media-baja: Necaxa es undécimo y Cruz Azul duodécimo. Un triunfo esta noche no sólo daría oxígeno en la clasificación, sino que aliviaría la presión que rodea a ambos cuerpos técnicos.

El partido promete tensión. Dos equipos que no ganan con regularidad en Liga MX, un estadio que necesita una victoria y un duelo directo entre rivales que se conocen bien. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Martin Varini, técnico de Necaxa, no ha confirmado alineación probable para este partido. Tampoco hay registros de lesionados ni suspendidos en el equipo local de cara a este encuentro. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, tampoco ha dado a conocer su once titular ni ha reportado bajas por lesión o sanción. Los detalles del plantel visitante se añadirán en cuanto estén disponibles.

Forma

Necaxa ha ganado uno y perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Pumas en Liga MX el 24 de agosto. Antes de eso, cayeron 2-1 ante León el 18 de agosto en la misma competición. En la Leagues Cup, Los Rayos perdieron dos de sus tres partidos, aunque se impusieron 2-1 al New York City FC. En total, Necaxa marcó seis goles y recibió siete en este tramo de cinco encuentros.

Cruz Azul también acumula un balance negativo: dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue 0-2 ante Atlas en Liga MX el 23 de agosto, que siguió a otra caída ante Tijuana el 17 de agosto por 1-2. Sus dos triunfos llegaron en la Leagues Cup, frente al New York City FC (2-1) y Philadelphia Union (1-0). La Máquina anotó cinco goles y encajó siete en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 27 de abril de 2026 en Liga MX, con Cruz Azul como local ganando 4-1 a Necaxa. Antes de eso, el duelo disputado en el Estadio Victoria en octubre de 2025 terminó 1-1. En los últimos cinco precedentes en Liga MX, Cruz Azul tiene el mejor registro, con tres victorias frente a una de Necaxa y un empate. Los cinco partidos han dejado un total de 15 goles.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX, Necaxa ocupa la undécima posición y Cruz Azul la duodécima.