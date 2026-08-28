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Cómo ver Necaxa vs Cruz Azul: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Necaxa vs Cruz Azul
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Cruz Azul
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Cómo ver el partido de Liga MX entre Necaxa y Cruz Azul, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 6
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Cómo ver Necaxa vs Cruz Azul en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de TV y las opciones de streaming en directo para ver Necaxa vs Cruz Azul están disponibles a continuación. Puedes seguir el partido en vivo a través de Prime Video con Fox Sports o mediante Fox ONE.

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Necaxa recibe a Cruz Azul en el Estadio Victoria de Aguascalientes en un partido del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos clubes llegan a este duelo con necesidad urgente de puntos y con rachas recientes que generan más preguntas que certezas.

Martin Varini no ha logrado estabilizar a Los Rayos. Necaxa acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, y su regreso a la Liga MX tras la Leagues Cup comenzó con un empate 1-1 ante Pumas el pasado 24 de agosto. La confianza en el equipo hidrocálido está bajo mínimos.

Cruz Azul tampoco llega en su mejor momento. Joel Huiqui vio a su equipo caer 0-2 ante Atlas en Liga MX el 23 de agosto, resultado que prolongó una racha negativa que ya venía gestándose durante la Leagues Cup, donde La Máquina perdió ante Chicago Fire FC y Tijuana en sus compromisos más recientes.

En la tabla del Apertura, los dos equipos se encuentran en la zona media-baja: Necaxa es undécimo y Cruz Azul duodécimo. Un triunfo esta noche no sólo daría oxígeno en la clasificación, sino que aliviaría la presión que rodea a ambos cuerpos técnicos.

El partido promete tensión. Dos equipos que no ganan con regularidad en Liga MX, un estadio que necesita una victoria y un duelo directo entre rivales que se conocen bien. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Necaxa contra Cruz Azul alineaciones probables

Necaxa crest
Necaxa
NEC
Formación
Cruz Azul crest
Cruz Azul
CRU
Cruz Azul crest
Cruz Azul
CRU

Manager

  • M. Varini

Martin Varini, técnico de Necaxa, no ha confirmado alineación probable para este partido. Tampoco hay registros de lesionados ni suspendidos en el equipo local de cara a este encuentro. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, tampoco ha dado a conocer su once titular ni ha reportado bajas por lesión o sanción. Los detalles del plantel visitante se añadirán en cuanto estén disponibles.

Forma

NEC

NEC - Formulario

CHI
L2-0
PHI
L3-1
NYC
W1-2
LEO
L1-2
CUN
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CRU

CRU - Formulario

PHI
W1-0
NYC
W2-1
CHI
L1-2
TIJ
L2-1
ATL
L0-2
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Necaxa ha ganado uno y perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Pumas en Liga MX el 24 de agosto. Antes de eso, cayeron 2-1 ante León el 18 de agosto en la misma competición. En la Leagues Cup, Los Rayos perdieron dos de sus tres partidos, aunque se impusieron 2-1 al New York City FC. En total, Necaxa marcó seis goles y recibió siete en este tramo de cinco encuentros.

Cruz Azul también acumula un balance negativo: dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue 0-2 ante Atlas en Liga MX el 23 de agosto, que siguió a otra caída ante Tijuana el 17 de agosto por 1-2. Sus dos triunfos llegaron en la Leagues Cup, frente al New York City FC (2-1) y Philadelphia Union (1-0). La Máquina anotó cinco goles y encajó siete en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

NecaxaEmpateCruz Azul
1
1
3
Liga MX
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
4
Necaxa badge
Necaxa
NEC
1
F
Liga MX
Necaxa badge
Necaxa
NEC
1
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
1
F
Liga MX
Necaxa badge
Necaxa
NEC
1
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
3
F
Liga MX
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
3
Necaxa badge
Necaxa
NEC
0
F
Liga MX
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
1
Necaxa badge
Necaxa
NEC
2
F
5Goles marcados12
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 27 de abril de 2026 en Liga MX, con Cruz Azul como local ganando 4-1 a Necaxa. Antes de eso, el duelo disputado en el Estadio Victoria en octubre de 2025 terminó 1-1. En los últimos cinco precedentes en Liga MX, Cruz Azul tiene el mejor registro, con tres victorias frente a una de Necaxa y un empate. Los cinco partidos han dejado un total de 15 goles.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
5410102+813
W
W
W
D
W
2
AtlasAtlasATL
540185+312
W
W
L
W
W
3
TolucaTolucaTOL
531184+410
W
D
W
L
W
4
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
531185+310
W
W
D
W
L
5
PueblaPueblaPUE
531197+210
W
W
D
L
W
6
TijuanaTijuanaTIJ
531187+110
L
W
D
W
W
7
MonterreyMonterreyMON
5302127+59
L
W
W
L
W
8
LeónLeónLEO
530275+29
W
W
W
L
L
9
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
522186+28
D
D
W
W
L
10
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
52126607
L
D
W
W
L
11
NecaxaNecaxaNEC
521278-17
D
L
L
W
W
12
Cruz AzulCruz AzulCRU
5203810-26
L
L
L
W
W
13
AtlanteAtlanteATL
512257-25
L
D
W
D
L
14
PachucaPachucaPAC
51137704
D
L
L
L
W
15
TigresTigresTIG
5113810-24
W
L
L
D
L
16
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
503259-43
D
L
D
D
L
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
5005411-70
L
L
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
5005315-120
L
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX, Necaxa ocupa la undécima posición y Cruz Azul la duodécima.

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