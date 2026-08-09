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Nashville SC vs Atletico de San Luis: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Nashville SC vs Atletico de San Luis
Nashville SC
Atletico de San Luis
Leagues Cup

Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Nashville SC y Atletico de San Luis, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Leagues Cup - Jornada 2
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Cómo ver Nashville SC vs Atletico de San Luis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Nashville SC y Atlético de San Luis se puede ver en directo a través de Apple TV, que posee los derechos exclusivos de transmisión de toda la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

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Nashville SC recibe a Atlético de San Luis en la Leagues Cup 2026, el torneo que enfrenta a clubes de la MLS contra rivales de la Liga MX en una fase de grupos de alto voltaje competitivo.

Los Boys in Gold llegan a este partido con resultados mixtos. Tras encadenar tres victorias consecutivas en la MLS, el equipo de BJ Callaghan cedió puntos ante Orlando City y DC United, y luego cayó 1-0 ante León en su debut en la Leagues Cup el pasado 6 de agosto.

Atlético de San Luis, dirigido por Diego Mejia, tampoco atraviesa su mejor momento. Los Rojiblancos perdieron 4-2 ante Inter Miami CF en la primera jornada del torneo, un partido en el que Lionel Messi regresó al once titular tras el Mundial y firmó un doblete.

El conjunto potosino acumula una racha complicada: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre Liga MX y Leagues Cup. El gol tempranero de David Rodríguez ante Miami no fue suficiente para evitar la derrota.

Ambos equipos necesitan sumar. Nashville no puede permitirse otro tropiezo si quiere avanzar desde la fase de grupos, y San Luis busca su primera victoria en el torneo tras el golpe recibido en Florida.

A continuación encontrarás todo lo que necesitas saber para seguir el partido en directo: canal de TV, transmisión en vivo y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Nashville SC contra Atletico de San Luis alineaciones probables

Nashville SC crest
Nashville SC
NSC
Formación
Atletico de San Luis crest
Atletico de San Luis
SAN
Atletico de San Luis crest
Atletico de San Luis
SAN

Manager

  • B. Callaghan

Nashville SC, entrenados por BJ Callaghan, no tienen lesionados ni suspendidos confirmados de cara a este encuentro. El club tampoco ha publicado un once probable, por lo que se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

Atlético de San Luis, bajo las órdenes de Diego Mejia, se encuentra en la misma situación: sin bajas confirmadas ni alineación prevista disponible por el momento. La información se completará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

NSC

NSC - Formulario

ATL
W1-0
MTL
W1-0
ORL
L1-0
DCU
D2-2
LEO
L0-1
Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SAN

SAN - Formulario

JUA
L2-1
CRU
L2-3
TIG
D2-2
TIJ
D0-0
MIA
L4-2
Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Nashville SC acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante León en la Leagues Cup el 6 de agosto. Antes de eso, el equipo empató 2-2 con DC United y perdió 1-0 frente a Orlando City. En el lado positivo, Nashville encadenó victorias ante CF Montréal y Atlanta United, ambas por 1-0.

Atlético de San Luis ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. La derrota más reciente fue la caída 4-2 ante Inter Miami CF en la Leagues Cup el 5 de agosto. Los Rojiblancos también empataron sin goles con Tijuana y firmaron un 2-2 ante Tigres, además de perder 3-2 frente a Cruz Azul. Su única victoria en el período fue un triunfo 2-1 sobre FC Juárez.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre Nashville SC y Atlético de San Luis en los datos disponibles. Este partido en la Leagues Cup 2026 representa un duelo inédito entre ambas franquicias.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Charlotte FCCharlotte FCCLT
220050+56
W
W
2
Columbus CrewColumbus CrewCOL
220052+36
W
W
3
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
220051+46
W
W
4
FC JuárezFC JuárezJUA
220052+36
W
W
5
FC DallasFC DallasDAL
220030+36
W
W
6
LeónLeónLEO
220031+26
W
W
7
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
211021+15
W
W
8
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
211051+44
W
L
9
TigresTigresTIG
20201104
W
W
10
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
210154+13
L
W
11
Portland TimbersPortland TimbersPOT
110052+33
W
12
CF AméricaCF AméricaCFA
110031+23
W
13
MonterreyMonterreyMON
21013303
W
L
14
Orlando CityOrlando CityORL
21013303
L
W
15
TolucaTolucaTOL
210131+23
L
W
16
Austin FCAustin FCAUS
110020+23
W
17
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
110020+23
W
18
New York City FCNew York City FCNYC
110020+23
W
19
AtlanteAtlanteATL
210114-33
L
W
20
Cruz AzulCruz AzulCRU
110010+13
W
21
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
201112-11
L
L
22
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
201112-11
L
L
23
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
100124-20
L
24
PachucaPachucaPAC
200225-30
L
L
25
PueblaPueblaPUE
100125-30
L
26
AtlasAtlasATL
200215-40
L
L
27
San Diego FCSan Diego FCSDI
100113-20
L
28
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
200214-30
L
L
29
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
200205-50
L
L
30
Nashville SCNashville SCNSC
100101-10
L
31
NecaxaNecaxaNEC
100102-20
L
32
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
100101-10
L
33
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
100102-20
L
34
Santos LagunaSantos LagunaSAN
100102-20
L
35
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
100103-30
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
100102-20
L
Clasificación para la próxima etapa

En la clasificación de la Leagues Cup 2026, Atlético de San Luis ocupa la posición 22 y Nashville SC se encuentra en el puesto 30.

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