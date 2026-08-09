Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 2 9 ago 2026 - 20:00

Cómo ver Nashville SC vs Atletico de San Luis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Nashville SC y Atlético de San Luis se puede ver en directo a través de Apple TV, que posee los derechos exclusivos de transmisión de toda la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Nashville SC recibe a Atlético de San Luis en la Leagues Cup 2026, el torneo que enfrenta a clubes de la MLS contra rivales de la Liga MX en una fase de grupos de alto voltaje competitivo.

Los Boys in Gold llegan a este partido con resultados mixtos. Tras encadenar tres victorias consecutivas en la MLS, el equipo de BJ Callaghan cedió puntos ante Orlando City y DC United, y luego cayó 1-0 ante León en su debut en la Leagues Cup el pasado 6 de agosto.

Atlético de San Luis, dirigido por Diego Mejia, tampoco atraviesa su mejor momento. Los Rojiblancos perdieron 4-2 ante Inter Miami CF en la primera jornada del torneo, un partido en el que Lionel Messi regresó al once titular tras el Mundial y firmó un doblete.

El conjunto potosino acumula una racha complicada: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre Liga MX y Leagues Cup. El gol tempranero de David Rodríguez ante Miami no fue suficiente para evitar la derrota.

Ambos equipos necesitan sumar. Nashville no puede permitirse otro tropiezo si quiere avanzar desde la fase de grupos, y San Luis busca su primera victoria en el torneo tras el golpe recibido en Florida.

A continuación encontrarás todo lo que necesitas saber para seguir el partido en directo: canal de TV, transmisión en vivo y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Nashville SC, entrenados por BJ Callaghan, no tienen lesionados ni suspendidos confirmados de cara a este encuentro. El club tampoco ha publicado un once probable, por lo que se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

Atlético de San Luis, bajo las órdenes de Diego Mejia, se encuentra en la misma situación: sin bajas confirmadas ni alineación prevista disponible por el momento. La información se completará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

Nashville SC acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante León en la Leagues Cup el 6 de agosto. Antes de eso, el equipo empató 2-2 con DC United y perdió 1-0 frente a Orlando City. En el lado positivo, Nashville encadenó victorias ante CF Montréal y Atlanta United, ambas por 1-0.

Atlético de San Luis ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. La derrota más reciente fue la caída 4-2 ante Inter Miami CF en la Leagues Cup el 5 de agosto. Los Rojiblancos también empataron sin goles con Tijuana y firmaron un 2-2 ante Tigres, además de perder 3-2 frente a Cruz Azul. Su única victoria en el período fue un triunfo 2-1 sobre FC Juárez.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre Nashville SC y Atlético de San Luis en los datos disponibles. Este partido en la Leagues Cup 2026 representa un duelo inédito entre ambas franquicias.

Clasificación

En la clasificación de la Leagues Cup 2026, Atlético de San Luis ocupa la posición 22 y Nashville SC se encuentra en el puesto 30.