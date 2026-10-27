Dónde ver Monza vs Nápoles: previa del partido, canales de TV, streaming, horario, alineación titular y más

El Nápoles visita el Stadio Brianteo para medirse al Monza en la novena jornada de la Serie A 2026/27, con los azzurri buscando recuperar sensaciones tras una semana convulsa dentro y fuera del campo. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 9 28 oct 2026 - 15:45 Stadio Brianteo

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Acerca del encuentro

El equipo de Massimiliano Allegri llega a Monza en un momento de máxima tensión. El entrenador fue expulsado en el empate 3-3 ante la Roma y, tras un encendido discurso en los pasillos del Maradona, el Juez Deportivo le impuso dos jornadas de sanción. Allegri no estará en el banquillo ni este miércoles ni el domingo siguiente ante la Juventus.

El Nápoles también arrastra un problema físico serio en defensa. Benoit Badiashile y Leonardo Spinazzola se lesionaron en los minutos finales del partido ante la Roma, lo que reduce las opciones de Allegri —o quien le sustituya en el banquillo— en el bloque defensivo para los próximos compromisos.

En el lado positivo para los azzurri, Scott McTominay ha regresado con una energía desbordante. El centrocampista escocés anotó un doblete ante la Roma tras haber hecho lo propio ante el Bodø/Glimt, y su combinación con Kevin De Bruyne en el centro del campo está ofreciendo argumentos sólidos.

El Monza, por su parte, atraviesa un momento delicado. Ivan Juric dirige a un equipo que ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos y que llega tras caer 3-2 ante el Torino. Los de Brianza necesitan puntos para alejarse de los puestos comprometidos de la tabla.

Con el banquillo del Nápoles en manos de un interino y la defensa mermada, el Monza tendrá sus opciones.

Noticias de los equipos y escuadras

El Monza de Ivan Juric no podrá contar con Matteo Pessina, Jan Ziolkowski ni Yvan Kouadio Maye por lesión. El once probable de los brianzoli incluye a Toernqvist, Goglichidze, Lucchesi, Carboni, Foe Ondoa, Dany Mota, Birindelli, Robinson, Akinsanmiro, Mangas y Varela.

El Nápoles afronta el partido con importantes bajas en defensa: Alessandro Buongiorno, Costantino Favasuli, Benoit Badiashile y Alisson Santos están en la enfermería, junto a David Neres. Massimiliano Allegri cumple además la primera de sus dos jornadas de sanción. El once proyectado sitúa a Meret bajo palos, con Olivera, Rafa Marín, Di Lorenzo y Beukema en defensa, Anguissa, McTominay y De Bruyne en el centro del campo, y Politano, Hoejlund y Noa Lang en ataque.

Forma

El Monza llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros, con un saldo de goles de 12 anotados y 12 encajados. Su resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante el Torino, y antes de eso golearon 4-0 al Cagliari. El equipo de Juric ha mostrado una irregularidad preocupante en este tramo de temporada.

El Nápoles suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con 11 goles a favor y 10 en contra. El resultado más reciente fue el empate 3-3 ante la Roma, precedido por una victoria 4-3 ante el Bodø/Glimt en Champions League. Los azzurri han encajado en los cinco partidos analizados.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 19 de abril de 2025 en el Brianteo, con victoria del Nápoles por 0-1. En los cinco últimos duelos, el Nápoles se impuso en tres ocasiones, el Monza ganó en dos, con un total de 9 goles para los azzurri y 6 para los brianzoli.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Monza ocupa la decimoquinta posición, lo que le sitúa en zona de descenso y convierte este partido en un encuentro de necesidad para los locales. El Nápoles es décimo, con margen para escalar posiciones en la primera mitad de la tabla si encadena resultados positivos.